Brady bis 50? "Warum nicht!"

Montag, 15.05.2017

In einem ausführlichen Interview bei ESPN erklärte Brady auf die Frage, wie lange er spielen will: "Ich sage immer bis Mitte 40, was natürlich erst einmal etwa 45 bedeutet. Wenn ich an diesen Punkt komme, und mich noch so fühle, wie heute - dann sehe ich nicht, warum ich nicht weitermachen sollte."

So sei es "eine gute Frage" warum er nicht gar bis 50 in der NFL spielen könnte. "Ich denke, für den Moment ist 45 eine ganz gute Zahl", erklärte Brady weiter. "Meine Liebe für den Sport wird niemals enden. Das wird, glaube ich, auch mit 45 noch so sein. Irgendwann aber macht jeder den nächsten Schritt, manche machen es nicht zu ihren eigenen Bedingungen. Ich will selbst entscheiden, wann ich aufhöre. Dafür muss ich die richtigen Entscheidungen treffen und mich selbst in eine gute Position bringen."

Auch zu Jimmy Garoppolo, der nach wie vor als Bradys Erbe gehandelt wird, allerdings in sein letztes Vertragsjahr bei den Pats geht, äußerte sich der künftige Hall-of-Famer: "In einem Sport-Team spielen die besten Jungs. Ich will immer sicherstellen, dass ich der Beste bin, und dem Team so eine gute Chance geben, zu gewinnen. Aber wenn ich das irgendwann nicht mehr bin, gehört es auch dazu, den Konkurrenten spielen zu lassen. Der Wettkampf hat mich schon immer angetrieben."

