In der Formel 1 findet an diesem Wochenende der Große Preis von Belgien in Spa statt. Alle Infos zur Übertragung des Rennens im Free-TV und im kostenlosen Livestream und zum Rennwochenende an sich erhaltet Ihr hier.

Die Formel 1 kehrt aus der Sommerpause zurück. Knapp vier Wochen sind seid dem letzten Saisonrennen, dem Großen Preis von Ungarn, vergangen. An diesem Wochenende wird im belgischen Spa in der Königsklasse des Motorsports endlich wieder gefahren, mit dem Großen Preis von Belgien am kommenden Sonntag als Höhepunkt.

Wie Ihr den zwölften Saisonlauf live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Spa live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Sehen wir am Wochenende die Formel 1 kostenlos im Free-TV oder im Livestream? Diese Frage stellen sich viele Formel-1-Fans regelmäßig. In Bezug auf den Großen Preis von Belgien lautet die Antwort: Nein.

In diesem Jahr werden nur vier Rennen live vom Privatsender RTL im Free-TV übertragen, der Große Preis von Belgien gehört nicht dazu. Bis zur nächsten RTL-Übertragung ist es aber nicht mehr so weit hin, am 12. September zeigt RTL den Großen Preis von Italien.

Wenn schon nicht im Free-TV, dann eben im Pay-TV! Sky zeigt alle Sessions des Großen Preis von Belgien in Spa an diesem Wochenende live auf dem Kanal Sky Sport F1. Um diesen empfangen zu können, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Oder Ihr müsst ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Spa live im Free-TV sehen - so funktioniert's

In vielen unseren Nachbarländern werden alle F1-Rennen live im Free-TV übertragen, beispielsweise in Österreich. Dort teilen sich das ORF und ServusTV die Übertragungsrechte. An diesem Wochenende sind die Sessions live auf ORF1 zusehen.

Der Sender kann in Deutschland nur grenznahen Gebieten terrestrisch oder per Kabel empfangen werden. Über Satellit ist das Signal verschlüsselt. (So könnt Ihr ORF 1 in Deutschland empfangen).

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Spa live im kostenlosen Livestream sehen- so funktioniert's

Gar nicht zu empfangen, auch nicht in grenznahen Gebieten, ist in Deutschland der Livestream von ORF1, da auf diesem ein Geoblocking liegt.

Die Sperre lässt sich allerdings legal aushebeln. Dazu braucht Ihr eine VPN-Verbindung nach Österreich, da die Inhalte nur für österreichische IP-Adressen freigeschaltet sind.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Spa live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 27. August 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. August 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. August 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. August 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 29. August 2021 15 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Spa live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Stand in der WM-Wertung

Lewis Hamilton geht als Führender der Fahrerwertung in das Rennen in Spa. In der Konstrukteurswertung liegt Mercedes zwölf Punkte vor Red Bull.

Rang Fahrer Team Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 195 2. Max Verstappen Red Bull 187 3. Lando Norris McLaren 113 4. Valtteri Bottas Mercedes 108 5. Sergio Perez Red Bull 104 6. Carlos Sainz Ferrari 83 7. Charles Leclerc Ferrari 80 8. Daniel Ricciardo McLaren 50 9. Pierre Gasly AlphaTauri 50 10. Esteban Ocon Alpine-Renault 39

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Spa im Liveticker verfolgen

SPOX ist an diesem Wochenende bei allen Session in Form eines schriftlichen Livetickers vertreten. Diese findet Ihr in unserer jeweiligen Tagesübersicht.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Spa live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Länge: 7.004 Meter

7.004 Meter Runden: 44

44 Distanz: 308,052 km

308,052 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 10

© getty Der Circuit de Spa-Francorchamps trägt den Beinamen Ardennen-Achterbahn.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick