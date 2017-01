Ben Roethlisberger vor Karriereende?

Dienstag, 24.01.2017

Roethlisberger gab sein letztes Interview der Saison in der Radioshow "The Cook and Poni Show" und sprach dabei auch über seine Zukunft: "Ich werde diese Offseason dazu nutzen, alle Optionen zu überdenken", so Roethlisberger, der weiter ausführte: "Ich werde über Gesundheit, Familie und dergleichen nachdenken und mir einfach ein wenig Zeit nehmen fernab von allem, um die kommende Saison zu evaluieren - wenn es eine nächste Saison geben wird."

Daraufhin wurde er konkret gefragt, ob er nächste Saison spielen wird. Seine Antwort: "Ich werde mir ein wenig Zeit nehmen und mit meiner Familie die Situation bewerten und einfach viel beten, um sicherzugehen, dass es das Richtige für mich und meine Familie ist."

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 34-Jährige war der elfte Pick im Draft 2004 und gewann mit den Steelers zweimal den Super Bowl, war Offensive Rookie of the Year 2004 und wurde inklusive dieser Saison fünf Mal in den Pro Bowl gewählt. Aktuell steht er bei 46.814 Yards mit 301 Touchdowns und 160 Interceptions.

Über seine gesamte Karriere hinweg plagte sich Roethlisberger immer wieder mit kleineren oder größeren Verletzungen herum, die ihn zahlreiche Spiele kosteten. Daher absolvierte er bis jetzt nur drei Spielzeiten über die vollen 16 Partien. 2016 verpasste er eine Partie verletzt, in Week 17 gegen die Browns wiederum wurde er geschont.

Super Bowl LI im Überblick