An diesem Wochenende macht der Formel-1-Zirkus Halt in Frankreich. Hier erhaltet Ihr alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Nach knapp zweiwöchiger Pause steht in der Formel 1 das nächste Rennwochenende auf dem Programm. Gefahren wird im französischen Le Castellet. Am Freitag, 18. Juni, die beiden ersten freien Trainings, am Samstag, 19. Juni, das dritte freie Training und das Qualifying und am Sonntag, 20. Juni dann der Große Preis von Frankreich.

In den folgenden Abschnitten erklären wir, wie Ihr das Rennwochenende live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Frankreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Die exklusiven Live-Übertragungsrechte der Formel 1 in Deutschland liegen in dieser Saison bei Sky. Bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr somit auch das kommende Rennwochenende in aller Ausführlichkeit sehen - aber nur, wenn Ihr ein entsprechendes Abo abgeschlossen habt.

RTL, der langjährige Free-TV-Partner der Formel 1 Deutschland, zeigt in dieser Saison nur vier Rennen live im frei-empfangbaren Fernsehen. Gehört der Große Preis von Frankreich dazu?

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Frankreich live im Free-TV

Die Antwort auf die etwas weiter oben gestellte Frage lautet: Nein! An diesem Wochenende gibt es bei RTL keine Livebilder aus Le Castellet im Free-TV.

Dennoch gibt es in Deutschland eine Möglichkeit, sich die Sessions an diesem Wochenende im Free-TV anzusehen - und zwar bei ServusTV. Der österreichische Sender teilt sich in unserem Nachbarland die Übertragungsrechte mit dem ORF. An diesem Wochenende ist ServusTV an der Reihe.

ServusTV ist in Deutschland über Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) zu empfangen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Frankreich live im kostenlosen Livestream

ServusTV bietet auch einen kostenfreien Livestream von allen Sessions des Wochenendes auf seiner Website an. (Hier entlang).

Leider wurde für die Übertragungen ein Geoblocking für Deutschland eingestellt. Dieses könnt Ihr mit Hilfe eines VPN-Zugangs auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet aber umgehen.

Hier noch ein Tipp: Unbedingt den österreichischen VPN Server ansteuern. Nur so könnt Ihr auf den kostenlosen Livestream zugreifen.

Formel 1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 18. Juni 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. Juni 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 20. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: GP von Frankreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

© getty An diesem Wochenende wird auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet gefahren.

Formel 1, GP von Frankreich im Liveticker

SPOX tickert auch an diesem Wochenende alle Sessions. Dieser Service ist garantiert kostenfrei!

