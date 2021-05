Bei der Eishockey-WM in Lettland trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel heute auf Norwegen. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet heute bei der WM in Lettland ihr zweites Gruppenspiel. Stellt das DEB-Team mit einem Sieg gegen Norwegen früh die Weichen Richtung Viertelfinale? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Eishockey WM: Norwegen vs. Deutschland heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Deutschland startete am gestrigen Freitag mit einem klaren 9:4-Sieg gegen Italien in das WM-Turnier. Mit Norwegen wartet heute ein härterer Brocken auf das Team von Bundestrainer Toni Söderholm. Die vergangenen drei WM-Duelle gingen immer an die Skandinavier. Will Deutschland aber das Viertelfinale erreichen, sollte heute der zweite Sieg her.

Vor Beginn: Das zweite Gruppenspiel des DEB-Teams beginnt um 11.15 Uhr in der Riga Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der WM-Partie zwischen Deutschland und Norwegen.

Eishockey WM: Deutschland vs. Italien heute im TV und Livestream

Der Sportsender Sport1 zeigt die Partie ab 11 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Basti Schwele kommentiert das Spiel, Rick Goldmann unterstützt ihn dabei als Experte. Laura Papendick ist zudem als Moderatorin im Einsatz.

Eishockey WM: Spielplan Gruppe B