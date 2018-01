London-Spiele 2018 verkündet: Chargers, Eagles und Seahawks kommen!

NBA Live Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NFL Falcons @ Eagles NBA Thunder @ Hornets NFL Titans @ Patriots NFL Jaguars @ Steelers NBA Pelicans @ Knicks NFL Saints @ Vikings NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks

Die Entscheidung ist gefallen! Am Donnerstag verkündete die NFL, welche Teams in der 2018er Saison die Reise nach London antreten - neben den alljährlich vertretenen Jacksonville Jaguars sind weitere Kracher im Herbst in der Stadt an der Themse zu bewundern! Unter anderem die Seattle Seahawks sind dabei, zudem kommen Jon Grudens Raiders.

Welche NFL-Teams kommen 2018 nach London?

Die Liga verkündete, dass es diese drei Paarungen 2018 in der Hauptstadt Englands geben wird. Erstmals wird dabei auch im Stadion der Tottenham Hotspur gespielt, es ist der Auftakt einer langfristigen Partnerschaft.

Oakland Raiders - Seattle Seahawks (14. Oktober, Tottenham)

Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles (21./28. Oktober, Wembley)

Los Angeles Chargers - Tennessee Titans (21./28. Oktober, Wembley)

Der komplette NFL-Spielplan mit allen Partien inklusive der genauen Terminierung für die beiden Wembley-Spiele kommt Mitte April raus.

NFL: Was sind die London Games und wo wird noch gespielt?

Die London Games sind Teil der NFL International Series. Im Rahmen dieser werden Spiele der Regular Season außerhalb der USA ausgetragen. Für die NFL und ihre Teams ist das die ideale Gelegenheit, um sich noch besser auf dem europäischen Markt zu positionieren. Für die Fans auf dem hiesigen Kontinent ist es die Chance, NFL-Partien live vor Ort zu verfolgen - ohne dabei extra in die Staaten reisen zu müssen.

Die International Series hatte in der Vergangenheit jedoch nicht nur Europa als Ziel. Ihr Debüt feierte sie nämlich am 2. Oktober 2005 im Aztekenstadion in Mexiko City. Damals gewannen die Arizona Cardinals mit 31:14 gegen die San Francisco 49ers. Auch 2016 und 2017 gastierte die NFL in der mexikanischen Hauptstadt: 2016 siegten die Oakland Raiders über die Houston Texans mit 27:20, in der vergangenen Saison setzte es für die Raiders im Süden der USA eine Pleite gegen die Patriots.

Und die Liga plant auch in Mexiko langfristig: Während der vergangenen Regular Season wurde verkündet, dass bis 2021 fest ein Spiel pro Jahr in Mexiko City stattfinden wird.

Wird es ein NFL-Team in London geben?

Jahr für Jahr kursieren wieder Gerüchte, ob eine Franchise irgendwann permanent in die Stadt an der Themse umzieht - vor allem die Jacksonville Jaguars, die in jedem Jahr freiwillig Heimspiele aufgeben, um in London zu spielen, gelten als heißer Kandidat.

Mark Waller, NFL-Vizepräsident für Internationales und Events, bekräftigte Ende September einmal mehr seinen Wunsch nach einer Franchise in Europa: "Als wir 2007 begonnen haben, habe ich gesagt, dass das ein Projekt für 15 Jahre ist. Das schien ein Zeitrahmen zu sein, der funktionieren sollte. Der Schritt sollte in den nächsten vier oder fünf Jahren absolut machbar sein."

Bereits Ende 2016 hatte Waller im Gespräch mit SPOX betont: "Wenn ein Team-Besitzer dann entscheiden wird, dass die Zeit reif ist, wird der Markt bereit sein, auch wenn man die Fortschritte von außen kaum sehen kann. Aber wenn der Schritt dann kommt, wird er sehr schnell vonstatten gehen. Schauen Sie sich L.A. an: Wenn man vor vier Jahren gesagt hätte, dass wir heute ein Team haben, das im Begriff ist, dort in ein neues Stadion zu ziehen, hätte niemand geglaubt, dass es so schnell gehen kann - schließlich ist viele Jahre überhaupt nichts passiert."

Gleichzeitig gilt aber auch: Mit den Umzügen der Chargers und Rams (beide nach Los Angeles) sowie der Raiders (nach Las Vegas) befand sich in den vergangenen Jahren vieles im Umbruch. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Verantwortlichen zunächst wieder Ruhe in den Liga-Rahmen bringen wollen.

Wo gibt es Tickets für die NFL London Spiele?

Tickets erhält man unter anderem auf www.ticketmaster.co.uk sowie auf Viagogo. Die NFL gibt selbst konkrete Informationen über die Ticketverkäufe heraus, alle Infos dazu gibt es hier.

Das waren die NFL London Games 2017

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Stadion 24. September 2017 15.30 Uhr (MESZ) Jacksonville Jaguars Baltimore Raves 44:7 Wembley Stadium 1. Oktober 2017 15.30 Uhr (MESZ) Miami Dolphins New Orleans Saints 0:20 Wembley Stadium 22. Oktober 2017 19 Uhr (MESZ) Los Angeles Rams Arizona Cardinals 33:0 Twickenham Stadium 29. Oktober 2017 15.30 Uhr (MESZ) Cleveland Browns Minnesota Vikings 16:33 Twickenham Stadium

