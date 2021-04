Rapids Dietmar Kühbauer legt nach: "Wir wollen die Sensation - den Titel"

Nach Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas legt auch Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Spitzenduell mit Red Bull Salzburg nach und nimmt das "T"-Wort in den Mund.

"Ich will dieses Jahr mit Rapid Meister werden", sprach Hattrick-Torschütze Taxiarchis Fountas bei Sky nach dem 8:1-Sieg gegen den WAC offen über die Meisterschaft. Worte, die mit hochgezogenen Augenbrauen aufgenommen wurden - immerhin gefallen sich die Hütteldorfer in der Regel in der Underdog-Rolle.

Diese bemühte im Anschluss im APA-Interview auch Sportdirektor Zoran Barisic. Dieser ermutigte seine Spieler zwar, "vom Höchsten zu träumen, das man erreichen kann", rückte die Salzburger aber zeitgleich in die Favoriten-Rolle: "Die Salzburger müssten, gemessen an der wirtschaftlichen Übermacht zu allen anderen Clubs, eigentlich in Badeschlapfen Meister werden."

Kühbauer: "Alle wollen Meister werden"

Schon vorab aus dem Titelrennen verabschieden will sich Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer jedenfalls nicht. Der 50-Jährige sprach offensiv über die Meister-Frage. "Alle wollen Meister werden. Wir wollen die Sensation - den Titel!", wird Kühbauer vom Kurier zitiert. Zuletzt jubelten die Grün-Weißen 2008 über den Meistertitel.

Realistisch bleibt Kühbauer trotzdem: "Wir können sie nur schlagen, wenn bei uns alle auf ihrem höchsten Niveau agieren. Alle Kennzahlen sprechen für Salzburg, und wenn sie gewinnen, sind sie durch - höchstwahrscheinlich. Wenn wir gewinnen, sind wir immer noch hinten und müssten auch die anderen acht Partien auf einem Top-Niveau spielen."

Vier Punkte beträgt der Rückstand des SK Rapid auf Tabellenführer Salzburg vor dem Heimspiel am Sonntag (im Liveticker auf SPOX). In den letzten zehn Duellen siegte Salzburg acht Mal - einmal endete die Partie Unentschieden. Der letzte Sieg datiert vom 24. Februar 2019.

