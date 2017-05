Alle Infos zur WM-Generalprobe in Russland

Mittwoch, 17.05.2017

Im Krestowski-Stadion in Sankt Petersburg findet am 2. Juli das Endspiel des Confed Cup 2017 statt

Eines steht jetzt schon fest: Die Siegesserie der Brasilianer beim Confed Cup geht definitiv zu Ende, denn die Selecao ist nicht für die 10. Auflage des Turniers qualifiziert. Insgesamt vier Mal und zuletzt drei Mal in Serie (2013, 2009 und 2005) feierte Brasilien den Titel und darf sich deshalb nicht nur Rekordweltmeister (5 Titel), sondern auch Rekordsieger im Confederations Cup nennen.

Wann findet der Confed Cup statt?

Das Turnier beginnt am Samstag, den 17. Juni, um 18 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Neuseeland in St. Petersburg. Die Vorrunde endet am Sonntag, den 25. Juni. Die beiden Halbfinals werden am 28. und 29. Juni ausgetragen. Das Spiel um Platz 3 und das Endspiel finden am Sonntag, den 2. Juli, statt.

Wer nimmt am Confed Cup teil?

Seit der 3. Auflage 1997 wird der Konföderationen-Pokal mit acht Teilnehmern ausgespielt. Startberechtigt sind die Titelträger der sechs Kontinentalverbände der FIFA, der amtierende Weltmeister und der Gastgeber.

Land Qualifikation Russland Gastgeber Deutschland Weltmeister 2014 Portugal Europameister 2016 Chile Copa-America-Sieger 2015 Mexiko Sieger CONCACAF-Cup 2015 Australien Asienmeister 2015 Kamerun Afrikameister 2017 Neuseeland Ozeanienmeister 2016

Wo wird gespielt?

Die 16 Spiele des Confed Cup werden an vier Spielstätten ausgetragen.

Stadt Stadion Fassungsvermögen Spiele St. Petersburg Krestowski-Stadion 69.500 4, u.a. Finale Moskau Otkrytije Arena 42.000 4, u.a. Spiel um Platz 3 Kasan Kasan-Arena 45.015 4, u.a. 1 Halbfinale Sotschi Olympiastadion 47.659 4, u.a. 1 Halbfinale

Wer überträgt den Confed Cup im TV?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der Spartensender Sport 1 übertragen die 16 Spiele des Konföderationen-Pokals live. Die ARD und ihr digitaler Ableger EinsPlus zeigen 7 Spiele, darunter die beiden Halbfinals. Das ZDF sowie ZDFInfo sechs Partien, darunter das Spiel um Platz 3 und das Finale. Auf Sport1 laufen die Vorrundenspiele Portugal gegen Mexiko, Mexiko gegen Neuseeland und Chile gegen Australien.

Spielplan, Tabellen, Anstoßzeiten und TV-Sender

Gruppe A

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis TV-Sender 17. Juni 2017 17 Uhr St. Petersburg Russland Neuseeland -:- ARD 18. Juni 2017 17 Uhr Kasan Portugal Mexiko -:- Sport1 21. Juni 2017 17 Uhr Moskau Russland Portugal -:- ZDF 21. Juni 2017 20 Uhr Sotschi Mexiko Neuseeland -:- Sport1 24. Juni 2017 17 Uhr Kasan Mexiko Russland -:- ARD/EinsPlus 24. Juni 2017 17 Uhr St. Petersburg Neuseeland Portugal -:- ARD/EinsPlus

Tabelle Gruppe A

Platz Team Tore Punkte 1 2 3 4

Gruppe B

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis TV-Sender 18. Juni 2017 20 Uhr Moskau Kamerun Chile -:- ZDF 19. Juni 2017 17 Uhr Sotschi Australien Deutschland -:- ZDF 22. Juni 2017 17 Uhr St. Petersburg Kamerun Australien -:- ARD 22. Juni 2017 20 Uhr Kasan Deutschland Chile -:- ARD 25. Juni 2017 17 Uhr Sotschi Deutschland Kamerun -:- ZDF/ZDFInfo 25. Juni 2017 17 Uhr Moskau Chile Australien -:- Sport1

Tabelle Gruppe B

Platz Team Tore Punkte 1 2 3 4

Halbfinale

Datum/Uhrzeit Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis TV-Sender 28. Juni 2017 20 Uhr Kasan Sieger Gruppe A Zweiter Gruppe B -:- ARD 29. Juni 2017 20 Uhr Sotschi Sieger Gruppe B Zweiter Gruppe A -:- ARD

Finale und Spiel um Platz 3

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis TV-Sender 2. Juli 2017 14 Uhr Moskau Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 -:- ZDF 2. Juli 2017 20 Uhr St. Petersburg Sieger HF 1 Sieger HF 2 -:- ZDF

Wer waren die Sieger der bisherigen Turniere?

Der Confed Cup wird erst seit 1992 ausgetragen. Brasilien ist mit vier Titeln Rekordsieger. Frankreich bringt es auf zwei Erfolge. Der vierfache Weltmeister Deutschland wartet noch auf seinen ersten Triumph im Vergleich der Kontinentalmeister. Die bislang beste Platzierung gab es 2005 beim Heimspiel mit dem dritten Platz.

Jahr Gastgeber Finale Spiel um Platz 3 1992 Saudi-Arabien Argentinien - Saudi-Arabien 3:1 USA - Elfenbeinküste 5:2 1995 Saudi-Arabien Dänemark - Argentinien 2:0 Mexiko - Nigeria 5:4 i.E. 1997 Saudi-Arabien Brasilien - Australien 6:0 Tschechien - Uruguay 1:0 1999 Mexiko Mexiko - Brasilien 4:3 USA - Saudi-Arabien 2:0 2001 Japan/Südkorea Frankreich - Japan 1:0 Australien - Brasilien 1:0 2003 Frankreich Frankreich - Kamerun 1:0 Türkei - Kolumbien 2:1 2005 Deutschland Brasilien - Argentinien 4:1 Deutschland - Mexiko 4:3 n.V. 2009 Südafrika Brasilien - USA 3:2 Spanien - Südafrika 3:2 n.V. 2013 Brasilien Brasilien - Spanien 3:0 Italien - Uruguay 3:2 i.E.

Die deutsche Bilanz beim Confed Cup

Die deutsche Mannschaft nimmt in Russland erst zum dritten Mal am Confederations Cup teil. 1999 in Mexiko schied die Auswahl des DFB nach Niederlagen gegen Brasilien (0:4) und die USA (0:2) bei einem Sieg gegen Neuseeland (2:0) schon in der Vorrunde aus. 2005 beim Turnier in Deutschland belegte das Team von Jürgen Klinsmann den dritten Platz. Im Halbfinale scheiterte man dabei am späteren Sieger Brasilien mit 2:3. Michael Ballack ist mit vier Toren erfolgreichster deutscher Confed-Cup-Schütze. Lukas Podolski brachte es auf drei Treffer. Bernd Schneider ist mit sieben Einsätzen Rekordspieler.

Welche Spieler erzielten die meisten Tore?