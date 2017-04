Patriots empfangen Chiefs zum Auftakt

Freitag, 21.04.2017

Bereits im Vorfeld war durchgesickert, dass die Patriots mutmaßlich zum Auftakt die Chiefs empfangen. Auch klar war, dass es zum Super-Bowl-Rematch kommt - jetzt steht fest: New England trifft in am 27. Oktober auf die Atlanta Falcons. In der Vorsaison hatte es die Neuauflage des vorherigen Super Bowls (Denver gegen Carolina) direkt zum Saisonstart gegeben.

Zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren werden zudem die Giants und Cowboys in Week 1 aufeinandertreffen. Auch Washington und Philadelphia spielen zum Auftakt direkt gegeneinander. Die Raiders werden derweil gleich fünf Prime-Time Games austragen, die Chargers eröffnen ihre erste Saison in Los Angeles mit einem Gastspiel am Montagabend bei den Denver Broncos.

Spannend wird es auch früh in Green Bay: Die Packers empfangen direkt in Week 1 die Seattle Seahawks.

Ebenfalls bekannt sind jetzt die genauen Termine für die bereits im Vorfeld festgelegten London-Spiele 2017:

Jacksonville Jaguars - Baltimore Ravens (24. September, 15.30 Uhr)

Miami Dolphins - New Orleans Saints (1. Oktober, 15.30 Uhr)

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals (22. Oktober, 16 Uhr)

Cleveland Browns - Minnesota Vikings (29. Oktober, 15.30 Uhr)

Auch Mexico City erhält erneut ein Regular-Season-Spiel: Die Oakland Raiders "empfangen" am 19. November die New England Patriots. In der vergangenen Saison kam es in Mexiko zum Duell Oakland gegen Houston.

