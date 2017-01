Rooney bekennt sich zu United

Montag, 23.01.2017

Rooney, der am Wochenende beim 1:1 gegen Stoke City seinen 250. Treffer für United markierte und damit den 40 Jahre alten Rekord Sir Bobby Charltons brach, erklärte am Sonntag bei Sky Sports: "Ich fühle mich United gegenüber verpflichtet. Ich bin schon lange hier. Fußball ist ein merkwürdiges Spiel. Alles kann passieren und die Dinge ändern sich sehr schnell. Aber ich bin glücklich bei Manchester United. Aber natürlich, und das habe ich bereits gesagt, möchte ich mehr Spiele bestreiten."

16 Spiele absolvierte Rooney in der Premier League in dieser Saison für den englischen Rekordmeister, bei der Hälfte davon stand er in der Startelf. Er führte aus: "Persönlich fühle ich mich gut. Mein Vertrag läuft noch ein Jahr und danach gibt es die Option für ein weiteres. Wir werden sehen, was passiert und wie es dann weitergeht."

Vor der Saison soll Beijing Guoan großes Interesse am 31-Jährigen gezeigt haben und auch Guangzhou Evergrande wurde als möglicher neuer Klub gehandelt.

