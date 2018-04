Real Madrid gewinnt glücklich beim FC Bayern: Und das quasi ohne Cristiano Ronaldo

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia La Plata -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG

Real Madrid hat das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale beim FC Bayern knapp mit 2:1 gewonnen. Die gnadenlose Effizienz der Königlichen zeigte, weshalb Real ein absolutes Spitzenteam ist. Dass der Sieg nahezu ohne Zutun von Cristiano Ronaldo gelang, sorgt für Sorgenfalten bei den Münchnern.

Und dann dreht Cristiano Ronaldo doch zum Jubeln ab. Einen langen Ball von Luka Modric hat er stark mitgenommen und unten rechts eingeschweißt. Zum 3:1 für Real Madrid auswärts beim FC Bayern. Irgendwie klappt es eben immer, egal wie es läuft.

So ganz klappt es an diesem Abend jedoch nicht. Denn ein Pfiff ertönt. Schiedsrichter Björn Kuipers gibt den Treffer nicht. Ronaldo hat den Ball strafbar mit dem Arm mitgenommen.

Eine richtige Entscheidung, doch der Superstar schimpft wie ein Rohrspatz. Sein 16. Saisontor hätte er ausladend gefeiert. Jetzt reklamiert er ausladend.

Cristiano Ronaldo gegen den FC Bayern abgemeldet

Dass der Treffer nicht zählte, passte zu Ronaldos Auftritt in München. Es war ein gebrauchter Abend. Ronaldo war als einzige Spitze völlig isoliert vom Rest der Mannschaft, auch weil er als einziger nicht defensiv mitarbeitete. Er bekam kaum Bälle und wenn er sie bekam, wusste er nur wenig damit anzufangen. Ein Abschluss kurz nach der Halbzeit war bezeichnend, als er den Ball nicht richtig traf und ihn nicht ins Tor-, sondern ins Seitenaus beförderte. Höhnischer Applaus hallte durchs weite Rund.

Letztlich kam Ronaldo nur auf 28 Ballaktionen und zwei Torschüsse (in den zehn Saisonspielen zuvor waren es insgesamt 72). Folgerichtig blieb er zum ersten Mal in dieser CL-Saison und erstmals seit dem Halbfinal-Rückspiel der vergangenen Saison ohne eigenes Tor.

Toni Kroos: "Durchschnittliche Leistung" von Real Madrid

Derjenige, auf den sich Real immer verlassen kann, war abgemeldet. Das stand stellvertretend für beinahe alle Königlichen, die nur wenig zustande brachten. "Ich glaube, ich habe selten so ein schwaches Real Madrid in München gesehen", sagte Bayerns geknickter Niklas Süle.

Das gab auch Reals Toni Kroos zu: "Es war im Endeffekt eine durchschnittliche Leistung von uns. Wir mussten viel arbeiten, viel laufen. Sie haben uns vor eine große Aufgabe gestellt."

Das belegen die Zahlen: Die Bayern hatten 60 Prozent Ballbesitz, gaben 17:7 Torschüsse ab, schlugen 10:3 Ecken und 17:3 Flanken. Eigentlich waren die Hausherren besser. Eigentlich.

FC Bayern stärker, Real Madrid effizienter

Die gefühlte Wahrheit hatte an diesem Abend jedoch wenig mit der Realität zu tun. De facto zeigte die Videowand nämlich am Ende ein anderes Resultat: Real schlug die Bayern wie bereits im Vorjahr auswärts mit 2:1.

"Das Ergebnis ist mit Sicherheit glücklich", räumte Kroos ein, um dann den entscheidenden Satz nachzuschieben: "Aber am Ende musst du im Europapokal eben die Tore schießen. Und das haben wir getan."

Real Madrid: Sieg der radikalen Effizienz

Der Erfolg der Madrilenen im Halbfinal-Hinspiel war ein Sieg der radikalen Effizienz. Während die Bayern Chancen um Chancen liegen ließen, stachen die Gäste eiskalt zu. Aus dem Nichts, per Zufall und nach individuellen Fehlern.

Neben den beiden Treffern scheiterte nur noch Karim Benzema aus kürzester Distanz an Sven Ulreich und dann war da noch das Abseitstor durch Ronaldo. Sonst ging herzlich wenig nach vorne beim Champions-League-Sieger.

Defensiv ließ Real zahlreiche Möglichkeiten zu, die die Bayern jedoch auf teils hanebüchene Art und Weise verstreichen ließen. All das war am Ende geschenkt. Denn es reichte eben.

"Wenn man das Spiel analysiert, ist es das beste Ergebnis, das wir hier erreichen konnten", sagte ein sichtlich zufriedener Kroos.

Real Madrid unterstreicht Ausnahmestellung in der Champions League

Real unterstrich einmal mehr die Ausnahmestellung, die der Verein in der Gegenwart auf europäischer Ebene einnimmt. Speziell in dieser Saison sind es weniger herausragende Leistungen als vielmehr die Ausstrahlung, dass dem Klub in der Champions League eigentlich nichts passieren kann. Die Selbstverständlichkeit des Siegens.

Die Königlichen sind in diesem Jahr spielerisch keine Übermannschaft. Sie spielen nicht alles an die Wand. Das zeigte sich in der Gruppenphase, als sie nur Platz zwei hinter Tottenham Hotspur erreichten. Das zeigte sich im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, als sie das Hinspiel trotz klarer Unterlegenheit irgendwie mit 3:1 gewannen. Das zeigte sich im Viertelfinale, als sie gegen Juventus trotz eines 3:0-Auswärtssiegs im Hinspiel im heimischen Santiago Bernabeu beinahe noch ausschieden.

Real Madrid schlägt den FC Bayern zum sechsten Mal in Folge

Doch sie schieden eben jeweils nicht aus. Sie setzten sich durch und festigten ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit in diesem Wettbewerb. Ein Riese, der wankt, aber nicht fällt.

Mit dem Hinspielsieg wird Real immer mehr zum Schreckgespenst für den FC Bayern. Die Bestia Negra ist längst Geschichte, am Mittwochabend gewann Real zum sechsten Mal in Folge (!) gegen die Münchner. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965 hatten die Bayern nie eine solche Negativserie gegen einen Kontrahenten vorzuweisen.

In Ekstase verfallen wollte bei Real aufgrund der exzellenten Ausgangssituation für das Rückspiel jedoch niemand.

Zu frisch sind die Erinnerungen an das Vorjahr, als die Madrilenen im Viertelfinale das Hinspiel in der Allianz Arena ebenfalls mit 2:1 gewonnen hatten, dann zu Hause allerdings zunächst 1:2 verloren und sich erst mit einem 4:2 nach Verlängerung durchsetzten. Zu frisch sind die Erinnerungen an das diesjährige Viertelfinale gegen Juventus.

Zinedine Zidane: "Es ist ein gutes Resultat, aber es ist nicht vorbei"

"Es ist ein gutes Resultat, aber es ist nicht vorbei. Das darf man im Fußball nie sagen", warnte Trainer Zinedine Zidane: "Wir wissen, dass wir das Rückspiel anders angehen müssen als gegen die Juve zuletzt, sonst wird es sehr schwierig."

Im Vorjahr hatte Kroos nach dem Hinspielsieg noch vor einem heißen Tanz gewarnt. Diesmal sah er sich dazu nicht veranlasst, "weil heute jeder gesehen hat, wie gut sie sind. Wir brauchen nächste Woche 100 Prozent, um ins Finale einzuziehen."

So richtig schlau wird die internationale Konkurrenz aus der Champions-League-Saison der Königlichen nicht. Auch für die Bayern wird die Einordnung schwerfallen.

Einerseits können sie Mut aus der durchwachsenen Leistung des Gegners ziehen, andererseits wieselt sich Real bislang immer irgendwie durch - und zwar mit PSG und Juve in der K.o.-Runde bislang nicht gerade gegen Laufkundschaft.

Hat Real Madrid Glück oder ist es Effizienz?

Manche könnten es Glück nennen, andere gnadenlose Effizienz. Deswegen ist Real die Übermannschaft, die in den letzten Jahren ein Abonnement auf den Henkelpott abgeschlossen hat.

Besonders alarmierend ist aus Bayern-Sicht, dass sich Real in München quasi ohne Cristiano Ronaldo durchsetzte. Der Ausnahmekicker ist ein Joker für das Rückspiel. Er könnte zum X-Faktor werden, falls es eng wird. Wie letztes Jahr gegen die Bayern oder vor zwei Wochen gegen Juventus.

Das torlose Spiel wird für Ronaldo nur zusätzliche Motivation sein. Zumal er seinen eigenen Torrekord in der Champions League jagt. Um diesen einzustellen, muss er noch zweimal treffen. Also wird Ronaldo noch drei Tore schießen wollen. Tore, die auch zählen...

Champions-League-Halbfinale, FC Bayern München - Real Madrid: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Robert Lewandowski bewarb sich mit seiner Vorstellung nicht für ein Engagement bei Real Madrid. Ribery probierte alles - aber scheiterte stets. Und von Cristiano Ronaldo war nichts zu sehen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Sven Ulreich: Undankbares Spiel für den Keeper. Lange Zeit nicht gefordert, bei hohen Bällen sicher. Leitete das 1:0 durch einen schnell ausgeführten Abstoß ein. Bei den Gegentoren ohne Chance, später stark gegen Benzema. Note: 3. © getty 3/29 Rafinha: In der ersten Halbzeit noch eine positive Erscheinung. Defensiv wenig gefordert, offensiv mit einigen Impulsen. In der 57. Minute aber mit einem völlig unnötigen Fehlpass, der das 1:2 durch Asensio einleitete. Note: 5. © getty 4/29 Mats Hummels: Außer einem kleinen Wackler defensiv stabil, stark im Zweikampf und in der Antizipation. Dazu mit den meisten Ballaktionen und gefährlichen Vorstößen bei Standards. Note: 2,5. © getty 5/29 Jerome Boateng: Leistete sich in der Anfangsphase zwei Fouls, weil er zu spät kam. In der 20. dann mit starkem Stellungsspiel beim Querpass von Ronaldo. Schwache Passquote von 75 Prozent. Musste in der 34. Minute verletzt vom Platz. Note: 3,5. © getty 6/29 Joshua Kimmich: Setzte sich in der Anfangsphase stark gegen Marcelo durch. Defensiv aber häufig überfordert und mit einem gefährlichen Fehlpass (23.). Sein Laufweg und Abschluss beim Treffer waren aber überragend. Note: 3,5. © getty 7/29 Franck Ribery: Kam nicht gut in die Partie, lief sich oft fest und ließ den Ball in einer aussichtsreichen Situation verspringen (34.). Ab der Endphase der ersten Hälfte aber auffälligster Offensivspieler der Münchner, aber ohne Fortune. Note: 3. © getty 8/29 James Rodriguez: Sehr dominant im Mittelfeld. Verteilte die Bälle gut und leistete auch wichtige Defensivarbeit. Spielte den perfekten Steilpass vor Kimmichs Führungstreffer. Dazu mit starken Freistoßflanken. Note: 2. © getty 9/29 Javi Martinez: Leistete sich einige Stellungsfehler, ließ sich gegen Kroos ins Pressing locken und vor dem 1:1 von Ronaldos Fallrückzieherversuch so verwirren, dass er nicht zum Ball kam. Auch mit guten Ballgewinnen, aber insgesamt unsicher. Note: 4. © getty 10/29 Thomas Müller: Machte bei seinen Abschlussversuchen im Strafraum eine unglückliche Figur - vor allem als er mit Lewandowski zusammenstieß. Darüber hinaus mit der deutlich schwächsten Zweikampf- und Passquote. Note: 5. © getty 11/29 Arjen Robben: Bitterer Abend für den Niederländer. Durfte von Beginn an ran, musste jedoch bereits in der 8. Minute verletzungsbedingt raus. Note: Keine Bewertung. © getty 12/29 Robert Lewandowski: Begann spritzig und schlug nach wenigen Sekunden eine Flanke auf Hummels. Bei Standards mehrfach an Chancen beteiligt. Dass er nach dem James-Freistoß so schwach abschloss, war unnötig. Insgesamt kein guter Auftritt. Note: 5. © getty 13/29 Thiago: Kam früh Robben, kam aber lange nicht auf Temperatur und spielte in 15 Minuten drei üble Fehlpässe. Dann besser im Spiel. Starker Pass auf Ribery (34.) und in der zweiten Hälfte mit gewohnter Passsicherheit (über 90 Prozent). Note: 3,5. © getty 14/29 Niklas Süle: Durfte in der 34. Minute für den verletzten Boateng rein. Wenig gefordert, aber solide, wenn er gebraucht wurde. Note: 3,5. © getty 15/29 Coretin Tolisso: Ersetzte ab der 75. Minute Martinez. Hatte keinen Einfluss auf die Schlussphase. Keine Bewertung. © getty 16/29 Keylor Navas: Erst nicht gefordert, fiel er zunächst nur durch einen starken Abschlag auf Isco auf. Patzte beim 0:1 aber schlimm, als er sein kurzes Eck offen ließ. Dann mit einigen Unsicherheiten, in der 2. Halbzeit aber mit starken Reflexen. Note: 4. © getty 17/29 Marcelo: Starker Auftritt des Linksverteidigers. Führte sich mit einem genauen Pass auf Kroos ein, blockte später Müllers Schuss und klärte nach Flanken von links immer wieder per Kopf zur Ecke. Dazu mit dem wichtigen Ausgleichstreffer. Note: 1,5. © getty 18/29 Sergio Ramos: Offensiv diesmal nicht so auffällig, aber defensiv mit einer Zweikampfquote von 72 Prozent, vielen Ballaktionen und einem sauberen Aufbauspiel. Note: 2,5. © getty 19/29 Raphael Varane: Fischte mit seinem guten Stellungsspiel viele Bälle ab, dazu im Zweikampf gegen Bayerns Stürmer bärenstark. Note: 2,5. © getty 20/29 Dani Carvajal: Sehr giftig, hätte für sein Einsteigen gegen Rafinha Gelb sehen müssen. Offensiv gefährlich und zum Zeitpunkt seiner Auswechslung mit den meisten Ballaktionen bei Real. Aber schwach im Zweikampf mit Ribery (12,5 Prozent). Note: 3,5. © getty 21/29 Toni Kroos: Im Mittelfeld meist am offensivsten positioniert. Presste besonders in der 1. Halbzeit aggressiv auf Bayerns Hintermannschaft. War aber weniger dominant als sonst und brachte weniger als 90 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 4. © getty 22/29 Casemiro: Fing viele Bälle ab und hatte eine starke Passquote. War aber im Zentrum nicht so dominant und aggressiv wie sonst und stand mehrfach nicht perfekt. Note: 3,5. © getty 23/29 Luka Modric: Legte in der 20. Minute stark auf Ronaldo ab. Verteilte die Bälle gut und hatte die beste Passquote bei Real. Spielte defensiver als Kroos und hatte weniger Einfluss nach vorne. Überragender Ball vor Ronaldos Handtor. Note: 2,5. © getty 24/29 Cristiano Ronaldo: Unauffällig, mit wenig Aktionen und Abschlüssen. Alleine seine Andeutung eines Fallrückziehers verwirrte Martinez vor dem 1:1 ausreichend. In der 2. Halbzeit präsenter, schoss jedoch nur zweimal aufs Tor und war wirkungslos. Note: 5. © getty 25/29 Lucas Vazquez: Gab nicht wirklich einen Rechtsaußen, sondern ließ sich weit nach hinten fallen. Deshalb auch lange nicht auffällig. Spielte beim Konter zum 2:1 jedoch einen starken Pass auf Asensio. Rechts in der Viererkette dann nicht sicher. Note: 3. © getty 26/29 Isco: Blasser Auftritt in der ersten Hälfte. Blieb nicht links an der Linie kleben, sondern spielte eher auf einer Art zweiter Halbposition. Von dort jedoch kaum mit Einfluss aufs Spiel. Zur Halbzeit für Asensio raus. Note: 4. © getty 27/29 Marco Asensio: Kam zur Pause für Isco und war ab seiner ersten Aktion besser im Spiel. Deutlich spritziger und gefährlicher nach vorne. Traf nach einem Konter eiskalt zur 2:1-Führung für die Gäste. Note: 2. © getty 28/29 Karim Benzema: Ersetzte ab der 67. Minute Carvajal. Nahm nicht mehr viel am Spiel teil. Note: 3,5. © getty 29/29 Mateo Kovacic: Kam in der Schlussphase für Casemiro und half dabei mit, die Führung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

Die Torjägerliste der Champions League