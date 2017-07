Alle Infos zum NFL Training Camp 2017

18/18

Week 17 - Division-Duelle! Nachdem Week 16 am 24.12. stattfindet, dürfen wir uns in Week 17 auf einen Spieltag am 31.12. freuen - voller Division-Kracher: Broncos vs. Chiefs, Seahawks vs. Cardinals, Colts vs. Texans, Lions vs. Packers, Eagles vs. Cowboys