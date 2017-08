Newton-Comeback und Starter-Week

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Braves @ Cubs

Mit Week 3 der Preseason liegt endgültig ein deutlich vernehmbarer Hauch von Regular Season in der Luft: Die Starter bekommen in Week 3 traditionell die meiste Einsatzzeit, ehe sie Week 4 dann weitestgehend aussetzen - los geht's in Carolina, wo Cam Newton vor seinem Comeback steht. Das TV-Debüt für Tony Romo musste derweil verschoben werden. Am Sonntagabend zeigt DAZN gleich drei Spiele - darunter auch die Minnesota Vikings um den deutschen Receiver Moritz Böhringer!

Philadelphia Eagles (1-1) - Miami Dolphins (1-1) (Fr., 1 Uhr)

Nach einem guten Auftakt war Week 2 für die Starting-Offense der Eagles bestenfalls durchwachsen - ein Three-and-Out, ein -8-Yard-Drive und so entschied sich Coach Doug Pederson, die Starting-Offense länger drauf zu lassen. Das sollte in Week 3 ohnehin der Fall sein, anstatt wie zuletzt 20+ Pässe für Matt McGloin.

Auf die Running Backs der Eagles darf man darüber hinaus gespannt sein. Wendell Smallwood ist wieder fit, Donnel Pumphrey muss sich nach schwachen Auftritten im Training empfehlen. Phillys Run Game sah im zweiten Preseason-Spiel überhaupt nicht gut aus.

Für beide Teams ist es gleichzeitig auch ein guter Test an der Line of Scrimmage: Die Eagles, bei denen der neu verpflichtete Ronald Darby gegen Buffalo prompt glänzte, wollen defensiv mit der D-Line dominieren. Miami auf der anderen Seite muss mit der Offensive Line Spiele bestimmen können, um erneut in Richtung Playoffs schielen zu dürfen - und kann wieder auf Center Mike Pouncey zurückgreifen. Welche Einheit behält die Oberhand?

Wichtige Snaps sind es für Miami ohnehin. Der neu verpflichtete Jay Cutler benötigt jedes Play, das er mit den neuen Kollegen vor dem Start der Regular Season abgreifen kann. Und auf der anderen Seite des Balls wurde mit Ray Maualuga infolge der Verletzung von Reakwon McMillan ein neuer Linebacker verpflichtet.

Jacksonville Jaguars (1-1) - Carolina Panthers (1-1) (Fr., 1.30 Uhr)

Das große Quarterback-Duell in Jacksonville ist eröffnet, Coach Doug Marrone bestätigte nach dem nächsten desolaten Auftritt von Blake Bortles, dass der Starting-Spot offen ist. Also wird jetzt jedes Play auf die Goldwaage gelegt: Befeuert der Druck Bortles, oder bricht er jetzt noch stärker ein? Wir werden Bortles, Chad Henne und auch Brandon Allen sehen. Ausgang? Völlig offen.

Ohne die Cornerbacks A.J. Bouye und Jalen Ramsey sah die Starting-Defense gegen Tampa Bay allerdings ebenfalls nicht gerade sattelfest aus. Ramsey wird weiterhin fehlen, genau wie Rookie-Running-Back Leonard Fournette. Zeit für die zweite Garde, sich zu zeigen.

Auch beim Gegner gibt es eine offene Quarterback-Frage, wenngleich gänzlich anderer Natur: Cam Newton (Schulter) hat die ersten beiden Spiele noch verpasst, Coach Ron Rivera stellte einen Einsatz gegen die Jags allerdings in Aussicht. Newton soll auch im Training mehr Snaps bekommen.

Panthers-Fans dürften es kaum abwarten können, Newton endlich mit Christian McCaffrey gemeinsam in Aktion zu sehen. McCaffrey hat bislang in der Saisonvorbereitung einen herausragenden Eindruck hinterlassen und könnte genau die Offense-Matchup-Waffe werden, die er bereits im College war. Und es kommt sogar noch besser: Auch Rookie Curtis Samuel steht wohl vor dem Debüt.

Detroit Lions (2-0) - New England Patriots (0-2) (Sa., 1 Uhr)

Die Defense der Lions konnte in den ersten beiden Spielen einiges an Selbstvertrauen sammeln - dabei ging es allerdings auch gegen die Jets und die Colts ohne Andrew Luck. In beiden Partien ließ Detroit insgesamt nur 13 Punkte sowie einen Touchdown zu und sammelte acht Sacks. Gegen die Pats winkt jetzt die Chance, das auch mal auf höherem Level zu beweisen.

Das natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Bill Belichick seine Starter tatsächlich auch aufbietet - in Week 3 aber sollte die Wahrscheinlichkeit am höchsten sein. Nachdem in Week 1 noch eine Vielzahl an Startern überhaupt nicht das Feld sah, gestaltete sich das in der Vorwoche deutlich anders.

Hierbei besonders spannend: Wie setzen die Pats ihre Running Backs ein? Hier verfügt New England tatsächlich über ein Überangebot, hat allerdings durch die Vielfalt des Backfields taktisch zahlreiche Optionen.

Das sieht bei den Lions anders aus: Während das Passing Game bislang gut wirkt, steht Detroit bei 3,2 Yards pro Run. Ameer Abdullah sollte nach einem Run im ersten sowie vier im zweiten Spiel jetzt länger auf dem Feld stehen.

Seattle Seahawks (2-0) - Kansas City Chiefs (1-1) (Sa., 2 Uhr)

Für George Fant ist die Saison infolge des in der Vorwoche erlittenen Kreuzbandrisses gelaufen - und das bringt Seattles Line gehörig durcheinander. Die Seahawks könnten jetzt Luke Joeckel doch als Tackle statt als Guard aufbieten (laut Line-Coach Tom Cable keine bevorzugte Variante), oder aber dem gegen die Vikes zuletzt stark wackligen Rees Odhiambo erneut eine Chance geben. Auch der jüngst aus Philly geholte Matt Tobin dürfte früher oder später seine Chance erhalten. Pete Carroll hat noch zwei Preseason-Spiele, um eine Lösung für die Left-Tackle-Position zu finden.

Mit von der Partie dürfte dagegen C.J. Prosise sein. Der Running Back musste gegen Minnesota passen, soll seine Leistenprobleme aber überwunden haben.

Aufseiten der Chiefs ist es eine weitere Chance für Patrick Mahomes, seine Big-Play-Qualitäten unter Beweis zu stellen. Seine Beinarbeit lässt nach wie vor zu wünschen übrig und pur aus der Pocket heraus wird er noch viel Arbeit brauchen. Aber seine Fähigkeiten bei Rollouts, seine Bereitschaft, aggressiv Pässe in enge Fenster zu werfen und seine Qualitäten gegen Pressure machen Lust auf mehr.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob die Chiefs ihr zuletzt so starkes Run Game auch gegen Seattle aufs Feld bringen können. Gegen Cincinnati standen am Ende 228 Rushing-Yards, davon 113 für Charcandrick West.

Fun Fact am Rande: Tony Romo sollte in diesem Spiel bei der TV-Übertragung sein Debüt als CBS-Experte an der Seite von Jim Nantz geben. Doch aufgrund der Geburt seines dritten Kindes verschiebt sich dieses Event nochmals.

Preseason Week 2: Gewinner und Verlierer © getty 1/18 Die Regular Season rückt immer näher - auch Week 2 der Preseason ist Geschichte! Für wen wird es eng, wer darf von einem Startplatz träumen? SPOX gibt Überblick über Gewinner und Verlierer von Week 2 der Preseason © imago 2/18 GEWINNER: Dede Westbrook, WR, Jacksonville Jaguars: Mit seinen 131 Receiving-Yards war der Rookie der große Lichtblick in einer ansonsten enttäuschenden Jaguars-Offense. Westbrook steht damit in der Preseason nun schon bei 7,86 Yards pro gelaufener Route © getty 3/18 Die Falcons-Offense: Atlantas Offense hat keine Leistungsträger verloren - viel drehte sich um den Offensive-Coordinator-Wechsel. Gegen Pittsburgh aber bot die Offense zum zweiten Mal einen richtig starken Auftritt - und das ohne Julio Jones © getty 4/18 Alvin Kamara, RB, New Orleans Saints: Während Ingram und Peterson Pausen bekommen, sammelt der Rookie-Back in New Orleans Argumente für sich. Gegen die Chargers? Ein 50-Yard-Touchdown, ein 22-Yard-Catch und elf Snaps zu Beginn in Folge gespielt © getty 5/18 Marcus Mariota, QB, Tennessee Titans: Ein unumstrittener Starting-QB in dieser Liste? Mariota scheint seine Verletzung endgültig überwunden zu haben, sichtbar bei einem Rollout früh im Spiel. Gegen Carolinas Starter legte er auf: 6/8, 61 YDS, TD © getty 6/18 De'Angelo Henderson, RB, Denver Broncos: Schon im ersten Spiel gehörte Henderson (7,7 Yards pro Run) zu den auffälligsten Spielern, gegen die Niners bestätigte er den guten Eindruck - sein bestes Play steht zudem aufgrund einer Strafe nicht in den Stats © getty 7/18 Patrick Mahomes, QB, Kansas City Chiefs: Ja, die Beinarbeit in der Pocket wird noch Zeit brauchen. Aber die Athletik bei Rollouts (plus 29 Rushing-Yards) sowie die Ruhe gegen Pressure (10/14, 88 YDS, 2 TD) gegen die Bengals war durchaus beeindruckend © getty 8/18 Charcandrick West, RB, Kansas City Chiefs: Wir bleiben noch im Chiefs-Lager. KC hat ein sehr tief besetztes Running-Back-Corps - West bewarb sich gegen Cincinnati für mehr Snaps: 113 Rushing-Yards bei nur sieben Runs! © getty 9/18 Rex Burkhead, RB, New England Patriots: Burkhead gab gegen die Texans sein Patriots-Debüt - und machte seine Ansprüche deutlich: Drei Catches und sieben Runs führten zu 70 Yards und einem Touchdown. Burkhead wirkte, als wäre er seit Jahren in der Offense © getty 10/18 Brett Hundley, QB, Green Bay Packers: Als "einer seiner besten Abende als Packers-Spieler" bezeichnete Coach McCarthy Hundleys Auftritt. Nach dem Auftakt mit Hochs und Tiefs spielte Hundley gegen Washington (9/10, 107 YDS, TD) sehr stark auf © getty 11/18 Tyrann Mathieu, DB, Arizona Cardinals: Die Cardinals-Defense braucht einen fitten Tyrann Mathieu - gegen Chicago sah Mathieu, wie schon in den vergangenen Wochen im Training, fast wie der Alte aus: Explosiv, aggressiv, mit Spielverständnis bei der INT © getty 12/18 VERLIERER: Blake Bortles, QB, Jacksonville Jaguars: Eine weitere desolate Leistung gegen die Bucs ließ das Fass überlaufen. Die Jaguars kündigten infolge des Spiels an, dass der Quarterback-Posten ab sofort offen zur Debatte steht - Henne darf hoffen © getty 13/18 Paxton Lynch, QB, Denver Broncos: Lynch hatte alle Chancen, sich den Starting-Spot zu sichern. Nach zwei Preseason-Spielen ist klar: Lynch ist nicht bereit, Siemian startet. Wirkte erneut unentschlossen, ging nicht konstant durch seine Read, war ungenau © getty 14/18 Mike Glennon, QB, Chicago Bears: Glennon wirkt in Chicagos Offense nach wie vor verloren, die Bears scheinen ihre Offense zunehmend deutlich auf die Fähigkeiten von Trubisky auszurichten - der erneut besser wirkte. Die QB-Debatte in Chicago wird ernst © getty 15/18 Ryan Mallett, QB, Baltimore Ravens: Flacco fällt weiter aus, für wie lange, weiß niemand genau. So lange steht Mallett im Mittelpunkt - und das ist ein Problem: Gegen Miami (13/22, 113 YDS, TD, 2 INT) war er einmal mehr ein einziger Risiko-Faktor © getty 16/18 Christian Hackenberg, QB, New York Jets: Hackenberg komplettiert das Quarterback-Quintett. Zugegeben, von der O-Line und den Receivern gab es keinerlei Hilfe. Aber Hackenberg konnte weder mit Adjustments, noch mit sonstigen QB-Qualitäten helfen © getty 17/18 Die Raiders-Defense außerhalb von Khalil Mack: Während Mack wieder einmal einen Highlight-Sack produzierte, gab es in der Raiders-Defense sonst wenig Grund für Lob. So glänzte Jared Goff - Oakland kassierte gegen die Rams 21 Punkte in der ersten Hälfte © getty 18/18 Russell Wilson, QB, Seattle Seahawks: Wilson zeigte gegen die Vikings insbesondere gegen Pressure (6/7, 146 YDS, TD) wieder einmal seine Qualitäten. Durch den bitteren Ausfall von Fant wird das aber auch dieses Jahr wieder bitter nötig sein...

New York Giants (0-2) - New York Jets (1-1) (So., 1 Uhr)

Es ist wieder so weit - der alljährliche Snoopy Bowl steht auf dem Programm! Und das womöglich zum letzten Mal: Der Versicherungsriese MetLife, Namensgeber des Stadions in New York, überlegt, die Cartoon-Figur nicht mehr für Werbezwecke zu nutzen.

Sportlich wird es für Jets-Fans in der kommenden Saison aller Voraussicht nach nicht allzu viel Grund zur Freude geben. Ein dennoch interessanter Punkt: Kann Christian Hackenberg irgendetwas zeigen, das Zuversicht für die Zukunft gibt? Bisher sorgte der Quarterback eher für Kopfschütteln.

Umgekehrt offenbarte die Offensive Line der Giants in den ersten beiden Partien altbekannte (Left-Tackle-)Schwächen. Der fraglos beste Part dieses Jets-Team ist die Defensive Line, insofern erwartet die G-Men hier ein guter Test.

Das gilt in diesem Zusammenhang vor allem mit dem Run Game, wo New York ebenfalls noch Probleme hat. Bislang jedenfalls konnte sich Paul Perkins nicht gerade aufdrängen. Für Odell Beckham dürfte die Preseason dagegen nach seinem kurzen Verletzungs-Schreck beendet sein. Das gilt mutmaßlich auch für Brandon Marshall.

Atlanta Falcons (0-2) - Arizona Cardinals (1-2) (So., 1 Uhr)

Party-Time in Atlanta! Die Falcons werden gegen Arizona endlich ihr neues Stadion einweihen - das bewegliche Dach aber, der teuerste und der mit Abstand aufwändigste Part der Arena, wird noch nicht in Aktion zu sehen sein.

Passend zur großen Eröffnung endet womöglich auch die Wartezeit bei Falcons-Fans auf ihren besten Spieler: Die Anzeichen verdichten sich, dass Julio Jones endlich sein Saison-Debüt geben wird. Atlantas Star-Receiver hat bislang infolge einer Fuß-OP aussetzen müssen, erklärte aber jüngst, dass er wieder fit ist und auch Coach Dan Quinn stellte einen Einsatz am Samstagabend in Aussicht. Devonta Freeman dagegen wird nicht spielen.

Die positive Erkenntnis: Auch ohne Jones scheint es bislang, als könne die Falcons-Offense nahtlos an die herausragende Vorsaison anknüpfen. Der Coordinator-Wechsel jedenfalls war in den ersten beiden Spielen kaum bemerkbar, zuletzt gegen Pittsburgh verzeichnete Atlanta in der ersten Hälfte alleine 16 First Downs sowie direkt zum Einstieg drei Drives mit je mindestens zehn Plays.

Diese Offense erhält mit der Cardinals-Defense einen interessanten Gegner: Arizona offenbarte bislang diverse Formationen mit drei Safeties und präsentierte sich gewohnt aggressiv im Pass-Rush. Ohne die Starting-Linebacker Deone Bucannon und Karlos Dansby gab es in der Run-Defense allerdings mehrfach große Löcher - und jetzt müssen die Cards noch auf Robert Nkemdiche (Wade) verzichten. Umgekehrt ist Atlantas starkes Run-Game somit eine gute Bestandsaufnahme.

Offensiv war gegen Chicago in der Vorwoche noch Sand im Cardinals-Getriebe, weshalb Coach Bruce Arians die Starter länger drauf ließ, als ursprünglich geplant. Wie präsentieren die sich gegen die schnelle, aggressive Falcons-Defense? Und welcher Receiver kann sich neben Larry Fitzgerald positiv hervortun? Neben Jaron Brown spielt auch Brittan Golden eine gute Preseason, John Brown und J.J. Nelson haben dagegen Nachholbedarf. Nicht offen dagegen ist der zweite Quarterback-Platz, die Entscheidung für Drew Stanton ist bereits gefallen. Blaine Gabbert kämpft somit um einen Kaderplatz - oder darf für ein neues Team vorspielen.

