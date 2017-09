Neue Spurs-Arena präsentiert Weltneuheit

NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Week 1 NFL Raiders @ Titans MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Week 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Twins @ Yankees MLB Yankees @ Blue Jays

Ab 2018 werden NFL-Fans bei den Spielen in London im neuen Stadion der Tottenham Hotspur voll auf ihre Kosten kommen. Die Spurs verkündeten jetzt ihre Pläne für die Arena - und die wird für die Kombination aus Premier League und NFL eine Weltneuheit präsentieren.

Ganz konkret nämlich werden zwei Spielfelder übereinander gebaut: Der Kunstrasen für Football-Spiele, über den mittels eines Rollen-Systems der Fußball-Rasen in drei Teilen ins Stadion gefahren wird. Diese drei Teile werden dann so zusammengefügt, dass die Übergänge nicht wahrnehmbar sein sollen.

All das, so die Angaben der Spurs, soll innerhalb von 25 Minuten stattfinden können. Das würde es den Veranstaltern erlauben, sogar am gleichen Tag erst ein Premier-League- und anschließend ein NFL-Spiel auszutragen, oder umgekehrt. Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen wären so definitiv kein Problem.

Bereits 2015 hatte sich die NFL mit den Tottenham Hotspur auf eine zehnjährige Stadion-Partnerschaft geeinigt.

So soll die Arena nicht nur mit Blick auf den Rasen, sondern auch was Kabinen und generelle Einrichtungen angeht die Ansprüche für ein Premier-League- genau wie für ein NFL-Team erfüllen. Mindestens zwei NFL-Spiele pro Jahr sollen dann ab 2018 im neuen Spurs-Stadion stattfinden.