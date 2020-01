Dominic Thiem von Thomas Muster getrennt: "Es hat einfach nicht gepasst"

Dominic Thiem hat nach seinem Drittrundensieg gegen Taylor Fritz bei den Australian Open die Trennung von "Supercoach" Thomas Muster bestätigt. "Es hat einfach nicht gepasst", sagte Thiem in seiner Pressekonferenz knapp. Der ehemalige Weltranglisten-Erste aus der Steiermark saß am Freitag nicht mehr in der Betreuerbox Thiems neben Hauptcoach Nicolas Massu.

Und weiter: ""Wir haben, bevor das alles begonnen hat, gesagt, wir probieren's und wenn es nicht passt, dann wird das wieder beendet. Und so war es dann auch."

Muster wurde erst knapp vor den Australian Open in das Team Thiem geholt. Dort teilte sich der French-Open-Sieger von 1995 mit zwei anderen Herren die Aufgaben des Trainings: Nicolas Massu sowie Thiems Vater Wolfgang werden weiterhin im Team bleiben. Zudem wird der Fünfte der aktuellen Weltrangliste von Physiotherapeut Alex Stober betreut und begleitet.

Zuvor war Muster als Kapitän von Team Österreich beim ATP Cup tätig, wo er auch Thiem Anweisungen gab.

Sportlich erreichte Thiem am Samstag nach einem Viersatzsieg über Fritz zum dritten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale von Melbourne. Dort trifft er am Montag auf Gael Monfils, gegen den er eine makellose 5:0-Bilanz hat.

