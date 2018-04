NFL Schedule 2018: Spielplan veröffentlicht - Week 1, London-Spiele, Mexiko-Spiele und Co.

MLB Live Giants @ Diamondbacks MLB Live Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros

Die NFL hat den Spielplan für alle 256 Regular-Season-Spiele der kommenden Saison veröffentlicht. Und das Jahr 2018 beginnt auch mit einem absoluten Kracher: Die Philadelphia Eagles treffen auf die Atlanta Falcons!

NFL Schedule: Wer bestreitet das Eröffnungsspiel?

Als Titelverteidiger haben die Philadelphia Eagles zum Start der Regular Season Heimrecht. Am 6. September geht es für den Super-Bowl-Champion in die neue Saison. Als Gegner wartet niemand geringeres als der Divisional-Round-Gegner der Vorsaison: Die Atlanta Falcons.

NFL Spielplan 2018: Week 1 im Überblick

Heim-Team Auswärts-Team Datum Philadelphia Eagles Atlanta Falcons 7. September 2018 - 2.20 Uhr Baltimore Ravens Buffalo Bills 9. September 2018 - 19 Uhr New York Giants Jacksonville Jaguars 9. September 2018 - 19 Uhr New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 9. September 2018 - 19 Uhr New England Patriots Houston Texans 9. September 2018 - 19 Uhr Minnesota Vikings San Francisco 49ers 9. September 2018 - 19 Uhr Miami Dolphins Tennessee Titans 9. September 2018 - 19 Uhr Indianapolis Colts Cincinnati Bengals 9. September 2018 - 19 Uhr Cleveland Browns Pittsburgh Steelers 9. September 2018 - 19 Uhr Los Angeles Chargers Kansas City Chiefs 9. September 2018 - 22.05 Uhr Denver Broncos Seattle Seahawks 9. September 2018 - 22.25 Uhr Carolina Panthers Dallas Cowboys 9. September 2018 - 22.25 Uhr Arizona Cardinals Washington Redskins 9. September 2018 - 22.25 Uhr Green Bay Packers Chicago Bears 10. September 2018 - 2.20 Uhr Detroit Lions New York Jets 11. September 2018 - 1.10 Uhr Oakland Raiders Los Angeles Rams 11. September 2018 - 4.20 Uhr

NFL Schedule: London-Spiele 2018

Die Liga verkündete, dass es diese Saison drei Paarungen 2018 in der Hauptstadt Englands geben wird. Erstmals wird dabei auch im Stadion der Tottenham Hotspur gespielt, es ist der Auftakt einer langfristigen Partnerschaft.

Oakland Raiders - Seattle Seahawks (14. Oktober, Tottenham)

Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles (21./28. Oktober, Wembley)

Los Angeles Chargers - Tennessee Titans (21./28. Oktober, Wembley)

Darüber hinaus findet auch in Mexiko City ein Regular Season Spiel statt: Am 19. November zur Primetime - also deutscher Zeit um 2.15 Uhr in der Nacht vom 19. auf den 20. November - treffen die Kansas City Chiefs im Estadio Azteca auf die Los Angeles Rams.

NFL: Thanksgiving-Spiele 2018

Detroit Lions - Chicago Bears (22. November 2018 - 18.30 Uhr)

Dallas Cowboys - Washington Redskins (22. November 2018 - 22.30 Uhr)

New Orleans Saints - Atlanta Falcons (23. November 2018 - 2.20 Uhr)

Schedule 2018: Welches Team hat wann Bye Week?

Bye Week Team Week 4 Panthers, Redskins Week 5 Bears, Buccaneers Week 6 Lions, Saints Week 7 Packers, Raiders, Steelers, Seahawks Week 8 Falcons, Cowboys, Chargers, Titans Week 9 Cardinals, Bengals, Colts, Jaguars, Giants, Eagles Week 10 Ravens, Broncos, Texans, Vikings Week 11 Bills, Browns, Dolphins, Patriots, Jets, 49ers Week 12 Chiefs, Rams

NFL: Wann beginnen die Playoffs 2018/2019?

Die Playoffs der Saison 2018 starten am Samstag, den 5. Januar 2019 mit der Wild-Card-Week. Der Super Bowl findet in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 2019 statt.

NFL Preseason Spielplan im Überblick

Bevor die Regular Season beginnt, steht zunächst noch die Preseason. Bereits seit Mitte Februar war klar, dass das Hall of Fame Game - welches die Preseason traditionell eröffnet - am 2. August stattfinden würde; und auch, wer dieses bestreitet: Die Baltimore Ravens treffen in Canton, Ohio auf die Chicago Bears.

Week 1 der Preseason findet dann vom 9. bis zum 13. August statt. Hier gibt's den kompletten Preseason-Spielplan im Überblick.

NFL Preseason Week 1 im Überblick

Heim-Team Auswärts-Team Datum Arizona Cardinals Los Angeles Chargers 9.-13. August Baltimore Ravens Los Angeles Rams 9.-13. August Buffalo Bills Carolina Panthers 9.-13. August Cincinnati Bengals Chicago Bears 9.-13. August Denver Broncos Minnesota Vikings 9.-13. August Green Bay Packers Tennessee Titans 9.-13. August Jacksonville Jaguars New Orleans Saints 9.-13. August Kansas City Chiefs Houston Texans 9.-13. August Miami Dolphins Tampa Bay Buccaneers 9.-13. August New England Patriots Washington Redskins 9.-13. August New York Giants Cleveland Browns 9.-13. August New York Jets Atlanta Falcons 9.-13. August Oakland Raiders Detroit Lions 9.-13. August Philadelphia Eagles Pittsburgh Steelers 9.-13. August San Francisco 49ers Dallas Cowboys 9.-13. August Seattle Seahawks Indianapolis Colts 9.-13. August

Wie lauten die NFL-Divisions?

NFC East NFC West NFC North NFC South Dallas Cowboys Arizona Cardinals Chicago Bears Atlanta Falcons New York Giants Los Angeles Rams Detroit Lions Carolina Panthers Philadelphia Eagles San Francisco 49ers Green Bay Packers New Orleans Saints Washington Redskins Seattle Seahawks Minnesota Vikings Tampa Bay Buccaneers