Deutschland bei der Eishockey-WM: Gegner, Gruppe, Spielplan, Kader

Für die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft geht es bald in Lettland bei der Weltmeisterschaft zur Sache. Wir geben Euch alle Infos zu den Gegnern, dem Spielplan und dem Kader der DEB-Auswahl.

Bei der Eishockey-WM in Lettland treten insgesamt 16 Mannschaften an. In jeweils zwei Achtergruppen wird um den Einzug in das Achtelfinale gespielt. Für Deutschland ergeben sich daraus sieben Vorrundenspiele.

Deutschland bei der Eishockey-WM: Gegner

Das DEB-Team hat bei der Auslosung eine schwere Gruppe bekommen. Die Finnen gehen als Titelverteidiger ins Turnier. Sie gewannen 2019 in der Slowakei Gold, 2020 wurde das Großereignis aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Gegen die USA und Kanada ist man zudem klarer Außenseiter. Die Kasachen und Italiener sollten für die deutschen Adler dagegen keine große Hürde darstellen. Entscheidend dürften daher die Begegnungen gegen Norwegen und Lettland werden.

Kanada

Finnland

Italien

Kasachstan

USA

Lettland

Norwegen

Deutschland bei der Eishockey-WM: Spielplan Gruppe B

So sieht der komplette Spielplan in der Gruppe B für die DEB Auswahl aus. Das Auftaktspiel gegen Italien steigt am 21. Mai um 19.15 Uhr Deutscher Zeit.

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit 21.5 Deutschland Italien 19.15 Uhr 21.5 Kanada Lettland 19.15 Uhr 22.5 Norwegen Deutschland 11.15 Uhr 22.5 Finnland USA 15.15 Uhr 22.5 Lettland Kasachstan 19.15 Uhr 23.5 Norwegen Italien 11.15 Uhr 23.5 Kasachstan Finnland 15.15 Uhr 23.5 Kanada USA 19.15 Uhr 24.5 Lettland Italien 15.15 Uhr 24.5 Deutschland Kanada 19.15 Uhr 25.5 USA Kasachstan 15.15 Uhr 25.5 Finnland Norwegen 19.15 Uhr 26.5 Kasachstan Deutschland 15.15 Uhr 26.5 Kanada Norwegen 19.15 Uhr 27.5 USA Lettland 15.15 Uhr 27.5 Finnland Italien 19.15 Uhr 28.5 Kasachstan Kanada 15.15 Uhr 28.5 Lettland Norwegen 19.15 Uhr 29.5 Italien Kasachstan 11.15 Uhr 29.5 Norwegen USA 15.15 Uhr 29.5 Deutschland Finnland 19.15 Uhr 30.5 Italien Kanada 15.15 Uhr 30.5 Finnland Lettland 19.15 Uhr 31.5 USA Deutschland 15.15 Uhr 31.5 Norwegen Kasachstan 19.15 Uhr 1.6 Kanada Finnland 11.15 Uhr 1.6 Italien USA 15.15 Uhr 1.6 Deutschland Lettland 19.15 Uhr

Eishockey WM, Übertragung: Weltmeisterschaft live im Free-TV und Livestream sehen - alle Infos

Die Spiele der deutschen Mannschaft werden im Free-TV gezeigt. Sport1 hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Zudem hat auch der Streamingdienst Magenta Sport einige Partien im Angebot.

Datum: 21. Mai bis 6. Juni 2021

21. Mai bis 6. Juni 2021 Ort: Riga (Lettland)

Riga (Lettland) Übertragung: Sport1 , Magenta Sport

, Livestream: Sport1, Magenta Sport

© getty Leon Draisaitl ist aufgrund der NHL-Playoffs nicht bei der WM dabei.

Deutschland bei der Eishockey-WM: NHL-Star Rieder Draisaitl nicht dabei

In der heimischen DEL gingen vor kurzem die Playoffs zu Ende die Eisbären aus Berlin sicherten sich den begehrten Pott. In der NHL dauert die Postseason leider noch etwas und deshalb wird Topstar und NHL-MVP Leon Draisaitl nicht bei der WM in Riga um Tore fighten und Checks austeilen.

Bundestrainer Toni Söderholm kann in Lettland auch auf NHL-Profi Tobias Rieder zurückgreifen. Der Stürmer der Buffalo Sabres ist enorm wichtig für die Offensive beim DEB. Rieder wird wie seine Nordamerika-Kollegen Lean Bergmann (San Jose Sharks) und Leon Gawanke (Manitoba Moose) direkt nach Lettland fliegen.

Der erst 19-jährige "JJ" Peterka vom EHC Red Bull München wird ebenfalls die Reise nach Riga antreten. Erst vor wenigen Jahren spielte der gebürtige Münchner noch bei den Tölzer Löwen in der U16, ehe er an die Salzburger Talentschmiede wechselte und als kompletter Profi zurückkehrte. Vergangenes Jahr wurde die Nummer 77 an 34. Stelle von den Buffalo Sabres ausgewählt. So sieht das vorläufige Aufgebot von Coach Toni Söderholm aus.

Deutschland bei der Eishockey-WM: Kader