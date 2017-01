Henry zu Özil: Bleib und werde eine Legende

Sonntag, 22.01.2017

"Er hat gesagt, dass er wissen will, ob Arsene Wenger über den Sommer hinaus weitermacht", schrieb Henry in der Sun of Sunday. Der Franzose weiter: "Ich bin Arsenal-Fan. Aus diesem Grund möchte ich natürlich, dass er bei uns bleibt. Ich kann aber auch verstehen, dass er sich zurückhält mit einer Vertragsverlängerung. Ich war selber in einer ähnlichen Situation, als ich 2007 zu Barcelona wechselte - schweren Herzens. Ich wusste damals auch nicht, wie Arsene plant und mein Vertrag lief aus."

"Mesut hat mit Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen. Aber auf Klub-Ebene nur einmal mit Real eine Meisterschaft geholt. Vielleicht sorgt er sich deshalb und will mehr Titel holen. Das kann er mit Arsenal aber auch schaffen, deshalb rate ich ihm zu bleiben, um eine Legende zu werden. Er könnte die Zukunft Arsenals sein, nicht bloß als Vorlagengeber, sondern als derjenige, der die Mannschaft zusammen mit Alexis Sanchez antreibt", so Henry weiter.

Der Weltmeister von 1998 sagte abschließend: "Wenn diese Mannschaft die Meisterschaft holt, werden sie in die Geschichtsbücher eingehen. Sie werden etwas ganz Besonderes sein und Mesut damit zu einem der größten Spieler avancieren, der jemals für diesen Verein gespielt hat."

Mesut Özil im Steckbrief