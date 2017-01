Knöchelverletzung! Falcons vorerst ohne Mack

Mittwoch, 25.01.2017

Zwar konnte Mack gegen die Packers nach einer kurzen Behandlungspause wieder zurückkehren, Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport zufolge wird der Center allerdings in dieser Woche nicht trainieren.

Dabei könnte es sich auch primär um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, laut Rapoport soll Mack im Super Bowl gegen die Patriots spielen können. Der Center selbst kündigte am Dienstag bei Schein on Sports seinen Einsatz bereits an.

Es ist jedoch verständlich, dass die Falcons bei Mack den vorsichtigen Weg wählen: Der Center hat sich als eine der ligaweit wichtigsten Free-Agency-Verpflichtungen des vergangenen Sommers entpuppt und glänzt im Zone-Blocking-Scheme von Offensive Coordinator Kyle Shanahan. Ohne Mack würde Atlanta gegen die Patriots wohl große Probleme damit bekommen, ein Running Game ins Rollen zu bringen.

