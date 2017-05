Kaepernick oder RG3 zu den Seahawks?

Montag, 15.05.2017

Direkt auf die beiden ehemaligen Quarterback-Stars angesprochen, sagte Carrol in der ESPN-Show Seattle's Brock and Salk: "Wir schauen uns jeden Spieler an. Wir haben ein paar Probleme mit unserem Roster und dem Cap. Daran arbeiten wir und geben unser Bestes, diese schnellstmöglich zu beheben. Aber ja, momentan beobachten wir alle verfügbaren Spieler."

Seattles Quarterback Wilson hat zwar noch nie einen Start in seiner NFL-Karriere verpasst, dennoch scheint das Bemühen um einen Backup die logische Folge, nachdem der derzeitige Ersatzquarterback Trevone Boykin zuletzt mehrfach aufgrund von Drogenmissbrauch verhaftet wurde.

Für Kaepernick würde zudem sprechen, dass sich mehrere Seahawks-Spieler während der Hymnendebatte schützend vor den 49ers-Quarterback gestellt haben. Richard Sherman und Michael Bennett vermuteten sogar, dass NFL-Teams Kaepernick wegen des Skandals ignoriert hätten.

