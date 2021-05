Zum Auftakt der Eishockey Weltmeisterschaft in Lettland trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Italien. Hier bei SPOX könnt Ihr das erste Spiel von Gruppe B im Liveticker verfolgen.

Die Eishockey WM in Lettland geht los! Das DEB-Team startet seine Reise mit einem Duell gegen Italien. Holen sich die Deutschen gleich im ersten Spiel einen Sieg? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Deutschland vs. Italien 1:0 Tore 1:0 Kühnhackl Strafminuten 0 / 2 Drittelergebnisse

Eishockey WM: Deutschland vs. Italien JETZT im Liveticker - 1:0

Eishockey WM: Deutschland vs. Italien JETZT im Liveticker - TOOOR für Deutschland

16.: Die zweie Überzahlminute ist dann etwas zerfahren und trotz jeder menge Scheibenbesitz kriegt die Söderholm-Truppe das Spielgerät nicht aufs Tor. Als Frigo zurückkommt, lässt Brandt noch einen Kracher von der Blauen los, der aber auch nicht ins Ziel findet.

15.: Das deutsche Powerplay nimmt gleich Fahrt auf. Markus Eisenschmid feuert einen krachenden Onetimer aus dem linken Bullykreis auf Fazio, der zunächst nur klatschen lässt. Zwei DEB-Cracks stochern nach, doch Italiens Goalie kriegt die Hand drauf.

14.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Luca Frigo (Italien). Die erste Strafe geht gegen Italien! Frigo schubst den gut postierten Noebels im Torraum um und muss für zwei Minuten raus.

Eishockey WM: Deutschland vs. Italien JETZT im Liveticker - Strafe für Italien

14.: Die Berliner reihe mit Noebels, Pföderl und Reichel sorgt bisher für die meiste Gefahr. Jetzt ist es Noebels, der den Puck direkt vor dem Torraum abfälscht und knapp verfehlt.

13.: Die Italiener stellen immer wieder geschickt die Schusswege zu und lassen wenig durchkommen. Kastner ackert sich im Slot mal frei, kommt aber nicht zum abfälschen an die Scheibe.

11.: Dem deutschen Spiel fehlt es noch ein wenig an Zielstrebigkeit. Der letzte Biss fehlt und so kommen keine wirklich guten Chancen zustande. Moritz Müller schleudert das Hartgummi von der Blauen nochmals aufs Tor, landet aber genau in der Fanghand von Fazio.

9.: Beste Möglichkeit für das DEB-Team! Leo Pföderl gewinnt den Puck in der neutralen Zone und schickt Lukas Reichel auf die Reise. Der 19-Jährige verlädt den letzten Verteidiger und geht von links auf Justin Fazio zu, kann den italienischen Goalie aber nicht überlisten.

7.: Erster Arbeitseinsatz für Felix Brückmann! Nach einem deutschen Patzer an der eigenen blauen Linie kommt Italien erstmals gefährlich nach vorne und Alex Petan feuert aus spitzem Winkel hoch auf die Kiste. Brückmann bleibt stabil und pariert mit der Schulter.

5.: Nach Vorarbeit von WM-Debütant Tom Kühnhackl hat Nico Krämmer die erste gute Möglichkeit, zielt aber vom linken Bullykreis knapp vorbei. Das deutsche Spiel wird nach nervösem Beginn nun flüssiger und druckvoller.

3.: Der Eisbären-Sturm um Marcel Noebels und Leo Pföderl darf sich dann auch mit dem Eis vertraut machen und sorgt durchaus für Bewegung vor Goalie Fazio. Auf den ersten knackigen Abschluss warten wir aber noch.

2.: Moritz Seider, der jüngst in der schwedischen Liga zum "Verteidiger des Jahres" gekürt wurde, wirft die erste Scheibe Richtung gegnerisches Tor, verfehlt das Ziel aber noch klar.

1.: Die Eishockey-WM 2021 ist eröffnet! Das deutsche Tor wird in diesem ersten Match von Felix Brückmann gehütet, im italienischen Kasten spielt Justin Fazio.

Eishockey WM: Deutschland vs. Italien JETZT im Liveticker - Spielbeginn

Vor Beginn: Die Italiener wurden im Vorfeld der WM hart von der Corona-Pandemie erwischt. In der Vorbereitung hatte es im Team von des ehemaligen Adler-Coaches Greg Ireland insgesamt 15 positive Covid19-Tests gegeben, sodass die letzten drei Testspiele abgesagt werden mussten. Zahlreiche Stammspieler sind in Quarantäne, insgesamt stehen zu Turnierbeginn nur 23 Spieler im italienischen Kader. Auch der Mannheimer Thomas Larkin hatte sich infiziert, ist mittlerweile aber auf dem Wege der Besserung und hofft, noch nachreisen zu dürfen.

Vor Beginn: Von 28 möglichen Kaderplätzen hat der DEB-Coach bisher nur 27 besetzt. So könnte theoretisch noch ein weiterer NHL-Profi wie z.B. Leon Draisaitl nachrücken, wenn es die Entwicklung in den Playoffs der US-Topliga zulässt. Dass überhaupt 28 und nicht wie sonst üblich 25 Spieler nominiert werden dürfen, liegt an der engen Taktung der Spiele bei dieser besonderen Corona-Ausgabe der Weltmeisterschaft. Schon in 20 Stunden steht für Deutschland das nächste Spiel gegen Norwegen an. Gut möglich, dass Söderholm heute gegen die ersatzgeschwächten Italiener also auch ein wenig rotiert und die Eiszeit auf viele Schultern verteilt.

Vor Beginn: Der Angreifer der Buffalo Sabres ist der einzige aktive NHL-Akteur in der Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm. Mit Leon Gawanke, Lean Bergmann und dem zweifachen Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl sind zudem drei weitere Nordamerika-Legionäre dabei, die zuletzt aber nur in der zweitklassigen AHL unterwegs waren. Aus der Truppe, die 2018 in Pyeongchang sensationell Olympia-Silber gewann, sind noch fünf Spieler am Start. Dazu schickt Söderholm in Riga zehn WM-Debütanten aufs Eis.

Vor Beginn: Gespielt wird auch in diesem Jahr zunächst im gewohnten Gruppenmodus. In zwei Gruppen von je acht Teams spielt jeder gegen jeden, danach ziehen die ersten vier Nationen ins Viertelfinale ein. Anschließend geht es im K.O.-Modus weiter, bis der Champion feststeht. Die deutsche Auswahl muss sich in ihrer Gruppe mit den Eishockey-Schwergewichten aus Kanada, den USA und Finnland auseinandersetzen. Ein guter Start gegen Außenseiter Italien ist daher für das DEB-Team enorm wichtig. "Ich hoffe, dass wir da direkt in die Gänge kommen. Ich glaube, dass hier relativ viel drin ist für uns. Das vorläufige Ziel ist, das Viertelfinale zu erreichen", stellte NHL-Profi Tobias Rieder klar.

Vor Beginn: Eigentlich hätte die WM in Lettland und Belarus stattfinden sollen. Angesichts der politischen Lage in Belarus und der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die IIHF Anfang des Jahres aber entschieden, dass ausschließlich in Lettland gespielt wird. Das Turnier wird an zwei Spielorten ausgetragen: der Arena Riga und dem Olympia-Sportzentrum Riga, die nur gut 150 Meter voneinander entfernt liegen. So können alle Teams in einem Hotel untergebracht werden und es muss nicht gereist werden. Alle Partien der Gruppe B, in der auch das deutsche Team spielt, steigen in der Arena Riga.

Vor Beginn: Für die deutschen Eishockeyspieler verlief die Vorbereitung für die WM sehr holprig. Von den sechs Spielen (je zweimal gegen Slowakei, Tschechien und Belarus) konnte das DEB-Team nur eines für sich entscheiden. Belarus bezwang man im letzten Duell mit 2:0.

Vor Beginn: Los geht es heute um 15.15 Uhr, gespielt wird in der Arena Riga in der lettischen Hauptstadt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Auftaktpartie bei der Eishockey WM in Lettland zwischen Deutschland und Italien.

Eishockey WM: Deutschland vs. Italien heute im TV und Livestream

Wer die DEB-Auswahl heute zum ersten Mal bei der WM in Einsatz sehen möchte, ist bei Sport1 an der richtigen Adresse. Der Sportsender zeigt die Partie nämlich ab 15 Uhr im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Basti Schwele kommentiert das Spiel, Rick Goldmann unterstützt ihn dabei als Experte. Laura Papendick ist zudem als Moderatorin im Einsatz.

Eishockey WM: Deutschlands Gruppe B im Überblick