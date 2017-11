Gieriger Dimitrov gewinnt Drama-Halbfinale

Grigor Dimitrov hat das Endspiel der Nitto ATP World Tour Finals 2017 erreicht. Der Bulgare trifft nach dem Dreisatz-Sieg über Jack Sock im Finale auf den Überraschungs-Finalisten aus Belgien David Goffin.

Nach der dicken Überraschung im ersten Halbfinale ist klar: Es werden zwei Neulinge im Finale der ATP World Tour Finals 2017 stehen. Am Nachmittag setzte der Belgier David Goffin dem Siegeszug des Altmeisters Roger Federer in einem packenden Match ein Ende.

Die Zuschauer in der O2-Arena durften sich auf ein packendes Duell zwischen Dimitrov und Sock freuen, denn beide Spieler sind dafür bekannt mit enormem Tempo zu agieren.

Wie in den Matches bevor präsentierte sich der Bulgare Dimitrov gierig und in körperlicher Top-Form. Nach einem klaren Aufschlagspiel zu Beginn erarbeitete sich der 26-Jährige Breakchancen und ging mit einer herrlichen Schlagkombination mit 3:0 und Break in Führung. Socks Aufschlag lief nicht rund und wurde von seinem Gegner immer wieder mit einem tiefen Slice gut bewegt. Der Amerikaner blieb jedoch bemüht und erarbeitete sich einen Breakball, den er zum 2:3-Anschluss nutzte und mit eigenem Service mit 3:3 ausgleichen konnte. Unter den Augen des Deutschen Fußball-Weltmeisters Per Mertesacker nahm die Partie an Dramatik zu und Sock schnappte sich das Break zum 5:4 und den ersten Durchgang nach 47 Minuten mit 6:4.

Dimitrov verteilt Bagel

Die Pause schien Dimitrov zu alter Stärke geleitet zu haben und der 26-Jährige ging wie im ersten Durchgang schnell in Führung; diesmal mit Doppelbreak und 4:0. Die Fehleranzahl des Bulgaren minimieret sich von 17 im ersten Satz auf lediglich vier in Durchgang zwei. Folgerichtig glich Dimitrov mit einem furiosen 6:0 in den Sätzen aus und es ging in den entscheidenden dritten Durchgang.

Mit sieben Spielgewinnen in Folge startete Dimitrov auch im dritten Satz mit einer Führung, ehe Sock nach knapp einer halben Stunde wieder ein Spiel zum 1:1 gewinnen konnte. Das Niveau der Partie fand Mitte des Entscheidungssatzes seinen Höhepunkt und beide Akteure verzückten die 17500 Zuschauer mit intensivem Tennis. Trotz über 80 Prozent Quote beim ersten Aufschlag lieferte sich Sock zwei fatale Doppelfehler beim Stand von 3:4 und gab Dimitrov die Chance das Match mit eigenem Aufschlag zu beenden. Dimitrov wehrte drei Breakbälle zum Re-Break ab und der Premierengast in London verwandelte seinen fünften Matchball zum 4:6, 6:0 und 6:3-Matchgewinn.

Damit ist auch klar, dass es einen neuen Sieger bei den ATP Finals in diesem Jahr geben wird, denn für Dimitrov und Goffin ist es die erste Teilnahme in London und somit auch die erste Chance auf den Titel beim Turnier der besten Acht.