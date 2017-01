Danilo Pereira im Visier von Arsenal?

Montag, 23.01.2017

Laut A Bola sind die Gunners höchst interessiert an der Verpflichtung des 25-Jährigen. So sollen schon öfter Scouts der Engländer den Portugiesen bei Spielen des FC Porto beobachtet haben. Sein Vertrag bei den Portugiesen läuft allerdings noch bis 2020, die Ausstiegsklausel beträgt angeblich 40 Millionen Euro.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bisweilen kommt der defensive Mittelfeldspieler auf zwei Tore in 15 Einsätzen in der Liga NOS. Bekannt ist Danilo Pereira für seine Flexibilität in der Defensive: Er kann sowohl Sechser, als auch Innenverteidiger spielen.

Danilo im Steckbrief