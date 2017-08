It's Jay Cutler Time!

MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Es geht in die zweite Woche der Preseason und viele bislang geschonte Starter werden ihre ersten Snaps spielen - dazu gehört auch Jay Cutler, der sein Dolphins-Debüt gibt. Im Fokus stehen zudem gleich mehrere Quarterback-Duelle. Gerade die Rookies in Chicago und Cleveland, die sich Hoffnungen auf einen Starting-Spot machen, müssen an ihre Leistung aus Week 1 anknüpfen. Außerdem: Ein Debüt in Dallas, O-Line-Tests zwischen Minnesota und Seattle und die Falcons zu Gast in Pittsburgh. Zwei Spiele in Week 2 werden live auf DAZN übertragen.

Philadelphia Eagles (0-1) - Buffalo Bills (0-1) (Fr., 01.00 Uhr)

Nach dem ersten Rückschlag zum Preseason-Auftakt gab es bei den Philadelphia Eagles auch auf personeller Basis eine Umstellung zu beklagen. Wide Receiver Jordan Matthews hat die Stadt der brüderlichen Liebe via Trade in Richtung Buffalo verlassen. Zumindest vorerst, denn schon am Freitagmorgen kommt es zum Wiedersehen mit den Ex-Kollegen, die dies allerdings nur als kleines Trostpflaster ansehen.

"Es war sehr emotional. Wir haben einen Bruder verloren", erklärte Tight End Zach Ertz, "es kam wie aus dem Nichts". Von "Down-Stimmung" sprach auch Safety Malcolm Jenkins, nachdem sich die Information im Team verbreitete.

Neu mit dabei bei den Eagles ist dafür Ronald Darby, der im Gegenzug aus Buffalo kam und in der Eagles-Secondary früh starten dürfte. Darüber hinaus spannend: Kann Carson Wentz die guten Eindrücke aus dem ersten Preseason-Spiel bestätigen?

Die Bills gaben allerdings nicht nur ihren besten Cornerback, sondern auch ihren besten Receiver ab: Sammy Watkins läuft künftig in einer Rams-Uniform auf. Mit Matthews und Boldin setzt man im Übergangsjahr also auf zwei gänzlich neue Wideouts, die nun integriert werden müssen - Matthews (Verletzung am Brustbein) aber fällt vorerst noch aus. Wie wird die neue Bills-Offense also aussehen?

Miami Dolphins (1-0) - Baltimore Ravens (1-0) (Fr., 01.00 Uhr)

Ryan Tannehill wird 2017 nicht auf dem Feld stehen, Miamis Quarterback unterzieht sich nach seiner Knieverletzung im Training Camp einer Operation. Für Ersatz haben die Dolphins bereits gesorgt, Jay Cutler hatte im ersten Spiel allerdings noch keine Snaps gesehen. Dies wird sich jetzt ändern: Wie Head Coach Adam Gase bestätigte, gibt Cutler gegen die starke Ravens-Defense sein Debüt.

Es ist ein erster Belastungstest: Baltimores Starting-Front dominierte Washington im ersten Spiel komplett, Miami muss mit seiner Offensive Line Spiele bestimmen können. Wie klappt das gegen Baltimore?

Weiteres Verletzungsspech gab es nach dem Preseason-Opener gegen Atlanta zu beklagen. Vom vielversprechenden Rookie-Linebacker Raekwon McMillan kam nach einer Verletzung bei einem Special-Teams-Play die bittere Nachricht: Kreuzbandriss.

Die Ravens konnte sich währenddessen bei ihrem Blowout-Sieg gegen Washington auf eine alte Konstante verlassen. Justin Tucker traf aus 59 Yards.

Joe Flacco wird bis zum Saisonstart voraussichtlich fit, wirkliche Sicherheit aber hat man bei Rückenproblemen nie. Das rückt abermals Ryan Mallett in den Fokus, der im ersten Preseason-Spiel an die Trainingseindrücke anknüpfte - und das ist kein Kompliment. Eine weitere schwache Leistung dürfte die Diskussionen um Colin Kaepernick abermals befeuern.

Jacksonville Jaguars (1-0) - Tampa Bay Buccaneers (0-1) (Fr., 02.00 Uhr live auf DAZN)

Auf Blake Bortles wurde zumindest nach dem Spiel gegen die New England Patriots kein zusätzlicher Druck geladen. Der Quarterback warf allerdings auch nur fünf Pässe und nahm dann schnell wieder auf der Bank Platz. Sehen wir ihn gegen die Bucs länger auf dem Feld?

Von Leonard Fournette konnte man sich derweil ein besseres Bild machen. Der vierte Pick des diesjährigen Drafts stellte bei neun Runs und einem Touchdown seine Explosivität und Power bereits unter Beweis - der Running Back fällt gegen Tampa allerdings aufgrund einer leichten Fußverletzung aus.

Die Bucs hingegen machten direkt nach dem ersten Preseason-Spiel durch die Entlassung von Kicker Roberto Aguayo auf sich aufmerksam. Vom 2016er-Zweitrundenpick mit schwacher Rookie-Saison hatte das Team nach zwei weiteren verpassten Kicks in Cincinnati genug gesehen. Nun ist Nick Folk an der Reihe.

Darüber hinaus dürften Bucs-Fans gespannt sein, wie sich die in mehreren Bereichen personell verbesserte Offense weiter zeigt. Jameis Winston warf gegen die Bengals immerhin schon 13 Pässe (9/13, 99 YDS) - gibt's noch mehr von Winston, Mike Evans, DeSean Jackson und Co. zu sehen?

Seattle Seahawks (1-0) - Minnesota Vikings (1-0) (Sa., 04.00 Uhr)

Sehr interessanter Test für beide Offensive Lines: In der Vorsaison war dieser Mannschaftsteil für beide Teams eine riesige Problemzone - vor allem die Vikings-Line sah beim Preseason-Auftakt schon wieder anfällig aus. Gerade gegen die jeweilige Starting-Defense-Front der Seahawks und der Vikings ist das Spiel eine echte Bestandsaufnahme.

Nach wie vor spannend bei Seattle: Das Duell um den zweiten Cornerback-Spot. Kann Shaquill Griffin Argumente für sich sammeln? Auch Jeremy Lane ist wohl fit und kann spielen. Offensiv steht neben der Line das interne Duell zwischen Eddie Lacy und Thomas Rawls im Fokus.

Nächste Chance derweil aufseiten der Vikings für Moritz Böhringer. Der Deutsche konnte sich am vergangenen Wochenende gegen die Bills nicht empfehlen, erhielt allerdings auch nur sehr übersichtliche Spielzeit - kein gutes Signal.

Die Augen werden außerdem weiter auf Dalvin Cook gerichtet. Der Running Back stand gegen Buffalo nicht lange auf dem Platz, zeigte aber bereits sehr gute Ansätze - insbesondere mit Blick auf seine Vielseitigkeit. Mit dem Kreuzbandriss von Bishop Sankey könnte er gegen Seattle nochmals mehr Snaps sehen.

Tennessee Titans (0-1) - Carolina Panthers (1-0) (Sa., 21.00 Uhr)

Die Titans haben ihren Quarterback zurück. Marcus Mariota stand gegen die Jets erstmals seit seinem Beinbruch im vergangenen Dezember wieder auf dem Platz. Das allerdings nur sehr kurz, insgesamt kann Tennessee mit dem Auftritt der Offense beim 3:7 gegen New York nicht zufrieden sein.

Mit Spannung darf außerdem die Running-Back-Position betrachtet werden. Während DeMarco Murray in New York noch nicht zum Einsatz kam, übernahm Derrick Henry den Großteil der Workload. Im zweiten Jahr verhofft sich Henry sicherlich mehr Spielzeit als noch 2016.

Auch bei den Panthers steht ein Running Back im Fokus. Christian McCaffrey kam im Spiel gegen die Houston Texans nur kurz zum Einsatz, konnte sein Potenzial aber bereits durchaus andeuten.

Für Cam Newton könnte der erste Einsatz der Saison aufgrund andauernder Schulterprobleme noch zu früh kommen. Zwar trainiert Newton wieder, wird aber auch in den gemeinsamen Trainingseinheiten gegen Tennessee unter der Woche nicht mit von der Partie sein.

