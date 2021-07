Formel 1, GP von Ungarn: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Großen Preis von Großbritannien geht es in der Formel 1 mit dem Großen Preis von Ungarn weiter. Wir geben Euch alle Informationen zu Datum, Termin, Zeitplan sowie zur Übertragung im TV und Livestream des GP von Ungarn.

Nach dem Großen Preis von Großbritannien legt die Formel 1 eine knapp zweiwöchige Pause ein. Weiter geht es dann mit dem großen Preis von Ungarn.

Dieser findet auch in diesem Jahr auf dem Hungaroring ein. Auf der Strecke nordöstlich von Budapest steigt seit 1986 in jedem Jahr ein Formel-1-Rennen. In Ungarn wird die Startaufstellung für das Rennen wieder im üblichen Modus mit einem Qualifying am Samstag und nicht wie beim Großen Preis von Großbritannien in einem Sprintqualifying ermittelt. Alle Infos zum Rennwochenende findet Ihr hier.

Formel 1, GP von Ungarn: Datum, Termin, Zeitplan

Das Formel-1-Rennwochende in Ungarn dauert von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag 1. August an. Am 30. Juli gibt es das 1. und 2. Freie Training, am 31. Juli folgen das 3. Freie Training und das Qualifying. Höhepunkt des Großen Preises von Ungarn ist das Rennen am 1. August. Dieses beginnt um 15 Uhr.

F1 präsentiert Prototyp für 2022: Mehr Zweikämpfe garantiert?! © Twitter/@F1 1/10 Die Formel 1 hat den Prototyp für die neue Saison offiziell präsentiert. Verbunden damit sind einige Regeländerungen für die Teams. Wir stellen Euch diese vor. © Twitter/@F1 2/10 Die Regelrevolution war eigentlich schon für die aktuelle Saison geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie jedoch auf 2022 verschoben. Bei der Präsentation versprachen die Verantwortlichen mehr Racing durch das neue Reglement. © YouTube/Formula 1 3/10 Dies soll über die Aerodynamik gewährleistet werden. Dichtes Auffahren war zuletzt nicht möglich. Die Autos sollen weniger verwirbelte Luft hinterlassen, wodurch die Hinterherfahrenden mehr Chancen zum Überholen bekommen. © YouTube/Formula 1 4/10 Die Luft wird beim neuen Typen durch mehrere Kanäle am Unterboden geleitet. Damit wird mehr Anpressdruck generiert, das soll zu mehr Zweikämpfen auf der Strecke führen. © Twitter/@F1 5/10 "Die neuen Regeln widmen sich diesem Problem. Wir schaffen die Voraussetzungen für engere Duelle", sagte F1-Boss Ross Brawn. Helfen soll dabei auch der stark vereinfachte Frontflügel. © Twitter/@F1 6/10 Auffällig bei der Front sind zudem die Bleche an der Innenseite über den Reifen, sogenannte Winglets. Diese sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Luft hinter den Autos weniger verwirbelt wird. © Twitter/@F1 7/10 Ebenfalls direkt ins Auge springen die breiteren Reifen. Diese wurden von 13 auf 18 Zoll vergrößert. Die Autos werden dadurch schwerer, die Rundenzeiten dürften dementsprechend auch langsamer werden im kommenden Jahr. © getty 8/10 "Der Reifen ist natürlich ein ganz schönes Stück größer und schwerer. Das wird in den Pitstops einen großen Effekt haben. Wir müssen aber mal schauen, wie er sich auf der Straße anfühlt", sagte Mick Schumacher zu den neuen Reifen. © Twitter/@F1 9/10 Überhaupt soll die Formel 1 auch für vermeintlich unterlegene Teams lukrativer werden. Seit Anfang dieses Jahres gilt eine Budgetobergrenze für alle Teams. Werksteams wie Ferrari und Mercedes sollen dadurch weniger Wettbewerbsvorteil genießen. © getty 10/10 Durch mehrere Einheitsteile werden die Autos zudem günstiger. "Durch die Kombination aus dem neuen Aerodynamik-Reglement und dem Kostendeckel werden die Voraussetzungen für eine ausgeglichene Meisterschaft geschaffen", resümierte Brawn.

Formel 1: GP von Ungarn - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 30. Juli 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 30. Juli 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 31. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 31. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 1. August 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: GP von Ungarn - Infos zur Strecke

Keine Formel-1-Rennstrecke liegt Weltmeister Lewis Hamilton besser als der Hungaroring. Dort gewann er die vergangenen drei Rennen und insgesamt bereits acht. Öfter gewann der Brite bisher noch nirgends.

Streckenname: Hungaroring

Hungaroring Länge: 4,381 Kilometer

4,381 Kilometer Runden: 70

70 Distanz: 306,63 Kilometer

306,63 Kilometer Rechtskurven: 7

Linkskurven: 7

© getty Lewis Hamilton gewann den Großen Preis von Ungarn bereits acht Mal.

Formel 1, GP von Ungarn: Übertragung im TV und Livestream

Livebilder im Free-TV gibt es vom Rennwochenende in Ungarn nicht. RTL zeigt in diesem Jahr nur vier Rennen live, der Große Preis von Ungarn gehört nicht dazu.

Exklusiv übertragen wird der Große Preis von Ungarn von Sky im Pay-TV. Dort seht Ihr alle Sessions live auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 (HD). Das Qualifying und das Rennen gibt es zudem in bester Bildqualität auf Sky Sport UHD.

Darüber hinaus können Sky-Abonnenten alles auch im Livestream via Sky Go verfolgen. Wer kein Abo hat, kann via SkyTicket noch kurzfristig ein Paket buchen, mit dem Ihr auch Zugang zu den F1-Übertragungen habt.

In Österreich ist ServusTV mit den Liveübertragungen im TV und im Livestream an der Reihe. So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen.

Formel 1, GP von Großbritannien im Liveticker

Wie Ihr es gewohnt seid, berichtet SPOX vom Großen Preis ausführlich mit einem Liveticker von allen Sessions. Das ist die perfekte Alternative für Euch, wenn Ihr Ihr keine Livebilder im TV oder im Livestream sehen könnt.

Hier geht's zu unseren Livetickern.

