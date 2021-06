Wer sichert sich die Pole für den Großen Preis von Frankreich? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, wer sich den besten Startplatz auf dem Circuit Paul Ricard schnappt.

Nach einem turbulenten GP von Baku geht es heute in Le Castellet im Kampf gegen die Uhr um die besten Startplätze beim Rennen in Frankreich.

Formel 1: Qualifying in Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Wetter am heutigen Samstag präsentiert sich im perfekten Sommergewand. Mit 27 Grad und kaum Wind herrschen perfekte Bedingungen für ein attraktives Qualifying. Gerade ziehen jedoch ein paar Wolken in die Stadt am Mittelmeer.

Vor Beginn: Die Topfavoriten auf die Pole heute sind aus den bekannten Teams zu nennen. Zum einen ist das Max Verstappen, der sich in den Trainings von seiner besten Seite präsentierte. Auch der Baku-Polesetter Charles Leclerc möchte bei seinem Mini-Heimrennen wieder eine starke Leistung zeigen. Natürlich sind die beiden Silberpfeile von Lewis Hamilton und Valtterri Bottas ebenfalls Kandidaten für einen Startplatz ganz vorne.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker am heutigen Samstag vom wunderschönen Rundkurs in Le Castellet.

Formel 1: GP von Frankreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1: Qualifying von Frankreich heute live im TV und Livestream

Wer das Qualifying am heutigen Samstag live im Fernsehen sehen will, braucht ein Abonnement bei Pay-TV-Sender Sky. Der Bezahlsender hat auch alle Freien Trainings live im Programm.

Den Livestream können Kunden über die SkyGo-App oder mit dem kostenpflichtigen Sky Ticket abrufen. Außerdem könnt Ihr alle Sessions beim ebenfalls kostenpflichtigen F1TV-Livestream sehen.

Wer in Österreich lebt, kann das Qualifying im Free-TV sehen. ServusTV hat sich die Rechte gesichert und bietet zudem einen Livestream auf seiner Webseite an. Wie Ihr den Sender in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

F1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick