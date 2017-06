Transfers und Gerüchte: Wen holt Arsenal?

Freitag, 16.06.2017

FC Arsenal nächstes Jahr in der Champions League?

Die deutschen Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi mussten in die Röhre schauen. Während Manchester City auf den letzten Drücker die Champions League erreichte und der FC Liverpool es in die Qualifikation schaffte, ging der FC Arsenal erstmals seit 1997 unter Arsene Wenger leer aus. Der fünfte Rang schließt den Londoner Klub von der Königsklasse aus. Die Europa-League-Teilnahme ist nur ein schwaches Trostpflaster für den FC Arsenal.

Kommt Lacazette?

Medienberichten zufolge soll der FC Arsenal ein Auge auf Alexandre Lacazette von Olympique Lyon geworfen haben. Die Londoner gaben wohl bereits ein Angebot in Höhe von 55 Millionen Euro plus 12 Millionen an Bonuszahlungen ab. Kürzlich führten die Verantwortlichen beider Klubs sogar schon Gespräche über die Zukunft des 26-Jährigen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Mbappe auch bei den Gunners ein Thema?

Die Spekulationen um Kylian Mbappe finden kein Ende. Arsene Wenger wollte bereits letztes Jahr den Youngster nach London lotsen. Doch die Hoffnungen, den Franzosen doch noch zu verpflichten, haben die Gunners noch nicht aufgegeben. Die Monegassen lehnten dennoch ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro für den jungen Shootingstar ab. AS Monaco ist bemüht, Kylian Mbappe mit einem neuen Vertrag auszurüsten. Hier geht's zur ausführlichen News.

Das Talent Mbappes ist natürlich nicht nur dem FC Arsenal ins Auge gestochen. Dem 18-Jährigen trudeln Angebote bis zu 120 Millionen Euro ein und zwar seitens des Riesens aus Europa: Real Madrid.

Was ist mit Alexis Sanchez?

Alexis Sanchez absolvierte eine hervorragende Saison beim englischen Hauptstadt-Klub. Bei seinen 38 Einsätzen schoss er 24 Tore und legte elf auf. Der Chilene strebte einen Wechsel an, dem der Klub aber einen Riegel vorschob. Laut englischen Medien ist aber ein Wechsel weiterhin ein Thema. Was Arsenal komplett ausschloss: Einen Transfer innerhalb der Premier League.

Somit rücken laut Bild der FC Bayern München und Paris Saint-Germain in den Fokus. Die Bayern gaben für Sanchez bereits ein Angebot ab, das lag aber allerdings weit unter seinen Gehaltsvorstellungen.

Ein Verbleib beim FC Arsenal ist also nicht auszuschließen. Eine Bedingung dafür gibt es aber. Der Mann aus Chile fordert eine enorme Gehaltserhöhung und möchte 23 Millionen Euro im Jahr verdienen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Nun bekam er aber wohl ein Ultimatum gestellt. Arsenal erwartet eine Antwort auf das Verlängerungsangebot, ansonsten wird wohl ohne ihn geplant.

Ein Überblick über Sanchez' bisherigen Vereine

Land Verein Jahr Chile Deportes Cobreola 2005-2007 Argentinien Club Atletico Riverplate 2007-2008 Italien Udinese Calcio 2008-2011 Spanien FC Barcelona 2011-2014 England FC Arsenal 2014-

Bellerin-Abgang so gut wie fix?

Hector Bellerin will wohl den FC Arsenal verlassen und ist sich anscheinend mit dem FC Barcelona einig. Die betreffenden Verantwortlichen und Bellerin verhandeln bereits seit Monaten.

"Es ist großartig zu wissen, dass ein Klub wie Barca interessiert ist. [...] Wir werden sehen, was passiert", sagte Bellerin bei MundoDeportivo.

Er soll wohl als Rechtsverteidiger vor Aleix Vidal gesetzt sein und könnte im nächste Jahr in der Champions League spielen.

"Die Wahrheit ist, dass jeder Spieler in der Champions League spielen möchte, besonders wenn man dort die letzten Jahre vertreten war", so Bellerin. Hier geht's zur ausführlichen News.

Yaya Sanogo geht

Yaya Sanogo kam vor vier Jahren in den Norden Londons und absolvierte 20 Einsätze, wobei er ein Tor schoss. Der 24-Jährige wurde in seiner Laufzeit häufig von Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt endet im Sommer die Zeit für Yaya Sanogo, er wird den Klub verlassen. Trotz des Abgangs lobt er Wenger und betont, dass er unter seiner Führung viel gelernt habe. Hier geht's zur ausführlichen News.

Während Sanogo bei den Gunners unter Vertrag stand, sammelte er auf Leihbasis Erfahrungen bei Crystal Palace und Ajax Amsterdam.

Sead Kolasinac kommt

Die Spekulationen fanden ein Ende. Die Gunners machten ein Schnäppchen und holten Sead Kolasinac ablösefrei vom FC Schalke 04 in die englische Hauptstadt. Der Bosnier absolvierte 123 Spiele für Schalke und darf sich im nächsten Sommer neben den deutschen Weltmeistern Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker international beweisen.

Arsene Wenger freut sich über die Verpflichtung von Kolasinac und blickt positiv in die Zukunft: "Er ist ein sehr kompakter Spieler, sehr stark und entschlossen in den Zweikämpfen", sagte Wenger im Arsenal Player über den neuen Linksverteidiger. "Das Spiel ist hier sehr körperbetont und ich glaube, dass er alle Qualitätsmerkmale hat, um sich an den englischen Fußball anzupassen." Hier geht's zur ausführlichen News.

Die Übersicht der Rückkehrer

Spieler Alter Position Ex-Verein Wojciech Szczesny 27 Torwart AS Rom Joel Campbell 24 Rechtsaußen Sporting Lissabon

FC Arsenal: Alle Spieler, Daten und Termine im Überblick