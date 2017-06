Elfmeter-Krimi! Bravo führt Chile ins Finale

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Chile steht nach einem Kraftakt im Finale des Confed Cups 2017. Der Südamerikameister setzte sich nach Elfmeterschießen mit 3:0 (0:0, 0:0, 0:0) gegen Portugal durch. Im Finale in St. Petersburg trifft La Roja am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen Deutschland und Mexiko (Do., 20 Uhr im LIVETICKER).

Die 38.822 Zuschauer in der Kasan-Arena mussten nach einer furiosen Anfangsphase bis zum Elfmeterschießen auf das erste Tor des Abends warten. Dann schlug die Stunde von Keeper Claudio Bravo, der alle drei Schüsse der Portugiesen hielt.

Zuvor hätte Chile in der 113. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, als Jose Fonte Pablo Hernandez im Sechzehnmeterraum von den Beinen holte. Das Schiedsrichtergespann um Alireza Faghan entschied sich allerdings gegen einen Pfiff.

Im erst vierten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften setzte sich La Roja zum ersten Mal gegen Portugal durch.

Nani absolvierte dank seiner Einwechslung für Andre Silva in der 76. Minute sein 111. Spiel für die portugiesische Nationalmannschaft. Der 30-Jährige klettert damit auf Platz drei. Nur Figo (127) und Cristiano Ronaldo (143) spielten häufiger für die Seleccao das Quinas.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Fernando Santos stellt sein Team im Vergleich zum letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland (4:0) fünf Mal um. Neben dem gesperrten Pepe müssen Moutinho, Semedo, Danilo und Quaresma Platz machen. Fonte, Cedric, Carvalho, Adrien Silva und Gomes spielen dafür von Beginn an.

Bei den Chilenen startet Medel nach seiner Oberschenkel-Verletzung im Abwehrzentrum, Diaz rückt auf die Sechs vor. Für Mena beginnt Beausejour auf der linken Verteidiger-Position. Hernandez ersetzt Fuenzalida, Vidal rutscht eine Position vor und agiert wie schon gegen Deutschland als falsche Neun.

6.: Erste Großchance des Spiels! Aranguiz spielt Sanchez 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zentral an. Der 28-Jährige dreht sich blitzschnell um die eigene Achse und steckt für Vargas durch, der das Duell gegen Keeper Patricio verliert.

7.: Eliseu schickt Ronaldo via Traumpass auf der linken Seite steil. Der Madrilene spielt den Ball nach kurzem Antritt flach in die Mitte, wo Andre Silva frei vor Bravo - Jara steht viel zu weit weg - zum Schuss kommt. Auch hier eine klasse Tat des Torhüters.

54.: Chile durchbricht die Langeweile in Kasan! Beausejour bedient Vidal per Flanke aus dem Halbfeld. Der Star des FC Bayern köpft das Leder mit viel Wucht über das Tor. Durchatmen auf Seiten des Europameisters.

57.: Nächste tolle Aktion der Südamerikaner. Nach einer Ecke von der rechten Seite holt Vargas zum Seitfallzieher aus. Patricio kann zur Ecke klären, knallt bei seiner Rettungstat sogar mit dem Hinterkopf ans Aluminium.

72.: CR7 kommt nach einem kurzen Dribbling auf Höhe des Sechzehners zum Abschluss. Sein Schuss in Richtung des langen Pfostens wird gefährlich abgefälscht und rauscht nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

95.: Sanchez bedient Isla auf der rechten Außenbahn, um nach dessen Hereingabe selbst mit dem Kopf zum Abschluss zu kommen. Der Gunner drückt die Kugel knapp am linken Pfosten vorbei.

113.: Chile kombiniert sich durch die gegnerischen Abwehrreihen. Sanchez schickt den eingewechselten Francisco Silva in die Gasse. Der will links an Fonte vorbeigehen und wird vom 33-Jährigen eindeutig am Fuß getroffen. Klarer Elfer, der Pfiff bleibt aus.

119.: Riesige Doppelchance für die Südamerikaner! Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld trifft Vidal nur den rechten Pfosten. Das Leder springt zurück in die Gefahrenzone, wo Rodriguez am schnellsten reagiert, den Ball aber an die Latte kickt.

Elfmeterschießen:

0:1 Vidal

Bravo hält gegen Quaresma

0:2 Aranguiz

Bravo hält gegen Moutinho

0:3 Sanchez

Bravo hält gegen Nani

Fazit: Nach einer furiosen Anfangsphase verflachte die Partie zunehmend. Großchancen waren Mangelware. Nach der prekären Elfmeter-Szene und Chiles Doppelchance hat sich La Roja den Sieg aber verdient.

Der Star des Spiels: Claudio Bravo. Entschied die Partie letztendlich durch seine starken Paraden im Elfmeterschießen. Parierte jedoch schon in der 7. Minute bärenstark gegen Silva.

Der Flop des Spiels: Eduardo Vargas. Der ehemalige Hoffenheimer fiel lediglich durch seine vergebene Großchance in der 6. Minute auf. Sammelte nur 17 Ballkontakte und verlor acht seiner neun Zweikämpfe. Die späte Auswechslung nach 86 Minuten verwunderte schon etwas.

Die Players to Watch beim Confed Cup 2017 © getty 1/16 Beim Confed Cup in Russland geht es nicht nur um eine organisatorische Generalprobe. Für viele Spieler ist das Turnier eine Plattform, über die sie sich für die WM und bei Topvereinen anbieten können © getty 2/16 RUSSLAND: Aleksandr Golovin (Position: Mittelfeld, Alter: 21, Verein: ZSKA Moskau): Der Hoffnungsträger des russischen Fußballs ist im zentralen sowie linken Mittelfeld beheimatet. Golovin soll Russlands Gesicht der WM 2018 werden. © getty 3/16 Georgiy Dzhikiya (Verteidigung, 23, Spartak Moskau): Der gebürtige Georgier soll bei der Sbornaja ein schwieriges Erbe antreten. Sergei Ignashevich und Vasili Berezutski machten Schluss und überreichten das Zepter an Jungs wie Dzhikiya © getty 4/16 NEUSEELAND: Tommy Smith (Verteidigung, 27, Ipswich Town): Natürlich starten die Kiwis als Außenseiter. Die Defensive soll in Russland stabil stehen und Sicherheit verleihen. Für Smith ist die Bühne eine große Chance auf ein Erstliga-Engagement © getty 5/16 Bill Tuiloma (Mittelfeld, 22, Racing Straßburg): Im defensiven Mittelfeld befindet sich mit Tuiloma das wohl größte Talent des neuseeländischen Fußballs. Die Leihgabe von Olympique Marseille zeichnet seine Agilität und Zweikampfführung aus © getty 6/16 PORTUGAL: Andre Silva (Sturm, 21, AC Milan): Für satte 38 Millionen hat sich der AC Milan die Dienste des Mittelstürmers geleistet, dem selbst Cristiano Ronaldo eine großartige Zukunft voraussagt. Silva traf für Portugal in acht Spielen bereits siebenmal © getty 7/16 Bernardo Silva (Mittelfeld, 22, Manchester City): Und noch ein teurer Mann im Portugal-Kader. Für Bernardo Silva überwies Manchester City schlappe 50 Millionen Euro an Monaco. Diese muss der 1,73-große Techniker nun rechtfertigen © getty 8/16 Raphael Guerreiro (Verteidigung, 23, Borussia Dortmund): In der Nationalmannschaft kommt Guerreiro als linker Verteidiger zum Einsatz. Den hier erkämpften Stammplatz muss der Borusse gegen Eliseu verteidigen. Das Turnier ist eine willkommene Gelegenheit © getty 9/16 MEXIKO: Hirving Lozano (Sturm, 21, CF Pachuca): Die Mexikaner haben einen quirligen Linksaußen in ihren Reihen, der seinen Torriecher in der Heimat eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Nun will Lozano auch für El Tri explodieren © getty 10/16 Hector Herrera (Mittelfeld, 27, FC Porto): Den FC Porto konnte Herrera nach vielversprechendem Karrierebeginn nicht wie viele andere als Sprungbrett nutzen. In Kreisen der Nationalmannschaft fühlt sich Herrera zwar sehr wohl, muss nun aber abliefern © getty 11/16 KAMERUN: Andre Onana (Torwart, 21, Ajax Amsterdam): Das La-Masia-Gewächs erstaunte internationale Scouts mit einer bärenstarken Europa-League-Kampagne. Überzeugt Onana nun auch in der Nationalmannschaft, dürften die Interessenten endgültig Schlange stehen © getty 12/16 Christian Bassogog (Stürmer, 21, Henan Jianye): Schon früh zog es Mittelsturmtalent Bassogog in die chinesische Super League. Asien ist für den schnellen und trickreichen 21-Jährigen bereits der vierte Kontinent, in dem er auf Torejagd geht © getty 13/16 CHILE: Alexis Sanchez (Sturm, 28, Arsenal FC): Über die Klasse des Superstars gibt es nicht mehr viel zu sagen. Interessanter ist momentan die Vertragssituation. Auch die Bayern sind interessiert. Sanchez will schnellstmöglich Klarheit © getty 14/16 AUSTRALIEN: Mathew Ryan (Torwart, 25, KRC Genk): Ryan oder Langerak? Langerak oder Ryan? Die Soccerroos beschäftigt derzeit die Torwartfrage. Ryan hat eine gute Leihsaison in Belgien hinter sich und kehrt nach dem Confed Cup zum FC Valencia zurück © getty 15/16 DEUTSCHLAND: Timo Werner (Sturm, 21, RB Leipzig): Nach der ersten Saison bei den Bullen sind nun alle Augen auf Werner gerichtet. Am national nicht allerseits beliebten Stürmer sollen Europas Topklubs interessiert sein © getty 16/16 Benjamin Henrichs (Verteidiger, 20, Bayer Leverkusen): Für den jungen Verteidiger steht im Hinblick auf die WM mangels Alternativen ein Stammplatz in Aussicht. Die direkte Konkurrenz heißt Joshua Kimmich. Beim Confed Cup gibt es das direkte Duell

Der Schiedsrichter: Alireza Faghani. Der Iraner, der die Chilenen schon gegen Deutschland gepfiffen hatte, fand ein gutes Strafmaß und führte ruhig durch die 120 Minuten, lag dabei aber nicht immer richtig. Das Gespann leistete sich dann in der Verlängerung eine gravierende Fehlentscheidung, als Hernandez im Strafraum deutlich gefoult wurde. Auch der Video-Referee griff nicht ein.

Das fiel auf: