Schalker Kolasinac ablösefrei zum FC Arsenal

Dienstag, 06.06.2017

Für Kolasinac ist ein Fünfjahresvertrag bis 2022 im Gespräch, genauere Angaben machten die Gunners nicht. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft am 30. Juni aus.

Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kolasinac war in der jüngeren Vergangenheit wiederholt mit englischen Premier-League-Klubs in Verbindung gebracht worden. Auch Manchester City, der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und der FC Everton sollen an dem kampfstarken Abwehrspieler interessiert gewesen sein. Auch Champions-League-Finalist Juventus Turin soll Interesse am S04-Profi gehabt haben.

Der FC Schalke 04 im Überblick