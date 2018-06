WM 2018: Punktgleichheit in der Gruppenphase - wer kommt weiter?

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Argentinien -

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 läuft, die ersten beiden Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale. Doch was passiert bei Punktgleichheit? Welche Kriterien zählen zuerst? Hier erfahrt ihr, welche Mannschaft bei welchem Szenario die nächste Runde erreicht.

Generell gelten dabei die gleichen Kriterien wie bei den letzten Weltmeisterschaften.

Punktgleichheit in der WM-Gruppenphase: Die Kriterien

Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach drei absolvierten Spielen zu zwei punktgleichen Teams kommt, ist relativ hoch. Folgende Kriterien gelten in absteigender Reihenfolge:

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen

Anzahl Punkte aus dem direkten Vergleich

Tordifferenz aus den Direkt-Begegnungen

Anzahl der in den Direkt-Begegnungen erzielten Tore

Fair-Play-Wertung (mit Minuspunkten für Gelbe 1, Gelb-Rote 3 und Rote Karten 4)

Losentscheid

Punktgleichheit: Bei diesen WMs änderte sich der Modus

Das Torverhältnis wurde erstmals bei der WM 1962 relevant. Damals entschied bei Punktgleichheit ein Quotient, der aus den geschossenen und kassierten Toren errechnet wurde. Ab der WM 1970 wurde dann die Tordifferenz relevant und ein Turnier später berücksichtigte die FIFA dann erstmals die Anzahl geschossenen Tore als Vorteil bei gleicher Tordifferenz.

Losentscheid bei Weltmeisterschaften

In den meisten Fällen reicht das Torverhältnis als entscheidender Faktor für die Bestimmung der Tabellenplatzierung. In einigen Fällen musste in der Vergangenheit jedoch auch das Los entscheiden. Allerdings hatte das in den meisten Fällen den Grund, dass bei früheren Turnieren die Tordifferenz noch nicht als Kriterium für die Gruppenplatzierung herangezogen wurde.

Allerdings schied noch nie ein Team bei einer Weltmeisterschaft wegen dem Losentscheid aus. Alle Durchführungen entschieden nur darüber, wer als besser Platzierter in die nächste Runde einzog.

© getty

Losentscheid: Bei diesen Turnieren kam er zum Einsatz