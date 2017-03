Peterson trifft sich mit den Seahawks

Sonntag, 12.03.2017

Das vermeldete NFL-Network-Insider Ian Rapoport am Sonntag. Peterson, der sich im Vorfeld - ob direkt oder indirekt - unter anderem bei den New York Giants und den New England Patriots ins Gespräch gebracht hatte, erlebte einen sehr ruhigen Start in die Free Agency.

Bislang gab es nicht einmal ernsthafte Gerüchte rund um den Ex-Vikings-Running-Back, die Seahawks scheinen jetzt als erstes Team konkretes Interesse zu zeigen. Aus Seattles Sicht ist es ein weiterer Versuch, einen neuen Running Back zu verpflichten: Seattle hat neben Peterson auch schon Jamaal Charles, Eddie Lacy und Latavius Murray eingeladen.

Allerdings ist es fraglich, ob Seattle vom Scheme her das richtige Team für den 31-Jährigen wäre: Die Seahawks spielen viel aus der Shotgun heraus, Peterson fühlt sich allerdings wohler, wenn er aus Under-Center-Formationen laufen kann.

