Ein leiser Schrei nach Hilfe

Montag, 23.01.2017

Als Aaron Rodgers nach dem Spiel vor die Presse trat, mit grauem Jackett, grauer Mütze und verständlicherweise enttäuschtem Gesichtsausdruck, wollte er sich die Saison der Packers nicht schlechtreden lassen. "Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Wir haben gekämpft. Wir standen acht Wochen lang immer mit dem Rücken zur Wand und haben ein paar große Spiele gewonnen. Es hat einfach nicht ganz gereicht."

In der Tat hatte das Team nach sechs Niederlagen in den ersten zehn Spielen eine bemerkenswerte Aufholjagd geliefert, die Division doch noch gewonnen und dann die Giants und Cowboys aus den Playoffs gekegelt. Im Georgia Dome gab es dann aber die kalte Dusche. Um es mit Head Coach Mike McCarthy zu sagen: "Wir hatten einfach nichts mehr im Tank." Und: "Wir sind in eine Kreissäge gerannt."

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

0:24 stand es zur Pause, einen so großen Rückstand hatten die Packers in der Rodgers-Ära noch nie hinnehmen müssen. Die Aufholjagd in der zweiten Hälfte war eigentlich nie im Bereich des möglichen, Matt Ryan und seine Falcons-Offense drückte weiter aufs Gaspedal, Julio Jones schüttelte Defensive Backs weiter ab wie lästige Fliegen. Schließlich wussten sie um die Packers-Magie der letzten Wochen, wussten um die Fähigkeiten des Green-Bay-Quarterbacks.

Aber da war das Spiel längst gelaufen.

Aaron Rodgers erhofft sich eine Blutauffrischung in der Offseason © getty

Aaron Rodgers - etwa doch "overrated"?

Waren die Packers am Ende doch "overrated", wie man so schön sagt? Angesichts der Lobeshymnen auf Rodgers in den letzten Wochen - SPOX machte da bekanntlich keine Ausnahme - hätte er das Spiel doch im Alleingang entscheiden, 500 Passing- und 200 Rushing-Yards auspacken und nebenbei Wasser in Wein verwandeln müssen. Stattdessen gab's die Abreibung von den vergleichsweise anonymen Falcons. Also alles nur Medienhysterie?

Nein. Sondern vielmehr ein Beweis dafür, dass es am Ende immer noch auf den 53-Mann-Kader ankommt. Die Leistungen von Rodgers wurden in den letzten Wochen zu Recht gelobt, die Pässe gegen New York und Dallas waren schlicht Weltklasse. Er war hauptsächlich dafür verantwortlich, dass man überhaupt soweit gekommen war. Aber selbst ein überirdischer Rodgers steht irgendwann vor seinen Grenzen, wenn auf der Gegenseite ein Elite-Team mit MVP-Quarterback wartet.

Widrige Umstände

Die Umstände spielten den Packers freilich nicht in die Karten. In der Vorbereitung machte die Grippe im Locker Room die Runde und erwischte unter anderem Rodgers. Dichter Nebel wirbelte den Abflug nach Atlanta durcheinander, und mehrere Leistungsträger des ohnehin schon dünnen Kaders wurden erst in letzter Sekunde fit, darunter Jordy Nelson, der seine Rippen mit militärischem Kevlar schützte.

Patriots vs. Falcons - warum Super Bowl LI ein Pflichttermin ist

Die besten Bilder vom Championship-Sunday © getty 1/22 It's Championship Sunday! Die beiden Super-Bowl-Tickets stehen auf dem Spiel, los geht es in Atlanta - mit dem von allen heiß erwarteten Shootout zwischen den Falcons und den Green Bay Packers /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan.html © getty 2/22 Offense spielen aber zunächst nur die Falcons: Ein kurzer Touchdown-Pass von Ryan, wenig später trägt der Quarterback das Ei selbst in die Endzone. Green Bay dagegen? /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=2.html © getty 3/22 Die leisten sich früh zu viele Fehler: Ein Fumble von Ripkowski, ein Field-Goal-Fehlschuss, verpasste Interception-Chancen. Somit wächst der Abstand zunehmend, auch weil... /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=3.html © getty 4/22 ...Green Bay keinerlei Antworten auf Julio Jones hat! Jones zerstört die Packers-Secondary mit 180 Yards und zwei Touchdowns! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=4.html © getty 5/22 Auch für Halbzeit-Unterhaltung ist gesorgt: Jeezy, Jermaine Dupree und Ludacris geben sich die Ehre! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=5.html © getty 6/22 Auf dem Platz dagegen ist die Demontage in vollem Gange. Atlantas Offense bietet die nächste Show, Green Bay fällt in ein zu tiefes Loch /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=6.html © getty 7/22 Somit kommt die mögliche Aufholjagd der Packers zu spät, die Touchdowns von Adams und Nelson sind letztlich nur noch Ergebniskosmetik /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=7.html © getty 8/22 Schon mehrere Minuten vor Ende des Spiels ist klar: Die Falcons fahren nach Houston zum Super Bowl! Der obligatorischen Gatorade-Dusche entgeht Head Coach Dan Quinn natürlich nicht! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=8.html © getty 9/22 Da darf man schon mal die Siegeszigarre auspacken! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=9.html © getty 10/22 Danach war Party angesagt! Das galt sowohl für die versammelten Cheerleader... /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=10.html © getty 11/22 ...als auch für Team-Besitzer Arthur Blank, der nach seinem Kabinen-Tanz in der Vorwoche die nächste Tanz-Einlage aufs Parkett legte! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=11.html © getty 12/22 Und in der Kabine ging die Party selbstredend weiter. SPOX gratuliert den Falcons zum Einzug in den Super Bowl! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=12.html © getty 13/22 Für die Packers und Quarterback Aaron Rodgers dagegen endet ein toller Run mit einer deutlichen Pleite im NFC-Championship-Game /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=13.html © getty 14/22 Schnell auf nach Foxboro, wo die Patriots die Steelers empfangen - und die nächste Chance für Brady und Belichick auf den Einzug in den Super Bowl winkt... /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=14.html © getty 15/22 Für Pittsburgh geht es denkbar schlecht los: New England geht früh in Führung, und dann verletzt sich Le'Veon Bell! Backup DeAngelo Williams übernimmt und führt sich mit einem Touchdown gleich gut ein /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=15.html © getty 16/22 Aber Chris Hogan (l.) gehört die erste Hälfte: Der Pats-Receiver ist immer wieder frei, so auch beim langen Flea-Flicker-Touchdown! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=16.html © getty 17/22 Es bleibt das bestimmende Thema: Die Steelers können die Pats-Receiver nicht verteidigen! Das gilt auch für Julian Edelman, der in der Endzone komplett frei steht /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=17.html © getty 18/22 Big Ben bleibt da häufig nur die Zuschauerrolle - auch weil... /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=18.html © getty 19/22 ...ihm seine Receiver wenig helfen. Hamilton und Co. leisten sich kostspielige Drops, darunter auch mehrere in der Endzone /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=19.html © getty 20/22 Stattdessen gibt es dieses Bild häufiger zu sehen: Tom Brady spielt nahezu fehlerfrei und seziert die Steelers-Defense /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=20.html © getty 21/22 Am Ende darf Tom Terrific seinen 61. Touchdown-Pass in den Playoffs (Rekord) sowie seine siebte Super-Bowl-Teilnahme (Rekord) bejubeln! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=21.html © getty 22/22 Da stimmte Tight End Martellus Bennett prompt in den Cheerleader-Gesang ein - SPOX gratuliert auch hier herzlich! /de/sport/diashows/1701/nfl/championship-games-beste-bilder/packers-falcons-patriots-steelers-brady-roethlisberger-rodgers-ryan,seite=22.html

Dazu kamen uncharakteristische Fehler, die zur punktlosen ersten Halbzeit führten: Kicker Mason Crosby, einer der Match-Winner aus dem Dallas-Spiel, verfehlte nach 23 Postseason-Treffern in Folge aus 41 Yards. Fullback Aaron Ripkowski ließ sich kurz vor der Endzone den Ball aus der Armbeuge schlagen, und auch Rodgers warf vor der Pause noch eine tiefe Interception. Als McCarthy dann bei Fourth-and-Two und dem Zwischenstand von 0:17 an der eigenen 37-Yard-Linie puntete, war eigentlich schon alles vorbei.

Irgendwie wirkte das Team platt, das nötige Feuer fehlte. "Wir müssen immer wieder das Momentum auf unsere Seite bekommen", hatte sich McCarthy ganz oben auf seiner Liste mit möglichen Spielzügen notiert. Der Zug war früh abgefahren.

"Reload", nicht "Rebuild"

Trotzdem: Die Falcons waren über die Saison gesehen das bessere Team, sie waren vor dem Kick-Off das bessere Team, und sie waren nach den 60 gespielten Minuten das bessere Team. So ist Football - manchmal gewinnt eben der Bessere.

Also fokussierte sich Rodgers auf dem Podium auf die positiven Aspekte der soeben zu Ende gegangenen Saison, auf die guten Leistungen etwa von Receiver Geronimo Allison oder Tight End Jared Cook. Verwies darauf, dass sein eigenes "Fenster" mit 33 Jahren noch eine ganze Weile offen sein werde. Man müsse das Team nicht "von Grund auf neu aufbauen". Man müsse in der Offseason lediglich ein bisschen "nachladen".

Und dann kam ein Satz, den man auch als leisen Hilfeschrei interpretieren könnte: "Wir müssen sichergehen, dass wir jedes Jahr 'all-in' sind. Und ich glaube, dass wir in der Offseason einen großen Schritt machen können."

Wo kommt die Verstärkung her?

All-in sein, also dem großen Traum vom Titel alles unterordnen. "Nachladen" in der Offseason. Da sollte sich womöglich General Manager Ted Thompson angesprochen fühlen, der für den Kader verantwortlich ist. Ein Kader, der am Ende so dünn bestückt war, dass der ungedraftete Free Agent LaDarius Gunter in seinem zweiten Jahr in der Liga für Julio Jones verantwortlich war. Oder eine Offensive Line, die zum Ende der Partie am Sonntag nur noch vier gesunde Spieler übrig hatte und so mit Letroy Guion einen Nose Tackle als Guard aufbot. Rodgers wurde vor seiner Auswechslung bei 21 Dropbacks unter Druck gesetzt - Playoff-Rekord eingestellt.

Klar, wenn die Verletzungsseuche zuschlägt, dann kann auch das beste Front Office keine Wunder vollbringen. Und die Packers waren gegen die Falcons, wie schon die gesamte Saison über, von Ausfällen gebeutelt - sonst hätte Receiver Mike Montgomery keine zweite Karriere als Running Back anstreben müssen.

Aber die langfristige Strategie von Thompson, vor allem auf den Draft zu setzen und in der Free Agency die Finger von hochpreisigen Verpflichtungen zu lassen, hat zuletzt eben auch wenige Spieler hervorgebracht, die den Unterschied machen. Die die Last von Aaron Rodgers auf mehrere Spieler verteilen. Was auch schwierig ist, wenn man auf dem Rücken des Quarterbacks ein ums andere Mal in die Playoffs einzieht: Im Draft 2017 wird Green Bay erst als 29. Team an der Reihe sein.

An Green Bays Philosophie wird nicht gerüttelt

Wie soll man Rodgers' Worte also interpretieren? Was wäre der große Schritt in der Offseason? Ein paar eigene Free Agents gehören sicher dazu, so wie etwa Jared Cook, den A-Rod persönlich als "Priorität" einstufte. Sicher auch mit einem oder zwei netten Picks im Draft, die dem Team sofort weiterhelfen.

Analyse Offense-Show: Atlanta zerstört die Packers

Aber es klingt nicht nach "weiter so wie bisher", auch wenn er Thompson nicht explizit erwähnte. Eine Einkaufstour wie sie die Giants im Frühjahr 2016 etwa unternahmen, wird er sich nicht erhoffen. Dem einen oder anderen prominenten Neuzugang wäre er jedoch sicherlich nicht abgeneigt - bei den Giants hatte die umgemodelte Defense schließlich Früchte getragen. Und dann könnte man im Draft ja auch noch den einen oder anderen Pick ausgeben, um etwas weiter nach vorn zu springen.

Die Playoff-Passing-Leader: Big Ben klettert, Brady unantastbar? © getty 1/20 Platz 20: Russell Wilson (seit 2012) - 2.777 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre.html © getty 2/20 19.: Roger Staubach (1969-1979) - 2.791 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=2.html © getty 3/20 18.: Eli Manning (seit 2004) - 2.815 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=3.html © getty 4/20 17.: Warren Moon (1984-2000) - 2.870 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=4.html © getty 5/20 16.: Joe Flacco (seit 2008) - 3.223 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=5.html © getty 6/20 15.: Steve Young (1985-1999) - 3.326 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=6.html © getty 7/20 14.: Drew Brees (seit 2001) - 3.539 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=7.html © getty 8/20 13.: Donovan McNabb (1999-2011) - 3.752 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=8.html © getty 9/20 12.: Terry Bradshaw (1970-1983) - 3.833 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=9.html © getty 10/20 11.: Troy Aikman (1989-2000): 3.849 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=10.html © getty 11/20 10.: Jim Kelly (1986-1996) - 3.863 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=11.html © getty 12/20 9.: Kurt Warner (1998-2009) - 3.952 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=12.html © getty 13/20 8.: Aaron Rodgers (seit 2005) - 4.458 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=13.html © getty 14/20 7.: Dan Marino (1983-1999) - 4.510 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=14.html © getty 15/20 6.: Ben Roethlisberger (seit 2004) - 4.787 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=15.html © getty 16/20 5.: John Elway (1983-1998) - 4.964 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=16.html © getty 17/20 4.: Joe Montana (1979-1994) - 5.772 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=17.html © getty 18/20 3.: Brett Favre (1991-2010) - 5.855 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=18.html © getty 19/20 2.: Peyton Manning (1998-2015) - 7.339 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=19.html © getty 20/20 1.: Tom Brady (seit 2000) - 8.628 Yards /de/sport/diashows/1701/nfl/playoff-passing-yards/postseason-yards-brady-roethlisberger-manning-favre,seite=20.html

Was wiederum nicht dem Naturell Thompsons entspricht. "Unsere Philosophie ist ja bekannt", sagte der 64-Jährige vor ein paar Tagen zu ESPN. "Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird." Man werde natürlich alle Möglichkeiten genau unter die Lupe nehmen, aber man dürfe ja auch nicht vergessen, dass ein teurer Veteran das Gehaltsgefüge des Teams und so den Locker Room beeinflussen würde - "und all die anderen Fragen, die der Durchschnittsfan ja nicht beantworten muss."

Gut - aber nicht gut genug?

Es klingt also danach, als würden die großen Baustellen im Kader, etwa die Secondary und die Offensive Line, mit den herkömmlichen Mitteln gestopft werden. Das allein ist noch lange kein Untergangsszenario für die Packers: Auch spät im Draft können schließlich Leistungsträger gefunden werden, und vielleicht hat man 2017 ja auch mehr Glück mit Verletzungen: Mit den Running Backs Eddie Lacy und James Starks, sowie Top-Cornerback Sam Shields mit an Bord wäre man gleich ein anderes Team. Vielleicht braucht es keinen "Homerun" in der Free Agency

Auf der anderen Seite ist es womöglich aber auch kein Zufall, dass die Packers unter Rodgers nun schon sechs Jahre in Folge in die Postseason eingezogen sind, ohne den Super Bowl zu erreichen. Das hat es noch nie gegeben. "Gut, aber eben nicht gut genug", scheint da die Devise zu lauten.

Und so wird es wohl auch wieder schwer werden mit dem Heimvorteil in den Playoffs - laut Rodgers ebenfalls ein entscheidender Faktor: "Wir haben in drei Championship Games gespielt, allesamt auswärts." Nur 2010 konnte man auf dem Weg zum Titel in Chicago gewinnen - "gegen ein heißes Team auswärts in einer solchen Umgebung ist es wahnsinnig schwer."

Der große Schritt in der Offseason, er wird wahrscheinlich nicht kommen. Stattdessen wird Green Bay wie gewünscht nachladen. Die Frage ist nur, ob der Glückstreffer gelandet wird, bevor Rodgers sein Pulver verschossen hat.

Super Bowl LI im Überblick