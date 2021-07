Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream?

Nach einer kurzen Ruhepause in der Formel 1 geht es heute beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone in die nächste Runde. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewann die beiden vergangenen Rennen in Österreich und geht als Führender in der Fahrerwertung heute in den Großen Preis von Großbritannien.

Bei seinem Heimrennen wird Weltmeister Lewis Hamilton dem Niederländer den Sieg aber sicher nicht kampflos überlassen. Für Spannung ist also gesorgt.

Wer den GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream?

In dieser Formel-1-Saison gibt es in Deutschland nicht mehr bei jedem Rennen eine Liveübertragung im Free-TV. Der Grund ist der Rückzug des langjährigen Free-TV-Partners RTL. Der Privatsender zeigt 2021 nur vier Rennen live im Free-TV, der große Preis von Großbritannien gehört nicht dazu.

© getty Max Verstappen gewann die letzten drei Saisonrennen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im Free-TV

Im deutschsprachigen Raum gibt es aber heute dennoch eine Live-Übertragung im Free-TV. In Österreich wechseln sich der ORF und ServusTV mit den Free-TV-Übertragungen ab. Vom Großen Preis von Großbritannien berichtet heute ORF1 live im Free-TV.

So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im Pay-TV?

Exklusiv könnt Ihr alle Sessions der Formel 1 in diesem Jahr nur bei Sky live verfolgen. Der Privatsender hat sich dafür die Übertragungsrechte gesichert und zeigt das Rennen beim Großen Preis von Silverstone auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 (HD) heute live. Dafür müsst Ihr aber ein entsprechendes Sky-Abo besitzen.

Die Übertragung des Rennens beginnt heute auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD um 15.55 Uhr. Kommentator ist Sascha Roos, ihm zur Seite steht Experte Timo Glock. Auf beiden Sky-Kanälen könnt Ihr Euch bereits ab 14.30 Uhr in einer ausgedehnten Vorberichterstattung auf das Rennen einstimmen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im Livestream?

Sky zeigt das Rennen selbstverständlich auch im Livestream. Sky-Kunden können diesbezüglich auf Sky Go zurückgreifen.

Wer nicht Kunde von Sky ist, das Rennen aber dennoch im Livestream sehen will, kann dies nach Buchung eines kostenpflichtigen Sky Ticket machen. Der jederzeit kündbare "Supersport Monat" kostet 29,99 Euro, das "Supersport Jahr" kostet lediglich 19,99 Euro im Monat, kann aber erst ab dem 13. Monat gekündigt werden.

Auch ORF1 bietet einen Livestream zum Rennen an. Dieser unterliegt jedoch einem Geoblocking und kann deshalb in Deutschland nicht gesehen werden.

Einen Livestream gibt es auch beim eigenen Streamingdienst der Formel 1. Diesen können aber nur noch Bestandskunden abrufen. Neuanmeldungen dazu sind in Deutschland nicht mehr möglich.

© getty Das Rennen auf dem Silverstone Circuit ist das zehnte der Saison.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im TV und Live-Stream? - Wichtigste Infos

Runde: 10. Grand Prix in der Saison 2021

10. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 18. Juli 2021

18. Juli 2021 Ort: Silverstone (England)

Silverstone (England) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): Sky, ORF

Livestream (AT): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden), ORFTV-thek

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream? - Startaufstellung nach dem Sprint

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Daniel Ricciardo McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 Sebastian Vettel Aston Martin 9 George Russell Williams 10 Esteban Ocon Alpine 11 Carlos Sainz Ferrari 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Nicholas Latifi Williams 18 Mick Schumacher Haas F1 19 Nikita Masepin Haas F1 20 Sergio Perez Red Bull

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im TV und Live-Stream? - Rennen im Liveticker

SPOX bietet auch heute zum Rennen in Silverstone einen ausführlichen Liveticker an. In diesem halten wir Euch zeitnah über jedes Überholmanöver, jeden Boxenstopp und jede Wendung im Rennverlauf auf dem aktuellen Stand.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens in Großbritannien.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im TV und Live-Stream? - Stand in der WM-Wertung

Max Verstappen baute mit seinem Sieg beim Großen Preis von Österreich die Führung in der Fahrerwertung aus. Der Vorsprung auf Serienweltmeister Lewis Hamilton beträgt nach dem gestrigen Sprintqualifying, in dem der Niederländer drei und Hamilton zwei Punkte einsackte, nun 33 Punkte.

Sebastian Vettel verpasste in beim zweiten Rennen in Österreich die Punkteränge, liegt als bester Deutscher aber weiterhin auf Platz zehn. Mick Schumacher hat in der Saison noch keinen Punkt gesammelt.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung:

Rang Fahrer Team Punkte 1. Max Verstappen Red Bull 185 2. Lewis Hamilton Mercedes 152 3. Sergio Perez Red Bull 104 4. Lando Norris McLaren 101 5. Valtteri Bottas Mercedes 93 6. Charles Leclerc Ferrari 62 7. Carlos Sainz Ferrari 60 8. Daniel Ricciardo McLaren 40 9. Pierre Gasly AlphaTauri 39 10. Sebastian Vettel Aston Martin 30

F1 präsentiert Prototyp für 2022: Mehr Zweikämpfe garantiert?! © Twitter/@F1 1/10 Die Formel 1 hat den Prototyp für die neue Saison offiziell präsentiert. Verbunden damit sind einige Regeländerungen für die Teams. Wir stellen Euch diese vor. © Twitter/@F1 2/10 Die Regelrevolution war eigentlich schon für die aktuelle Saison geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie jedoch auf 2022 verschoben. Bei der Präsentation versprachen die Verantwortlichen mehr Racing durch das neue Reglement. © YouTube/Formula 1 3/10 Dies soll über die Aerodynamik gewährleistet werden. Dichtes Auffahren war zuletzt nicht möglich. Die Autos sollen weniger verwirbelte Luft hinterlassen, wodurch die Hinterherfahrenden mehr Chancen zum Überholen bekommen. © YouTube/Formula 1 4/10 Die Luft wird beim neuen Typen durch mehrere Kanäle am Unterboden geleitet. Damit wird mehr Anpressdruck generiert, das soll zu mehr Zweikämpfen auf der Strecke führen. © Twitter/@F1 5/10 "Die neuen Regeln widmen sich diesem Problem. Wir schaffen die Voraussetzungen für engere Duelle", sagte F1-Boss Ross Brawn. Helfen soll dabei auch der stark vereinfachte Frontflügel. © Twitter/@F1 6/10 Auffällig bei der Front sind zudem die Bleche an der Innenseite über den Reifen, sogenannte Winglets. Diese sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Luft hinter den Autos weniger verwirbelt wird. © Twitter/@F1 7/10 Ebenfalls direkt ins Auge springen die breiteren Reifen. Diese wurden von 13 auf 18 Zoll vergrößert. Die Autos werden dadurch schwerer, die Rundenzeiten dürften dementsprechend auch langsamer werden im kommenden Jahr. © getty 8/10 "Der Reifen ist natürlich ein ganz schönes Stück größer und schwerer. Das wird in den Pitstops einen großen Effekt haben. Wir müssen aber mal schauen, wie er sich auf der Straße anfühlt", sagte Mick Schumacher zu den neuen Reifen. © Twitter/@F1 9/10 Überhaupt soll die Formel 1 auch für vermeintlich unterlegene Teams lukrativer werden. Seit Anfang dieses Jahres gilt eine Budgetobergrenze für alle Teams. Werksteams wie Ferrari und Mercedes sollen dadurch weniger Wettbewerbsvorteil genießen. © getty 10/10 Durch mehrere Einheitsteile werden die Autos zudem günstiger. "Durch die Kombination aus dem neuen Aerodynamik-Reglement und dem Kostendeckel werden die Voraussetzungen für eine ausgeglichene Meisterschaft geschaffen", resümierte Brawn.

Formel 1: Stand in der Konstrukteurswertung:

Rang Team Punkte 1. Red Bull Racing 289 2. Mercedes 245 3. McLaren 141 4. Ferrari 122 5. AlphaTauri 48 6. Aston Martin 44 7. Alpine-Renault 32 8. Alfa Romeo 2 9. Haas - 10. Williams -

Formel 1: Rennkalender der Saison 2021 im Überblick

Nach der Absage des GP von Singapur hat die Formel 1 einen Ersatz gefunden. Anfang Oktober gastiert die Königsklasse beim Großen Preis der Türkei in Istanbul.