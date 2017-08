Week 1: Vorhang auf für Football!

MLB Live Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB D-backs @ Astros MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die Preseason geht endlich richtig los! Nach dem Hall of Fame Game steigen jetzt alle Teams in die ganz heiße Phase der Vorbereitung ein - und Week 1 hat bereits einige interessante Paarungen zu bieten. So empfangen die Miami Dolphins mit neuem Quarterback die Falcons, die Pittsburgh Steelers treffen auf die New York Giants. im Westen spielt Dallas in L.A. gegen die Rams, Seattle gegen die Chargers und Oakland in Arizona.

Carolina Panthers (0-0) - Houston Texans (0-0) (Do., 1.30 Uhr)

Derek Anderson Time! Cam Newton wird aufgrund seiner Schulterprobleme noch nicht spielen, somit steht Backup-QB Derek Anderson im Fokus - genau wie die neu zusammengestellte Offensive Line.

Vor allem aber spannend: Wie präsentiert sich Carolinas neue Offense? Wie ausgeprägt ist die Rolle von Christian McCaffrey und die von Curtis Samuel? Und was macht das mit dem Passing Game mit Blick auf das Scheme?

Auf der anderen Seite mitnichten weniger interessant: Die Quarterback-Frage in Houston. Deshaun Watson und Tom Savage dürfen sich erstmals in einem Spiel beweisen, vor allem Watson kann in der Preseason zeigen, dass er Bill O'Briens nicht gerade einfache Offense beherrscht. Watson sollte länger auf dem Platz stehen. Außerdem: Was sehen wir schon von der Texans-Front um Watt, Clowney und Mercilus?

Miami Dolphins (0-0) - Atlanta Falcons (0-0) (Fr., 1 Uhr)

Jay Cutler ist zwar seit einigen Tagen offiziell ein Dolphin und beeindruckte auch schon im Training, wird im ersten Preseason-Spiel aber nicht auflaufen. Also die Chance für Matt Moore, zu zeigen, dass er möglicherweise doch eine Alternative sein kann, sollte Cutler Probleme offenbaren.

Bei den Falcons darf man hoffen, erste Tendenzen der neuen Offense unter Steve Sarkisian zu erkennen. Welche Elemente wurden aus der so erfolgreichen Kyle-Shanahan-Offense übernommen und welche neuen fügt er hinzu? Scheme-Umstellungen dürften sich auch mit Backups identifizieren lassen.

Buffalo Bills (0-0) - Minnesota Vikings (0-0) (Fr., 1 Uhr)

Die Vikings haben, wie auch Carolina, die Offensive Line dringend notwendigen Umstellungen unterzogen. Sieht man daraus erste Erfolge? Und: Wie präsentiert sich Rookie-Running-Back Dalvin Cook dahinter? Aktuell jedenfalls scheint er die besten Karten auf den Starter-Platz zu haben.

Aus deutscher Sicht natürlich interessant: Erhält Moritz Böhringer Snaps? Und wenn ja: Wie sehen die aus? Kann er im Special Team einen bleibenden Eindruck hinterlassen, empfiehlt er sich als Receiver für weitere Aufgaben?

In Buffalo dürfte vor allem die Defense deutlich anders aussehen und sollte an Carolinas Zone-Coverage-Defense erinnern. Dafür muss die Front Seven dominieren.

Baltimore Ravens (0-0) - Washington Redskins (0-0) (Fr., 1.30 Uhr)

Joe Flacco ist nach wie vor angeschlagen raus, wie lange bleibt offen. Somit darf sich Ryan Mallett beweisen, was im Training bislang eher gemischte Ergebnisse hervorbrachte.

Doch auch Baltimores Running Game ist infolge der Verletzung von Kenneth Dixon ein großes Fragezeichen. Kann sich Lorenzo Taliaferro oder Terrance West für größere Aufgaben empfehlen? Oder holen die Ravens noch einen Back? Ebenfalls interessant: Welche Rolle erhält Danny Woodhead?

Und Washington? Da die Offense deutlich verändert aus der Offseason hervorgeht (neuer Coordinator, neue Starting-Receiver) darf man gespannt sein, welche Frühform diese Seite des Balls in der Hauptstadt offenbart und welche Tendenzen sich erkennen lassen. Insbesondere Terrelle Pryor hat im Training bislang geglänzt.

New England Patriots (0-0) - Jacksonville Jaguars (0-0) (Fr., 1.30 Uhr)

Jimmy Garoppolo, anyone? New Englands Backup-Quarterback ist trotz diverser Trade-Gerüchte (und mutmaßlich auch Trade-Versuche) noch immer in Foxboro, jetzt kann er sich endlich mal wieder auf dem Platz beweisen - und seinen Wert womöglich nochmal hochtreiben.

Doch auch die tatsächliche Starting-Offense der Pats, sofern sie auf dem Platz stehen wird, könnte erste Antworten liefern: Wie nutzt New England sein Receiver-Überangebot? Welche Rolle erhält Brandin Cooks? Und wie gehen die Patriots mit ihrer Running-Back-Masse um?

Bei Jacksonville dürfte die Sache klar sein: Es dreht sich nun mal (fast) alles um Blake Bortles. Der hatte im Training, auch bei den Scrimmage-Einheiten gegen New England, einige furchtbare Auftritte und sollte in der Preseason mehr spielen, als andere Starting-Quarterbacks. Neben Bortles mit Spannung erwartet wird das Debüt von Leonard Fournette.

Seite 1: Die Panthers, Atlanta in Miami, Minnesota und die Patriots

Seite 2: Die Packers, Clevelands QB-Frage, Denver und Giants vs. Pittsburgh

Seite 3: Dallas in L.A., Arizona vs. Oakland und Seattle gegen die Chargers