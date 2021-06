Formel 1 live: Das Rennen von Frankreich im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

In der Formel 1 findet heute der Große Preis von Frankreich in Le Castellet statt. Wie Ihr das Rennen in Österreich im TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Endlich wieder Formel 1! Nach einer kurzen Rennpause steigt heute der Große Preis von Frankreich in Le Castellet.

Nach dem kuriosen Rennen vor zwei Wochen in Baku wird wieder ein spannendes Rennen erwartet. In dieses startet Red-Bull-Pilot Max Verstappen als Führender der Fahrerwertung. Weltmeister Lewis Hamilton liegt nach sechs Saisonrennen aber nur vier Punkte hinter dem Niederländer. Kann Hamilton heute an Verstappen vorbeiziehen?

Formel 1 live: Das Rennen aus Frankreich im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

In Österreich teilen sich in dieser Saison ServusTV und der ORF die Übertragungen der Formel 1 im Free-TV. Den Großen Preis von Frankreich zeigt heute ServusTV live.

Die Vorberichterstattung beginnt um 14.45 Uhr. Dann melden sich Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klein direkt aus der Boxengasse. Das Rennen kommentieren Andreas Gröbl und sein Co-Kommentator Matthias Lauda, der Sohn von F1-Legende Niki Lauda.

Auf der Website sport.servustv.com bietet ServusTV zudem einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr auch über die Smartphone-Apps des Senders sowie über entsprechende Apps ausgewählter Smart-TVs abzurufen.

Formel 1: Die Startaufstellung zum GP von Frankreich

Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich. Der WM-Spitzenreiter setzte sich im Qualifying vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und dem Finnen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil durch.

Der viermalige Champion Sebastian Vettel, vor zwei Wochen in Baku noch starker Zweiter, geht im Aston Martin nur von Startplatz zwölf ins siebte Saisonrennen. Formel-1-Neuling Mick Schumacher erreichte Rang 15. Besser war er nie in einem Qualifying in der Königsklasse.

Platz Fahrer Team 1 Verstappen Red Bull-Honda 2 Hamilton Mercedes 3 Bottas Mercedes 4 Perez Red-Bull Honda 5 Sainz Ferrari 6 Gasly AlphaTauri-Honda 7 Leclerc Ferrari 8 Norris McLaren-Mercedes 9 Alonso Alpine-Renault 10 Ricciardo McLaren-Mercedes 12 Vettel Aston Martin-Mercedes 15 Schumacher Haas-Ferrari

Formel 1: GP von Frankreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1, GP von Frankreich im Liveticker

SPOX tickert auch den Großen Preis von Frankreich. Wir versorgen Euch zeitnah mit den aktuellen Entwicklungen im Rennen.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Frankreich.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick