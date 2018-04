NFL Kommentar zu Gerüchten um Tom Brady: Das Feuer brennt noch zu heiß

MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs

Um Tom Brady ranken sich derzeit diverse Gerüchte: Ist es sicher, dass er weitermacht? Will er mehr Geld? Gibt es immer noch Querelen? Oder ist das alles nur Makulatur und kein Grund zur Panik für Fans der New England Patriots? Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Marcus Blumberg.

Vorweg: Als jemand, der Tom Bradys Karriere nahezu von Beginn an fasziniert verfolgt hat, war ich ziemlich sicher, dass der Quarterback der Patriots seine Karriere beendet hätte - wenn New England Super Bowl LII gewonnen hätte. Diesen Vibe gab Brady nicht zuletzt in der Doku "Tom vs. Time" ab.

Doch es kam anders. Und jene Niederlage dürfte noch in der Nacht dazu geführt haben, dass Brady zu dem Entschluss kam, weiterzumachen.

Dennoch machten innerhalb der letzten Tage diese Meldungen die Runde: Bradys Verbleib ist nicht sicher. Brady wolle einen neuen Vertrag. Brady spielt definitiv in der nächsten Saison. Brady und Belichick bekriegen sich. Und so weiter.

Die Sachlage ist die: Tom Brady betont seit mehreren Jahren, dass es seine Absicht sei, noch mindestens bis Mitte 40 spielen zu wollen. Das sagte er unter anderem nach Super Bowl LI, den die Patriots mit dem historischen Comeback gegen Atlanta gewonnen hatten. Also nach einem Karrierehöhepunkt, der die perfekte Gelegenheit gewesen wäre, eine Bilderbuchkarriere bestmöglich zu beenden.

Brady aber blieb bei seiner Haltung, weiterzumachen. Und er spielte die Saison 2017 nach Vollendung seines 40. Lebensjahres auf exzellentem Niveau - der MVP-Titel untermauert dies. Rein sportlich gibt es also wenig an Brady auszusetzen, geschweige denn zu hinterfragen.

Tom Brady will noch einen Super Bowl gewinnen

Ob es wirklich noch bis 45 gehen wird oder soll, sei dahingestellt. In der letzten Ausgabe von besagter Doku sagte er zu seiner Frau Gisele Bündchen, dass er "noch einen Super Bowl" gewinnen wolle. Was so dahingesagt wirkte, dürfte aus seinem Munde eher ein Versprechen und eine klare Zielsetzung sein.

Dass Brady nun vom freiwilligen Teil der Offseason Workouts fernbleibt, was er seit 2010 nicht mehr getan hatte, ließ in den vergangenen Tagen bei so manchem Alarmglocken schrillen - und die Gerüchteküche brodelte. Tatsächlich aber hatte er zunächst gar einen guten Grund, fernzubleiben: Ein "Best Buddy"-Event in Katar. Jene Organisation unterstützt Brady schon seit Jahren, weshalb es nicht verwundert, dass er auch in diesem Jahr Zeit dafür aufbrachte.

Dass er anschließend nicht doch zum Camp erschien und stattdessen lieber in Katar urlaubte? Geschenkt! Es erscheint völlig normal, dass Brady gerade in seinem Alter mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte.

Wozu also ein Camp besuchen, bei dem es in erster Linie nur um Fitness geht? Fitnesstraining macht Brady ohnehin mit einer unvergleichlichen Akribie, was gepaart mit seiner eigenwilligen Diät ein Grund für sein nach wie vor hohes sportliches Niveau ist.

© getty

Patriots: Robert Kraft wäre bereit für neuen Brady-Vertrag

Was die Gerüchte um einen neuen Vertrag angehen, scheint hier auch zu viel daraus gemacht zu werden. Erstens hat Brady noch zwei Jahre Vertrag, zweitens ging es ihm bislang auch nie wirklich ums Geld und drittens - wohl der zentrale Punkt in dieser Sache - hat Kraft bereits gesagt, dass er bereit wäre, Brady einen neuen Vertrag zu geben, so dieses Thema denn aufkäme.

Ist es das nun? Keine Ahnung! Aber ein Hindernis bei der Fortführung seiner Karriere wird es sicher nicht darstellen. Dazu dürfte das Feuer in Brady gerade nach dieser Super-Bowl-Pleite noch zu heiß brennen.

Weiterhin im Raum steht außerdem ein Streit mit Belichick wegen dem kontroversen Fitness-Guru und Brady-Geschäftspartner Alex Guerrero. Auch nach einem Offseason-Gespräch zwischen Brady, Belichick und Teameigner Robert Kraft scheint nicht klar, ob hier alle Irritationen beseitigt wurden. Es äußert sich ja wie üblich niemand zu Interna in Foxborough.

Persönlich glaube ich, dass es durchaus immer noch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit geben mag zwischen den führenden Figuren in New England. Aber wenn es dann im Sommer im "echten" Training Camp wieder zur Sache geht - vielleicht sogar früher -, dann werden sie sich zusammenraufen.

Denn es besteht weiter das gemeinsame Ziel, Erfolg zu haben, während das Duo Brady/Belichick noch zusammen ist. Und das dürfte letztlich auch mögliche Querelen übertönen. Für einen weiteren Super Bowl - mindestens.

Tom Brady: Titel und Awards