In Le Castellet findet heute das siebte Rennen der laufenden Formel-1-Saison 2021 statt. Hier könnt Ihr den Grand Prix von Frankreich im Liveticker verfolgen.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Frankreich gesichert. Gelingt Verstappen auch der Sieg? Das F1-Rennen aus Le Castellet könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sebastian Vettel, vor zwei Wochen in Baku noch starker Zweiter, geht im Aston Martin von Startplatz zwölf ins siebte Saisonrennen. Formel-1-Neuling Mick Schumacher erreichte Rang 15

Vor Beginn: WM-Spitzenreiter Verstappen setzte sich im Qualifying in Le Castellet vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil durch.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum heutigen GP von Frankreich in der Formel 1. Der Ampeln gehen um 15 Uhr aus.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr den GP von Frankreich nicht verfolgen können. Ihr seht das Rennen in Deutschland exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky - genauer gesagt auf Sky Sport F1. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Übertragung der kompletten F1-Saison und geht für Euch mit den Vorberichten um 13.30 Uhr auf Sendung. Sascha Roos kommentiert, Ralf Schumacher ist Experte.

Um das Rennen via Livestream zu verfolgen, könnt Ihr auf Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen. SkyGo ist für Sky-Kunden umsonst. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Pass kaufen.

Formel 1: Startaufstellung für den GP von Frankreich