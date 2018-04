NFL: Preseason-Spielplan verkündet - alle Termine und Partien im Überblick

MLB Pirates @ Cubs NHL Devils @ Lightning (Spiel 1) MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals NHL Sharks @ Ducks (Spiel 1) MLB Braves @ Cubs NHL Flyers @ Penguins (Spiel 2) MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs NHL Avalanche @ Predators (Spiel 2) NBA NBA Playoffs MLB Angels @ Royals NHL Maple Leafs @ Bruins (Spiel 2) MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 3) MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 4) MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins@Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians

Die nächste Etappe auf dem Weg zur kommenden Saison ist genommen! Am späten Mittwochabend deutscher Zeit verkündete die NFL den Preseason-Spielplan für 2018. Mit dabei: Das Super-Bowl-Rematch zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots.

NFL Preseason: Wann ist das Hall of Fame Game?

Bereits seit Mitte Februar war klar, dass das Hall of Fame Game - welches die Preseason traditionell eröffnet - am 2. August stattfinden würde; und auch, wer dieses bestreitet: Die Baltimore Ravens treffen in Canton, Ohio auf die Chicago Bears.

Am Wochenende vom 2.-5. August werden die neu gewählten Hall of Famer feierlich in die Hall of Fame aufgenommen. In diesem Jahr sind das Ray Lewis, Randy Moss, Brian Dawkins, Brian Urlacher, Terrell Owens, Bobby Beathard, Robert Brazile und Jerry Kramer.

Mit Urlacher (Bears) und Lewis (Ravens) sind beide Teams auch im Rahmen der diesjährigen Hall-of-Fame-Zeremonie prominent vertreten. Das Hall of Fame Game wurde 1962 erstmals ausgetragen. In der vergangenen Saison schlugen die Dallas Cowboys in Canton die Arizona Cardinals mit 20:18. Die Teams, die am Hall of Fame Game teilnehmen, haben fünf statt der sonst üblichen vier Preseason-Spiele.

NFL Preseason Week 1 im Überblick

Heim-Team Auswärts-Team Datum Arizona Cardinals Los Angeles Chargers 9.-13. August Baltimore Ravens Los Angeles Rams 9.-13. August Buffalo Bills Carolina Panthers 9.-13. August Cincinnati Bengals Chicago Bears 9.-13. August Denver Broncos Minnesota Vikings 9.-13. August Green Bay Packers Tennessee Titans 9.-13. August Jacksonville Jaguars New Orleans Saints 9.-13. August Kansas City Chiefs Houston Texans 9.-13. August Miami Dolphins Tampa Bay Buccaneers 9.-13. August New England Patriots Washington Redskins 9.-13. August New York Giants Cleveland Browns 9.-13. August New York Jets Atlanta Falcons 9.-13. August Oakland Raiders Detroit Lions 9.-13. August Philadelphia Eagles Pittsburgh Steelers 9.-13. August San Francisco 49ers Dallas Cowboys 9.-13. August Seattle Seahawks Indianapolis Colts 9.-13. August

NFL Preseason Week 2 im Überblick

Heim-Team Auswärts-Team Datum Washington Redskins New York Jets 16. August Atlanta Falcons Kansas City Chiefs 16.-20. August Carolina Panthers Miami Dolphins 16.-20. August Cleveland Browns Buffalo Bills 16.-20. August Dallas Cowboys Cincinnati Bengals 16.-20. August Denver Broncos Chicago Bears 16.-20. August Detroit Lions New York Giants 16.-20. August Green Bay Packers Pittsburgh Steelers 16.-20. August Houston Texans San Francisco 49ers 16.-20. August Los Angeles Chargers Seattle Seahawks 16.-20. August Los Angeles Rams Oakland Raiders 16.-20. August Minnesota Vikings Jacksonville Jaguars 16.-20. August New England Patriots Philadelphia Eagles 16.-20. August New Orleans Saints Arizona Cardinals 16.-20. August Tennessee Titans Tampa Bay Buccaneers 16.-20. August Indianapolis Colts Baltimore Ravens 20. August

NFL Preseason Week 3 im Überblick

Heim-Team Auswärts-Team Datum Cleveland Browns Philadelphia Eagles 23. August Carolina Panthers New England Patriots 23.-26. August Chicago Bears Kansas City Chiefs 23.-26. August Indianapolis Colts San Francisco 49ers 23.-26. August Jacksonville Jaguars Atlanta Falcons 23.-26. August Los Angeles Rams Houston Texans 23.-26. August Miami Dolphins Baltimore Ravens 23.-26. August Minnesota Vikings Seattle Seahawks 23.-26. August New York Jets New York Giants 23.-26. August Oakland Raiders Green Bay Packers 23.-26. August Pittsburgh Steelers Tennessee Titans 23.-26. August Washington Redskins Denver Broncos 23.-26. August Tampa Bay Buccaneers Detroit Lions 24. August Los Angeles Chargers New Orleans Saints 25. August Buffalo Bills Cincinnati Bengals 26. August Dallas Cowboys Arizona Cardinals 26. August

NFL Preseason Week 4 im Überblick

Heim-Team Auswärts-Team Datum Arizona Cardinals Denver Broncos 30.-31. August Atlanta Falcons Miami Dolphins 30.-31. August Baltimore Ravens Washington Redskins 30.-31. August Chicago Bears Buffalo Bills 30.-31. August Cincinnati Bengals Indianapolis Colts 30.-31. August Detroit Lions Cleveland Browns 30.-31. August Houston Texans Dallas Cowboys 30.-31. August Kansas City Chiefs Green Bay Packers 30.-31. August New Orleans Saints Los Angeles Rams 30.-31. August New York Giants New England Patriots 30.-31. August Philadelphia Eagles New York Jets 30.-31. August Pittsburgh Steelers Carolina Panthers 30.-31. August San Francisco 49ers Los Angeles Chargers 30.-31. August Seattle Seahawks Oakland Raiders 30.-31. August Tampa Bay Buccaneers Jacksonville Jaguars 30.-31. August Tennessee Titans Minnesota Vikings 30.-31. August

Wann wird der Regular Season Spielplan veröffentlicht?

Die Verkündung des Spielplans für die Preseason ist meist ein guter Indikator dafür, dass der Schedule für die Regular Season auch nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Erwartet wird, dass der Regular Season Spielplan noch im April, mutmaßlich etwa innerhalb von zwei Wochen nach dem Preseason Plan veröffentlicht wird.

Schon jetzt stehen die Gegner für 2018 für jede Franchise fest. Die genaue Terminierung allerdings ist noch offen, inklusive aller Primetime-Partien.