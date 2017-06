Chicharito und Co. ärgern Portugal

Sonntag, 18.06.2017

Ricardo Quaresma (34.) und Cédric Soares (86.) hatten Portugal jeweils in Führung geschossen, Leverkusens Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez (42.) und Hector Moreno (90.+1) trafen für die Mexikaner. Mit jeweils einem Zähler liegen beide Teams nach dem ersten Spieltag der Gruppe A gemeinsam hinter Spitzenreiter Russland auf Platz zwei.

Der Confed-Cup- und WM-Gastgeber von 2018 hatte zum Auftakt der Mini-WM gegen Außenseiter Neuseeland einen 2:0-Arbeitssieg gefeiert und damit den ersten Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Portugal trifft in seinem zweiten Spiel am kommenden Mittwoch auf Russland, Mexiko am selben Tag auf Neuseeland.

Video-Assistent erkennt Pepe-Treffer ab

Vor 34.372 Zuschauern in der 45.000 Besucher fassenden Kasan-Arena machte der CONCACAF-Cup-Gewinner den Portugiesen vom Start weg das Leben schwer. Der Europameister biss sich an den flinken und kämpferisch starken Mexikanern zumeist die Zähne aus. In der 22. Minute bejubelte der Europameister dann aber schon seine vermeintliche Führung durch Pepe, ehe erstmals in diesem Turnier der Video-Assistent ins Geschehen eingriff.

Der Treffer des Abwehrspielers von Real Madrid wurde zurecht nicht anerkannt, da in dieser Szene gleich vier Portugiesen im Abseits standen. Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana und sein zuständiger Assistent hatten allerdings nicht bemerkt, dass der Treffer irregulär war.

Vor dieser Szene hatte Ronaldo, der wegen der gegen ihn erhobenen Steuer-Vorwürfe in Spanien angeblich Champion-League-Sieger Real Madrid noch in diesem Sommer vorzeitig verlassen will, zunächst per Freistoß den Ball in die Mauer geschossen. Per Nachschuss traf er Sekunden später nur die Latte.

Guillermo Ochoa rettet "El Tri"

Rund zehn Minuten später jubelten die Iberer, die wegen der zahlreichen Todesopfer bei den Waldbränden in der portugiesischen Region Pedrógão Grande mit Trauerflor spielten, erneut. Nachdem kurz zuvor der Frankfurter Abwehrspieler Carlos Salcedo mit einem verunglückten Kopfball seinen eigenen Torwart Guillermo Ochoa zu einer Glanztat gezwungen hatte, war der Keeper zwei Minuten später machtlos. Quaresma hatte bei seinem neunten Länderspieltreffer keine große Mühe, da ihm Ronaldo den Ball perfekt vorgelegt hatte.

"El Tri" schlug aber schnell zurück. Nach einem Patzer des Dortmunders Raphaël Guerreiro war Chicharito zur Stelle und erzielte per Flugkopfball seinen 48. Treffer im Nationaltrikot. Kurz vor der Pause vergab der Bayer-Goalgetter eine weitere gute Möglichkeit.

Nach der Pause dominierten weiter die Mittelamerikaner, vor dem Tor fehlte allerdings zunächst die letzte Konsequenz. Ronaldo, von dem im zweiten Abschnitt kaum noch was zu sehen war, und seine Kollegen gingen durch Soares aber erneut in Front, ehe Moreno der verdiente Ausgleich für Mexiko glückte.

