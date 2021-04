Der SK Rapid Wien trainiert künftig im Burgenland

Der SK Rapid hat mit Burgenland Tourismus eine Kooperation vereinbart und wird sich in den kommenden drei Jahren bei Trainingslagern im Burgenland auf die sportlichen Aufgaben vorbereiten.

Mit Burgenland Tourismus darf der SK Rapid einen neuen Teampartner an Bord begrüßen. Die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Land der Sonne, das 2021 übrigens seine 100-jährige Zugehörigkeit zur Republik Österreich feiert, wird die Grün-Weißen in der aktuellen Saison u.a. als Ärmelsponsor auf den Heimtrikots unterstützen. Zudem hält der SK Rapid seine Trainingslager wie schon 2020 künftig im Burgenland ab.

"Der SK Rapid ist Österreichs beliebtester Fußballverein und ist auch im Burgenland extrem populär. Dazu kommt, dass Trainer Didi Kühbauer, eine echte Rapid-Ikone, aus dem Burgenland kommt. Es freut uns besonders, dass das Burgenland den Rekordmeister in den kommenden drei Jahren für Trainingslager begrüßen darf und wir versprechen dafür perfekte Bedingungen sowie ausreichend Regenerationsmöglichkeiten. Die Liste an renommierten Klubs, die sich im Burgenland für große Aufgaben gerüstet haben, ist lang und der SK Rapid passt perfekt in diese Reihe nationaler und internationaler Top-Klubs", so Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel in einer Aussendung.