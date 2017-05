Nasen-OP statt Confed Cup: Sane fällt aus

Dienstag, 23.05.2017

"Ich wäre gern in Russland dabei gewesen", behauptete Sane in einer Mitteilung des DFB. Nun habe er sich allerdings "in Rücksprache mit den Ärzten entschieden, die Sommerpause für diesen Eingriff zu nutzen, um danach beschwerdefrei in die neue Saison zu starten". Ähnlich hatte sich zuletzt Sanés früherer Klubkollege Benedikt Höwedes geäußert, der sich vergangenen Mittwoch einer Leisten-OP unterzogen hatte. Klinik statt Confed Cup.

Weil viele andere schwer belastete Weltmeister und gestandene Nationalspieler lieber urlauben oder verletzt sind, hatte Löw in der vergangenen Woche gleich sieben Neulinge in seinen 23-köpfigen Kader für das "Perspektivturnier" berufen, das er als "Zwischenstation" und "gutes Warm-up" für die WM 2018 sieht. Diese stehe "über allem", betonte der Bundestrainer, die erfolgreiche Titelverteidigung sei "unsere Mission" und "Ziel für die Ewigkeit".

Dafür wollte Löw aber gerade Leute wie Sane im Duell mit internationalen Top-Stars wie etwa den Chilenen Arturo Vidal oder Alexis Sánchez sehen, die in Gruppe B Gegner der DFB-Elf sind. Dass der 21-Jährige, der auch für die U21-EM in Polen (16. bis 30. Juni) in Frage gekommen wäre, nun die OP vorzieht, dürfte Löw nicht gefallen. Ohne Sané, der auch für die Länderspiele in Kopenhagen gegen Dänemark (6. Juni) und in Nürnberg gegen San Marino (WM-Qualifikation, 10. Juni) absagte, kommt Löws Kader noch auf 150 Länderspiele - so viele wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus alleine.

Knifflige Augabe

Löw steht nun vor der kniffligen Aufgabe, bis zur endgültigen Kader-Bekanntgabe bei Weltverband FIFA am 7. Juni Ersatz zu finden. Nimmt er U21-Trainer Stefan Kuntz einen weiteren, wichtigen Spieler wie Serge Gnabry oder Max Meyer weg? Oder holt er nun doch Max Kruse zurück? Wenig wahrscheinlich ist, dass er Mario Gomez oder Marco Reus aktiviert.

Sicher fehlen werden der verletzte Kapitän Manuel Neuer sowie die verletzten oder geschonten Weltmeister Jerome Boateng, Mats Hummels, Höwedes, Sami Khedira, Mesut Özil, Toni Kroos, Thomas Müller und Mario Götze. Reus hatte Löw abgesagt, auf Gomez verzichtete er. Auch Ilkay Gündogan, Julian Weigl oder Kevin Volland sind verletzt.

Der Weltmeister trifft beim Acht-Nationen-Turnier in Gruppe B in Sotschi und Kasan auf Asienmeister Australien, (19. Juni), Copa-América-Sieger Chile (22. Juni) und Afrikameister Kamerun (25. Juni). Löw hofft auf "wichtige Erkenntnisse auf dem Weg zur WM". Und darauf, dass er nicht noch einmal zum Confed Cup muss. "Ich wäre wahrscheinlich nicht traurig, wenn es ihn 2021 nicht mehr geben würde", sagte er.

Leroy Sane im Steckbrief