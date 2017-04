Seahawks: Sherman-Trade? "Chancen schlecht"

Freitag, 21.04.2017

Gegenüber Kiro-AM erklärte Schneider laut ESPN: "Im Moment stehen die Chancen auf einen Trade schlecht." Gleichzeitig allerdings fügte Schneider hinzu: "Aber falls jemand kommt und etwas passiert, dann passiert es."

Weiter führte er aus, dass das Team "in ständigem Austausch mit ihm steht. Ich habe letzten Abend mit ihm gesprochen. Alles ist also in Ordnung. In meinen Augen wäre der einzige Grund, warum wir es tun würden, dass wir Cap-Space zu kreieren und unser Team verjüngen. Aber das ist einfach nur eine Option."

Sherman ist gerade 29 Jahre alt geworden, in der Vorsaison zeigte er einige ungewohnte Schwächen - spielte aber auch über weite Strecken angeschlagen. Den Seahawks-Cap wird er in der kommenden Saison mit über 13 Millionen Dollar belasten, Trade-Gerüchte halten sich nunmehr seit mehreren Wochen. Schneider selbst hatte entsprechende Meldungen Anfang April bestätigt. Allerdings verlangen die Seahawks dem Vernehmen nach einen äußerst hohen Preis, was Teams abschrecken dürfte.

Beide Seiten hatten dabei stets betont, dass sie in regem Austausch sind und alle Karten offen auf dem Tisch liegen. Schneider legte jetzt nochmals nach: "Diese Gespräche laufen nicht wie im Film ab, dass ein Spieler die Tür aufknallt und einen Trade verlangt. So ist es nicht, so funktioniert das nicht. Wir führen mit den Jungs ständige Dialoge und ich denke er hat zugegeben, dass er eine holprige Saison hatte. Daher schaut er eventuell nach einem Tapetenwechsel, und den findet er entweder hier in Seattle, oder woanders. Aber wahrscheinlicher ist es, dass er ihn hier findet."

