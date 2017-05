Passt Kaepernick zu den Seahawks?

Dienstag, 16.05.2017

Was ist passiert? Schon seit einigen Wochen wurde medial über Kaepernick als möglicher Seahawks-Backup spekuliert, seit Montag bekommen die Gerüchte ernsthafte Nahrung: In einem Interview bestätigte Coach Pete Carroll ein zumindest grundsätzliches Interesse.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Gegenüber NFL-Network-Berichterstatter Michael Silver wurde Hawks-Geschäftsführer John Schneider dann noch konkreter - Schneider bestätigte, dass er Kaepernicks Berater am vergangenen Freitag kontaktiert hat. Somit scheint klar: Das Interesse der Hawks an Kaep ist kein PR-Gag, vielmehr ist Seattle ernsthaft interessiert, den 29-Jährigen als Backup für Russell Wilson zu verpflichten.

Diese Rolle hatte bisher Trevone Boykin inne - der wurde im Laufe dieser Offseason aber bereits festgenommen. Es ist somit kein Zufall, dass die Seahawks aktuell intensiv den Backup-QB-Markt sondieren. Selbst wenn Boykin fit ist und spielen kann, wäre Kaepernick rein sportlich der deutlich bessere Notfallplan.

Stilistisch ein guter Backup: Wenn man sich Seattles Offense nämlich anschaut, ist es wenig überraschend, dass jetzt Namen wie Kaepernick oder Robert Griffin III kursieren. Natürlich stechen die offensichtlichen Elemente direkt hervor: Read-Option-Spielzüge, geplante Quarterback-Runs - eine Offense, in der Kaepernick seine Athletik nutzen kann und die weniger auf eine hohe Schlagzahl sowie ein Rhythmus-Kurzpass-Spiel ausgelegt ist, als etwa Chip Kellys Offense in San Francisco zuletzt.

Ebenfalls zugute kommen sollten Kaepernick die Play-Action-Elemente in der Offense: Unter Jim Harbaugh war die 49ers-Offense einst auf ein gutes Run Game kombiniert mit Play Action und langen Pässen ausgelegt - hier fühlte sich Kaep wohl. In der Seahawks-Offense ist genau das eine gefährliche Waffe, Russell Wilson hatte in der vergangenen Saison ein Passer Rating von 121,8 bei Play Action: Der Top-Wert in der NFC laut Pro Football Focus. Bei normalen Dropbacks fiel sein Passer Rating auf 83,9.

Seahawks-Interesse? Kaep und RG III analysiert © getty 1/20 Zwei einstige Shooting-Stars - heute gefallene Quarterbacks. Colin Kaepernick und Robert Griffin III. eroberten die NFL im Sturm, nach wie vor sind beide ohne Team. Das Interesse hält sich in Grenzen, wie sieht die Zukunft für die beiden QBs aus? /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents.html © getty 2/20 KAEPERNICK: Der 29-Jährige erlebte seine Hoch-Phase 2012 und 2013, als er Alex Smith verdrängte und mit den 49ers bis in den Super Bowl marschierte. Mitentscheidend: Kaeps Fähigkeit, in San Franciscos starkem Run Game ebenfalls als Runner zu glänzen /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=2.html © getty 3/20 Über die letzten beiden Jahre folgte die Demontage: Kaepernick spielte desolat, war im Passspiel extrem ungenau und konnte nicht konstant aus der Pocket spielen. In der Folge wurde die Niners-Offense so vereinfacht, dass Defenses leichtes Spiel hatten /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=3.html © getty 4/20 Selbst das im Vorfeld schon als mögliche Traum-Ehe gefeierte Intermezzo unter Chip Kelly änderte daran wenig. Kaep verlor seinen Stammplatz auch unter Kelly zunächst an Blaine Gabbert /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=4.html © getty 5/20 Doch im Laufe der vergangenen Saison kam er zurück. Kaepernick absolvierte insgesamt zwölf Spiele (196/331, 2.241 YDS, 16 TD, 4 INT ; 69 ATT, 468 YDS, 2 TD) und hatte dabei einige vielversprechende Auftritte /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=5.html © getty 6/20 So setzte er seine Fähigkeiten als Runner gezielter ein, und wirkte in der Pocket sicherer. Heißt: Kaepernick stand länger hinter seiner O-Line und entwickelte ein besseres Gefühl für den Pass-Rush, anstatt voreilig los zu sprinten /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=6.html © getty 7/20 Zudem bewegte er sich schlicht viel besser in der Pocket, hatte aber nach wie vor Probleme: Kaepernick hat eine sehr ausladende Wurfbewegung, die zu viel Zeit kostet, und er warf prozentual die zweitmeisten Interceptable Pässe (2,1 Prozent)… /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=7.html © getty 8/20 …doch seine Genauigkeit wurde insgesamt deutlich besser, während kaum einen Quarterback die Fehler der eigenen Receiver so stark einschränkten, wie das bei Kaepernick der Fall war (11,7 Prozent Receptions durch Receiver-Fehler verloren) /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=8.html © getty 9/20 Kaepernick scheint in seiner Entwicklung als Pocket-Passer deutliche Schritte nach vorne gemacht zu haben: Er bewegt sich viel besser, weicht dem Pass-Rush aus, behält die Augen Downfield, geht konstanter durch seine Reads, ist genauer /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=9.html © getty 10/20 Dabei ist klar: Er muss noch genauer werden, vor allem was lange Pässe angeht. Doch 2016 hat er in seinem Spiel ohne jede Frage positive Trends offenbart, das zeigt das Tape. Kaep hat scheinbar kein konkretes Angebot - jetzt sind die Seahawks interessiert /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=10.html © getty 11/20 GRIFFIN III.: Für nur wenige Spieler waren Aufstieg und Absturz so rasant und so gravierend wie für Robert Griffin. RG III spielte eine Rookie-Saison für die Geschichtsbücher, mit der Read-Option erwischte Washington die Liga auf dem falschen Fuß /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=11.html © getty 12/20 Griffin erlief in seinem ersten Jahr in der NFL 815 Yards und sieben Touchdowns, für weitere 3.200 Yards (8,1 Yards pro Pass) sowie 20 Touchdowns bei nur fünf Interceptions warf er /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=12.html © getty 13/20 Doch schon seine Rookie-Saison endete dramatisch. Griffin verletzte sich und ging angeschlagen in das Wildcard-Playoff-Spiel gegen Seattle - wo sein Bein nach einem Snap schließlich einfach nachgab. Kreuzbandriss, Reha war angesagt /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=13.html © getty 14/20 Dabei gab Griffin alles, kündigte im Zuge einer neuen Marketing-Kampagne an, dass er definitiv bis zum Saisonstart fit sein würde. Tatsächlich spielte er 2013 zwar 13 Spiele, agierte aber schon deutlich weniger effektiv, als in seiner ersten NFL-Saison /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=14.html © getty 15/20 Und der Abstieg ging weiter. Defenses stellten sich auf die Read Option ein, ohne dieses Element war Griffin klar eingeschränkt. Sein Spiel wurde eindimensional, er entwickelte kein Gefühl für den Pass-Rush und steckte harte Hits ein - auch unnötige /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=15.html © getty 16/20 All das führte zu erneuten Verletzungen, dann war Schluss in Washington: Griffin verbrachte die komplette 2015er Saison auf der Bank und wurde danach entlassen - in Cleveland sollte er den Neustart schaffen. Die Verletzungen aber waren weiter ein Problem /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=16.html © getty 17/20 Griffin kam in der vergangenen Saison in Cleveland auf lediglich fünf Einsätze (87/147, 886 YDS, 2 TD, 3 INT ; 31 ATT, 190 YDS, 2 TD). Eine kleine Sample Size - die aber dennoch, im Gegensatz zu Kaepernick, ein alarmierendes Bild hinterließ /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=17.html © getty 18/20 Griffin nämlich zeigte keine Verbesserungen in der Pocket. Er "sieht" Pass-Rusher wo keine sind, weshalb sein Passer Rating ohne echten Druck abfällt, macht mit seinen mangelnden Bewegungen hinter der Line die Protection kaputt und läuft ohne Not los /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=18.html © getty 19/20 Dazu kommt, dass Griffin nach wie vor Probleme damit hat, Defenses korrekt zu lesen, durch seine Reads zu gehen, und das richtige Timing mit seinen Receivern zu wahren. Durch die mangelnde Souveränität in der Pocket hat auch seine Technik gelitten /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=19.html © getty 20/20 In Kombination mit seinen Verletzungsproblemen ergibt all das einen sehr kleinen Markt für Griffin, der 2017 maximal ein Backup sein sollte - genau dafür haben ihn die Seahawks jetzt wohl im Blick. RG III wird neu aufgebaut und kalibriert werden müssen /de/sport/diashows/1703/nfl/colin-kaepernick-robert-griffin-neue-teams-free-agenc-chancen/kaep-rg-3-49ers-browns-free-agents,seite=20.html

Das große Fragezeichen ist, wie Kaepernick hinter Seattles O-Line aussehen würde. Wilsons Spiel wird durch seine Pocket-Bewegungen und sein Gefühl für den Pass-Rush deutlich aufgewertet, andernfalls würden seine Zahlen ganz anders aussehen: Wilson erlebte in der vergangenen Saison Pressure bei 41,6 Prozent seiner Dropbacks, damit lag er mehr als sieben Prozent über dem Liga-Durchschnitt über die letzten fünf Jahre (34,1 Prozent).

Kaep spielte in der vergangenen Saison teilweise sehr gut, wenn er eine saubere Pocket hatte: Sein Passer Rating belief sich dann auf 98,7. Gegen Pressure dagegen? 75. Die Seahawks hatten laut Football Outsiders eine der acht schlechtesten Lines in Pass-Protection und im Run-Blocking, hier würde Kaepernick also garantiert Probleme bekommen. Auch wenn die Seahawks mit Blick auf ihre Line optimistisch bleiben: Wilsons Verletzungen in der vergangenen Saison zeigen, dass dringend ein erfahrener Backup her muss.

Fürsprecher innerhalb des Teams: Nach wie vor gibt es die Theorie, dass mehrere Teams Kaepernick bewusst ignorieren, weil sie entweder mit seinen Protesten in der vergangenen Saison nicht einverstanden sind oder aber, weil sie sich nicht mit der damit einhergehenden öffentlichen Aufmerksamkeit beschäftigen wollen - unabhängig davon, dass Kaep bereits angekündigt hat, seinen Hymnen-Protest in der kommenden Saison nicht mehr durchzuführen.

Hier macht Seattle besonders viel Sinn: Die Seahawks sind ein Team, das bewusst Wert darauf legt, dass sich Spieler auch öffentlich frei äußern dürfen. Transparenz ist Trumpf, das wurde jüngst wieder in den Trade-Gesprächen rund um Richard Sherman mehr als deutlich. Und die Spieler nutzen diese Freiheiten - unter anderem auch, um öffentlich Kaepernick den Rücken zu stärken.

Aus keinem anderen Team wurde der Ex-Niners-Quarterback so einstimmig unterstützt. "Ich respektiere wirklich, was Kaep macht. Ich glaube, manche Leute nehmen es aus dem Kontext, weil sie nicht die gleichen Dinge erleben", stellte etwa Defensive End Cliff Avril klar, Linebacker Bobby Wagner fügte hinzu: "Ich unterstütze Kaep und die Message, für die er steht. Ich glaube, manche verstehen die Botschaft nicht richtig. Aber es passieren viele schlimme Dinge in der Welt. Und die müssen repariert werden."

Defensive End Michael Bennett ging sogar noch einen Schritt weiter: "Natürlich wird Kaepernick von den Teams ignoriert, da gibt es keinen Zweifel. Vielleicht sind sich die Spieler einig darüber, dass es für Politik im Sport einen Platz gibt. Aber die Teams und auch die Fans sehen das anders, denke ich. Die Leute wollen noch immer, dass du deinen Job erledigst und die Klappe hältst. Ich denke, er hat keinen Job, weil er seine Meinung sagt." Richard Sherman schlug in die gleiche Kerbe, Receiver Doug Baldwin und Cornerback Jeremy Lane haben öffentlich berichtet, dass sie mit Kaepernick gesprochen haben.

Kurzum: Es ist schwer vorstellbar, dass irgendein Team Kaepernick mit offeneren Armen empfangen würde.

Was hat Kaepernick zu bieten? Bei alledem der interessanteste Aspekt: Was genau bekommen die Seahawks eigentlich sportlich, wenn sie Kaepernick holen? Vorab gesagt: Den 29-Jährigen anhand der vergangenen Saison zu bewerten ist mehr als schwierig. Nicht nur, weil die Offense nicht wirklich zu seinen Fähigkeiten passte oder weil er in San Francisco nur sehr überschaubare Qualität um sich herum hatte.

Kaep war auch lange körperlich nicht in seiner gewohnten Verfassung, drei Operationen sorgten dafür, dass er deutlich an Gewicht verlor. Diese Zeiten sind vorbei, Kaepernick hat sich wieder auf sein altes NFL-Gewicht (etwa 225 Pfund) hoch trainiert.

Die besten verbleibenden Free Agents © getty 1/15 Draft und die heiße Phase der Free Agency sind vorbei, die Teams starten ihre Saisonvorbereitung und die Kader-Gerüste stehen. Doch im Sommer gibt es jedes Jahr spannende Routinier-Verpflichtungen - SPOX zeigt, wer noch zu haben ist... /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd.html © getty 2/15 Colin Kaepernick, QB. Kaepernick hat in der vergangenen Saison wieder an Standing gewonnen, der einstige Shootingstar hatte mehrere solide Auftritte. Reicht das, um 2017 irgendwo noch zu starten? Oder gibt es zumindest eine Backup-Rolle? /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=2.html © getty 3/15 LeGarrette Blount, RB. 334 Carries, 19 TDs in der vergangenen Saison. Wie viel hat Blount noch im Tank? Zumindest als 2-Down-Back sowie in der Red Zone dürfte er noch Wert mitbringen, Giants und Lions sollen zunehmend Interesse zeigen /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=3.html © getty 4/15 Michael Floyd, WR. Der physische Downfield-Receiver wurde nach Fehltritten abseits des Platzes in Arizona entlassen, bei den Patriots erhielt er nach einem kurzen Gastspiel keinen neuen Deal. Die Vikings sind wohl interessiert /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=4.html © getty 5/15 Nick Mangold, C, New York Jets. Die Vorsaison endete für Mangold vorzeitig mit einer Knöchelverletzung, der 33-Jährige kann aber nach wie vor einem Team helfen - insbesondere wenn eine junge Line einen erfahrenen Anführer braucht /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=5.html © getty 6/15 Victor Cruz, WR. Nach seinem Patellasehnenriss verpasste Cruz die halbe 2014er und die komplette 2015er Saison, kam im vergangenen Jahr immerhin auf 586 YDS (15 pro Catch). Könnte als Nummer-3-Receiver einem Team noch helfen /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=6.html © getty 7/15 DeAngelo Williams, RB, Pittsburgh Steelers. Auch 2016 glänzte Williams wieder, als er für Bell einspringen musste. Erneute Backup- oder Rotations-Rolle ist somit durchaus möglich - vielleicht auch in Pittsburgh /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=7.html © getty 8/15 Jason McCourty, CB. Hatte eine sehr enttäuschende Saison in Tennessee, die ihn schließlich auch den Job kostete. Sein Zwillingsbruder Devin (Patriots) wirbt bereits um seine Dienste, McCourty bringt Erfahrung und vor allem Qualität gegen den Run mit /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=8.html © getty 9/15 Anquan Boldin, WR. Der Unkaputtbare. Boldin mag inzwischen 36 sein, letzte Saison absolvierte er dennoch alle 16 Spiele für Detroit. Als Underneath-Receiver mit seiner Physis sollte Boldin über den Sommer ein Team finden - und dort sofort helfen können /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=9.html © getty 10/15 Jared Odrick, DL. Primär den Cap-Planungen in Jacksonville zum Opfer gefallen, doch Odrick könnte durchaus noch in der vor allem später im Jahr so wichtigen D-Line-Rotation eine Rolle spielen - nicht zuletzt weil er an der Line variabel einsetzbar ist /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=10.html © getty 11/15 Darrelle Revis, CB/S. Ohne Frage einer der spannendsten Spieler dieser Liste: Revis ist erst 31 Jahre alt und wirkte letzte Saison teilweise komplett verloren sowie physisch unterlegen. Er hat bereits erklärt, dass er bereit wäre, Safety zu spielen /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=11.html © getty 12/15 Gary Barnidge, TE. Nachdem die Browns in der ersten Runde des Drafts David Njoku geholt hatten, wurde Barnidge postwendend entlassen. Der Routinier ist aber noch immer ein verlässlicher All-Around-TE, und die haben einen Wert in der NFL /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=12.html © getty 13/15 Dwight Freeney, DE. Der inzwischen 37-Jährige hat zuletzt in Arizona und Atlanta gezeigt, wie viel Wert er einem Team als Rotations-Pass-Rusher noch bringen kann. Diese Rolle kann er auch 2017 nochmals ausfüllen /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=13.html © getty 14/15 Elvis Dumervil, OLB. Ein weiterer Spieler, der als Rotations-Pass-Rusher 2017 eine Defense verbessern kann. Der 33-Jährige verzeichnete letzte Saison drei Sacks in acht Spielen für Baltimore, die Packers sind angeblich interessiert /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=14.html © getty 15/15 Dan Williams, DT. Wurde kurz vor dem Draft in Oakland entlassen, Williams kam in der Vorsaison stark reduziert zum Einsatz. Bis 2014 in Arizona aber ein sehr verlässlicher Tackle gegen den Run, wo er auch 2017 noch einen Impact haben könnte /de/sport/ussport/nfl/1705/diashows/verbleibende-free-agents-spieler-auf-dem-markt/kaepernick-revis-cruz-boldin-floyd,seite=15.html

Vor allem aber, und das stimmt bei der Bewertung des einstigen Shootingstars positiv, hat er in der Pocket positive Tendenzen gezeigt. Er wirkte hier sicherer und entwickelte ein besseres Gefühl für den Pass-Rush, die Augen blieben länger Downfield. In der Folge kamen seine Runs mit besserem Timing und nicht mehr so überhastet.

All das muss aber noch merklich weiterentwickelt werden, genau wie seine Passgenauigkeit. Nicht umsonst waren 2,1 Prozent seiner Würfe sogenannte "Interceptable Passes" (die zweithöchste Quote), also Pässe, die so riskant oder ungenau waren, dass sie in Interceptions hätten enden können.

SPOX-Fazit: Dass Kaepernick nirgendwo mit wehenden Fahnen als neuer Starter verpflichtet wird, sollte über die letzten Monate jedem klar geworden sein. Für Kaep geht es darum, bei einem Team wieder Fuß zu fassen, sich als Pocket-Passer weiter zu entwickeln und idealerweise in der Preseason und einigen Kurzeinsätzen während der Saison anderen Teams zu zeigen, dass er sehr wohl noch ein Starting-Quarterback sein kann.

All diese Aspekte wären in Seattle erfüllt.

Die Gerüchte, wonach er zu viel Geld verlangen soll, hat Kaepernick jüngst selbst dementiert - genau wie die Meldungen von einem vorzeitigen Karriereende. "Es gab keinerlei Ablenkungen", stellte Ex-Niners-Coach Chip Kelly mit Blick auf die Proteste klar und sein Vor-Vorgänger Jim Harbaugh verwies Berichte, laut welchen Kaepernick an Football nicht allzu viel liege, energisch in das Reich der Märchen.

Die Seahawks wären, vorausgesetzt Kaepernick ist mit einer klar definierten Backup-Rolle sportlich wie finanziell einverstanden, in vielerlei Hinsicht das perfekte Team für den Quarterback. Und das schließt die Möglichkeit, sich wieder als Starting-Quarterback in Position zu bringen, ausdrücklich ein.

Kaepernicks NFL-Statistiken seit 2012:

Spiele Completions Yards Touchdowns Interceptions Runs Yards Touchdowns 2016 12 196/331 2.241 16 4 69 468 2 2015 9 144/244 1.615 6 5 45 256 1 2014 16 289/478 3.369 19 10 104 639 1 2013 16 243/416 3.197 21 8 92 524 4 2012 13 136/218 1.814 10 3 63 415 5

Der Spielplan der kommenden Saison im Überblick