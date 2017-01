Afobe: Wilshere weiß nicht, wie es weitergeht

Montag, 23.01.2017

Benik Afobe, Wilsheres Freund und Mannschaftskamerad in Bournemouth, verriet gemäß Daily Mail über einen möglichen Verbleib des einstigen Top-Talents an der Südküste: "Das ist eine Sache, über die er nachdenken muss. Um ehrlich zu sein: Ich glaube nicht, dass er selbst weiß, wie es weitergeht. Wir sprechen ständig darüber und er will einfach nur Woche für Woche spielen und dann am Ende der Saison schauen, was passiert."

Wilshere hatte bei Arsenal jahrelang mit schweren Verletzungen zu kämpfen, ehe er sich vor dieser Saison zum Wechsel nach Bournemouth entschied, um dort regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. "Das Wichtigste für ihn ist, dass er sein Selbstvertrauen zurückerlangt und verletzungsfrei bleibt. Seit wir Kinder waren, wollten wir immer nur spielen, weil es Spaß macht", so Afobe: "Diese Freude zu haben, ist die Hauptsache für einen Fußballer. Und ich glaube, dass Jack dies im Moment spürt."

Wilshere, der im vergangenen Sommer mit der englischen Nationalmannschaft an der EM in Frankreich teilnahm, absolvierte in dieser Saison 19 Ligaspiele für die Elf von Eddie Howe. 15-mal stand er dabei in der Startformation.

