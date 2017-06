Medien: Leipzig schielt auf Arsenal-Talent

Sonntag, 18.06.2017

Wie die Daily Mail berichtet, soll der Bundesliga-Zweite bei den Gunners wegen Calum Chambers angeklopft und sich nach der Verfügbarkeit des 22-Jährigen erkundigt haben. Eine Antwort aus dem Norden Londons soll ebenfalls schon vorliegen.

Demnach würde Arsenal den Rechtsverteidiger, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, für etwa 15 Millionen Euro ziehen lassen. Damit wäre Chambers billiger als bei seinem Wechsel zu den Gunners (kolportierte 20 Millionen Euro Ablöse).

Chambers ist aktuell mit der U21 Englands bei der EM in Polen im Einsatz. Eine Entscheidung dürfte also noch nicht in den kommenden Tagen fallen. Neben Leipzig sollen auch verschiedene Vereine aus der Premier League an Chambers interessiert sein.

Calum Chambers im Steckbrief