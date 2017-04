NFL verkündet Preseason-Spielplan

Dienstag, 11.04.2017

Bereits bekannt war, dass die Dallas Cowboys und die Arizona Cardinals die Preseason mit dem Hall of Fame Spiel eröffnen - das findet in der Nacht vom 3. auf den 4. August (2 Uhr deutscher Zeit) statt.

Ganz besonders im Fokus steht immer Week 3 der Preseason, das Vorbereitungsspiel, in dem die Starter bei den meisten Teams die längste Spielzeit erhalten. Dabei gibt es einige interessante Paarungen: So treffen die Packers in Denver auf die Broncos, die Colts reisen nach Pittsburgh und die beiden L.A.-Teams messen sich im direkten Vergleich. Auch in New York kommt es in Week 3 zum Stadt-Duell - und somit auch zum Wiedersehen von Ex-Jets-Receiver Brandon Marshall mit seinen alten Teamkollegen.

Ebenfalls brisant: Marshawn Lynch könnte, falls sein Comeback in Oakland bis dahin perfekt ist, in Week 4 auf sein Ex-Team Seattle treffen. Aus deutscher Sicht erwähnenswert: Receiver Moritz Böhringer hat mit seinen Vikings in Buffalo und in Seattle sowie zuhause gegen San Francisco und Miami die Chance, sich erneut zu beweisen.

Preseason Week 1 (10.-14. August)

Miami Dolphins - Atlanta Falcons

Los Angeles Rams - Dallas Cowboys

Chicago Bears - Denver Broncos

Indianapolis Colts - Detroit Lions

Carolina Panthers - Houston Texans

New England Patriots - Jacksonville Jaguars

Buffalo Bills - Minnesota Vikings

Cleveland Browns - New Orleans Saints

Arizona Cardinals - Oakland Raiders

Green Bay Packers - Philadelphia Eagles

New York Giants - Pittsburgh Steelers

Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers

Los Angeles Chargers - Seattle Seahawks

Cincinnati Bengals - Tampa Bay Buccaneers

New York Jets - Tennessee Titans

Baltimore Ravens - Washington Redskins

Preseason Week 2 (17.-21. August)

Pittsburgh Steelers - Atlanta Falcons

Miami Dolphins - Baltimore Ravens

Philadelphia Eagles - Buffalo Bills

Tennessee Titans - Carolina Panthers

Arizona Cardinals - Chicago Bears

San Francisco 49ers - Denver Broncos

Washington Redskins - Green Bay Packers

Dallas Cowboys - Indianapolis Colts

Cincinnati Bengals - Kansas City Chiefs

Oakland Raiders - Los Angeles Rams

Seattle Seahawks - Minnesota Vikings

Houston Texans - New England Patriots

Los Angeles Chargers - New Orleans Saints

Cleveland Browns - New York Giants

Detroit Lions - New York Jets

Jacksonville Jaguars - Tampa Bay Buccaneers

Preseason Week 3 (24.-27. August)

Atlanta Falcons - Arizona Cardinals

Baltimore Ravens - Buffalo Bills

Jacksonville Jaguars - Carolina Panthers

Tennessee Titans - Chicago Bears

Washington Redskins - Cincinnati Bengals

Tampa Bay Buccaneers - Cleveland Browns

Denver Broncos - Green Bay Packers

New Orleans Saints - Houston Texans

Pittsburgh Steelers - Indianapolis Colts

Seattle Seahawks - Kansas City Chiefs

Los Angeles Rams - Los Angeles Chargers

Philadelphia Eagles - Miami Dolphins

Detroit Lions - New England Patriots

New York Giants - New York Jets

Dallas Cowboys - Oakland Raiders

Minnesota Vikings - San Francisco 49ers

Preseason Week 4 (31. August - 1. September)

Denver Broncos - Arizona Cardinals

New Orleans Saints - Baltimore Ravens

Indianapolis Colts - Cincinnati Bengals

Chicago Bears - Cleveland Browns

Houston Texans - Dallas Cowboys

Buffalo Bills - Detroit Lions

Atlanta Falcons - Jacksonville Jaguars

San Francisco 49ers - Los Angeles Chargers

Green Bay Packers - Los Angeles Rams

Minnesota Vikings - Miami Dolphins

New England Patriots - New York Giants

New York Jets - Philadelphia Eagles

Carolina Panthers - Pittsburgh Steelers

Oakland Raiders - Seattle Seahawks

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans

Tampa Bay Buccaneers - Washington Redskins

