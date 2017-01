Medien: Pats offen für Garoppolo-Trade

Dienstag, 24.01.2017

Das berichtete NFL-Network-Insider Ian Rapoport unmittelbar vor dem AFC-Championship-Spiel der Patriots gegen die Pittsburgh Steelers. Demnach seien die Pats einem Trade gegenüber "offen" und würden sich "alle Angebote anhören, so wie sie es schon in den vergangenen beiden Jahren bei Garoppolo gemacht haben - und es gab bereits einige Anfragen".

Garoppolo geht 2017 in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags, eine Entscheidung steht früher oder später also bevor. Allerdings, so Rapoport weiter, gibt es "einige erschwerende Faktoren. Einerseits sollen sie zumindest einen Erstrunden-Pick verlangen, basierend auf dem Quarterback-Markt. Andererseits stellt sich die Frage, ob sie mit Jacoby Brissett als Bradys Backup einverstanden sind."

In seinen stark limitierten Einsätzen mit den Patriots zeigte Garoppolo vielversprechende Ansätze, die Sample Size allerdings ist extrem gering - noch geringer als etwa bei Brock Osweiler, dessen Wechsel von Denver nach Houston im vergangenen Sommer für einige Teams als Abschreckung dienen könnte.

Auf der anderen Seite etwa beweist der teure Trade der Minnesota Vikings für Sam Bradford im vergangenen Sommer, als sich deren Starting-Quarterback Teddy Bridgewater in der Saisonvorbereitung schwer verletzt hatte, dass aus der Not heraus kostspielige Quarterback-Trades längst nicht ausgeschlossen sind.

