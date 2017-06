Medien: Barca mit Bellerin einig

Mittwoch, 07.06.2017

Wie RAC1 berichtet, hat Bellerin einem Angebot aus Katalonien zugestimmt. Demnach wird er sich im Laufe der Woche mit Trainer Arsene Wenger treffen, um diesem seine Entscheidung mitzuteilen. Seit Monaten sollen Barca-Sportdirektor Robert Fernandez und Bellerin bereits miteinander verhandeln.

Der Bericht mutet komisch an, verlängerte Bellerin doch im November 2016 noch seinen Vertrag bis 2023. Sein Berater gab kürzlich an, dass man "kein konkretes Angebot von Barcelona" erhalten habe. Bellerin selbst erklärte: "Loyalität zu Wenger ist mehr wert als Geld."

Bellerin: "Werden sehen, was passiert"

Letzte Äußerungen lassen an diesen Worten zweifeln. "Man weiß nie, was passieren wird", gab Bellerin in der MundoDeportivo an. Er stellte klar: "Es ist großartig zu wissen, dass ein Klub wie Barca interessiert ist. [...] Wir werden sehen, was passiert."

Der Rechtsverteidiger soll in Barcelona Sergi Roberto für das Mittelfeld befreien und wohl vor Aleix Vidal gesetzt sein. Zudem winkt die Königsklasse: "Die Wahrheit ist, dass jeder Spieler in der Champions League spielen möchte, besonders wenn man dort die letzten Jahre vertreten war."

