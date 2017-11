Freie Bahn für Federer und Nadal?

Die ATP-Finals finden vom 12. bis 19. November in London statt. Die inoffizielle Weltmeisterschaft ist neben den vier Grand-Slam-Turnieren das Highlight der ATP-Tour. Dabei treten die besten acht Spieler des abgelaufenen Jahres gegeneinander an. Darunter ist in diesem Jahr mit Alexander Zverev auch ein Deutscher.

Grundsätzlich sind die besten Acht der ATP-Rangliste für die Finals qualifiziert. Dazu kommen noch zwei Reservisten, die im Falle einer Verletzung nachrücken würden. Sollte ein Sieger eines Grand-Slam-Turniers in diesem Jahr zwischen Rang acht bis 20 landen, hat er ebenfalls einen Startplatz sicher. Dafür musste dann der Schlechtplatzierteste weichen.

Das ist der Modus der ATP-Finals

Im Einzel-Wettbewerb werden die acht Spieler in zwei Gruppen mit je vier Teilnehmern aufgeteilt. Nachdem alle Spieler drei Gruppenmatches bestritten haben, qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für die Halbfinals, wobei die Sieger der Gruppen auf die Zweitplatzierten der jeweils anderen Gruppe treffen. Die beiden Gewinner der Halbfinals treffen im Endspiel aufeinander.

Welche Spieler sind bei den ATP-Finals dabei?

Bisher sind genau sieben Spieler für das Finalturnier in London qualifiziert. Dazu gehören die zwei Sieger der vier Grand-Slam-Turniere, Roger Federer und Rafael Nadal. Neben ihnen sind auch Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov und David Goffin unter den besten Acht der Welt. Beste Chancen auf den letzten verfügbaren Platz hat Pablo Carreno Busta. Aktuell sind Sam Querrey und Kevin Anderson die beiden Reservisten.

Nicht mit dabei sind die Topspieler Stan Wawrinka, Novak Djokovic und Andy Murray. Alle vier beendeten ihre Saisons wegen Verletzungsproblemen vorzeitig. Auch der Weltranglistenerste Nadal bangt um einen Einsatz bei den Finals. Der Spanier bracht bereits das ATP-Turnier in Paris aufgrund von Knieproblemen ab.

ATP Finals: Del Potros Aufholjagd bleibt ungekrönt

Im August sah schon alles danach aus, als würde Juan Martin del Potro die ATP Finals in London sicher verpassten. Dann folgte ein Lauf mit 20-4 Siegen und plötzlich war Delpo wieder mittendrin im Race to London.

Beim ATP Masters in Paris musste sich der Argentinier nun jedoch John Isner geschlagen geben und hat keine Chance mehr die Finals zu erreichen. Isner kann seinerseits mit einem Sieg beim Masters in der Stadt der Liebe seine erstmalige Teilnahme an den Finals fixieren.

Wann werden die Gruppen ausgelost?

In der Regel werden die Gruppen auf der Eröffnungsgala am Freitag vor dem Turnier ausgelost.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den ATP-Finals?

Für den Turniersieger werden 1,7 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet. Alleine das Antrittsgeld liegt bei 191.000 Euro. Als Finalist bekommt ein Spieler 585.000 Euro. Zudem ist ein Sieg in der Gruppenphase jeweils 191.000 Euro wert.

Im Doppel sind die Beträge deutlich geringer. Für die Teilnahme bekommen beide zusammen 94.000 Euro. Pro Sieg gibt es 36.00 Euro und das Gewinnerduo darf sich über 284.000 Euro freuen. Das Verlierer-Doppel im Finale kann sich immerhin mit 96.000 Euro trösten.

Die Gewinner der ATP-Finals der letzten Jahre

Jahr Austragungsort Sieger Finalgegner Ergebnis 2009 London Nikolai Dawydenko Juan Martin der Potro 6:3, 6:4 2010 London Roger Federer Rafael Nadal 6:3, 3:6, 6:1 2011 London Roger Federer Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 6:7, 6:3 2012 London Novak Djokovic Roger Federer 7:6, 7:5 2013 London Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:4 2014 London Novak Djokovic Roger Federer kampflos 2015 London Novak Djokovic Roger Federer 6:3, 3:6, 6:1 2016 London Andy Murray Novak Djokovic 6:3, 6:4

Welche Doppel sind bei den ATP-Finals dabei?

Platz Spieler Nationalitäten 1 Lukasz Kubot/Marcelo Melo Polen/Brasilien 2 Henri Kontinen/John Peers Finnland/Australien 3 Jean-Julier Rojer/Horia Tecau Niederlande/Rumänien 4 Jamie Murray/Bruno Soares Großbritannien/Brasilien 5 Bob Bryan/Mike Bryan USA/USA 6 Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut Frankreich/Frankreich 7 Ivan Dodig/Marcel Granollers Kroatien/Spanien 8 Ryan Harrison/Michael Venus USA/Neuseeland

Pech für Oliver Marach und Mate Pavic. Das österreichisch/kroatische Duo liegt in der Rangliste eigentlich auf Rang acht. Dadurch, dass das Doppel Harrison/Venus bei den French Open siegreich war, hat es einen Startplatz sicher. So sind Marach/Pavic zusammen mit dem Doppel Klaasen/Ram nur Reservisten.

© getty

Die Gewinner der letzten Jahre im Doppel