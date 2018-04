Stimmen zu FC Bayern - Real Madrid: "Hatten solche Chancen nicht mal gegen Hannover"

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid haben die Spieler des FC Bayern die eigene Chancenverwertung beklagt. Die Stimmen von Sky und ZDF.

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern) über ...

... die Gegentore: "Wir haben Madrid durch eklatante Fehler zwei Tore geschenkt. Ich mache da niemandem einen Vorwurf, aber das Defensivverhalten war sehr schlecht. So etwas darf normalerweise nicht passieren. Solche Fehler werden eiskalt ausgenutzt."

... die eigenen Torchancen: "Welche Mannschaft hat schon gegen Real Madrid so viele Torchancen herausgespielt? Wir haben eine Fülle von richtig guten Torchancen nicht genutzt. Dann darf man sich nicht wundern, wenn man gegen Madrid verliert. Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Das waren Konzentrationsfehler, sonst hatten wir eine große Effizienz in unseren Spielen. Heute waren wir nicht hungrig genug - oder wie man das nennen kann."

... die Hoffnungen fürs Rückspiel: "Aber gut, es ist noch ein Rückspiel. Wir geben nicht auf. Wenn man so viele Torchancen herausspielt, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Mannschaft verwundbar ist. In Madrid haben wir nichts zu verlieren."

... Franck Ribery: "Er hat ein überragendes Spiel gemacht, aber er hatte in der ersten Halbzeit auch eine Torchance. Wenn er die macht, dann wären wir auf der Siegerstraße gewesen."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber es verpasst, die Tore zu machen. Hermann Gerland hat neben mir in der ersten Halbzeit die Chancen mitgeschrieben, ich glaube die ganze Seite war voll. Wir fahren in einer Woche zum Rückspiel hin und wollen alles versuchen."

Thomas Müller (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Wir haben ein gewisse Zeit lang ein sehr gutes Spiel gemacht, aber uns hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, die uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Real war verwundbar, aber wir haben sie leben lassen. Es ist ein ganz schwer zu verdauendes Spiel. Wir haben aber gezeigt, was gegen die Mannschaft alles möglich ist. Im Fünfmeterraum haben sich fast schon kuriose Sachen abgespielt."

... die verletzungsbedingten Wechsel: "Ich denke nicht, dass sich die, die reingekommen sind, irgendwelche Blöße gegeben haben."

... die vergebenen Chancen: "Wir brauchen einen ticken andere Mentalität in den Abschlusssituationen. Wir sollten nicht den Respekt haben, der gar nicht nötig ist. Wir brauchen eine andere Killermentalität - sowohl vorne als auch hinten. Über das ganze Spiel gesehen waren wir zu naiv. Wir haben es nicht geschafft, dass wir unsere Chancen ausspielen. Es war viel, viel mehr möglich. Das zeigt uns, dass im Rückspiel noch mehr drin ist."

Champions-League-Halbfinale, FC Bayern München - Real Madrid: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Robert Lewandowski bewarb sich mit seiner Vorstellung nicht für ein Engagement bei Real Madrid. Ribery probierte alles - aber scheiterte stets. Und von Cristiano Ronaldo war nichts zu sehen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Sven Ulreich: Undankbares Spiel für den Keeper. Lange Zeit nicht gefordert, bei hohen Bällen sicher. Leitete das 1:0 durch einen schnell ausgeführten Abstoß ein. Bei den Gegentoren ohne Chance, später stark gegen Benzema. Note: 3. © getty 3/29 Rafinha: In der ersten Halbzeit noch eine positive Erscheinung. Defensiv wenig gefordert, offensiv mit einigen Impulsen. In der 57. Minute aber mit einem völlig unnötigen Fehlpass, der das 1:2 durch Asensio einleitete. Note: 5. © getty 4/29 Mats Hummels: Außer einem kleinen Wackler defensiv stabil, stark im Zweikampf und in der Antizipation. Dazu mit den meisten Ballaktionen und gefährlichen Vorstößen bei Standards. Note: 2,5. © getty 5/29 Jerome Boateng: Leistete sich in der Anfangsphase zwei Fouls, weil er zu spät kam. In der 20. dann mit starkem Stellungsspiel beim Querpass von Ronaldo. Schwache Passquote von 75 Prozent. Musste in der 34. Minute verletzt vom Platz. Note: 3,5. © getty 6/29 Joshua Kimmich: Setzte sich in der Anfangsphase stark gegen Marcelo durch. Defensiv aber häufig überfordert und mit einem gefährlichen Fehlpass (23.). Sein Laufweg und Abschluss beim Treffer waren aber überragend. Note: 3,5. © getty 7/29 Franck Ribery: Kam nicht gut in die Partie, lief sich oft fest und ließ den Ball in einer aussichtsreichen Situation verspringen (34.). Ab der Endphase der ersten Hälfte aber auffälligster Offensivspieler der Münchner, aber ohne Fortune. Note: 3. © getty 8/29 James Rodriguez: Sehr dominant im Mittelfeld. Verteilte die Bälle gut und leistete auch wichtige Defensivarbeit. Spielte den perfekten Steilpass vor Kimmichs Führungstreffer. Dazu mit starken Freistoßflanken. Note: 2. © getty 9/29 Javi Martinez: Leistete sich einige Stellungsfehler, ließ sich gegen Kroos ins Pressing locken und vor dem 1:1 von Ronaldos Fallrückzieherversuch so verwirren, dass er nicht zum Ball kam. Auch mit guten Ballgewinnen, aber insgesamt unsicher. Note: 4. © getty 10/29 Thomas Müller: Machte bei seinen Abschlussversuchen im Strafraum eine unglückliche Figur - vor allem als er mit Lewandowski zusammenstieß. Darüber hinaus mit der deutlich schwächsten Zweikampf- und Passquote. Note: 5. © getty 11/29 Arjen Robben: Bitterer Abend für den Niederländer. Durfte von Beginn an ran, musste jedoch bereits in der 8. Minute verletzungsbedingt raus. Note: Keine Bewertung. © getty 12/29 Robert Lewandowski: Begann spritzig und schlug nach wenigen Sekunden eine Flanke auf Hummels. Bei Standards mehrfach an Chancen beteiligt. Dass er nach dem James-Freistoß so schwach abschloss, war unnötig. Insgesamt kein guter Auftritt. Note: 5. © getty 13/29 Thiago: Kam früh Robben, kam aber lange nicht auf Temperatur und spielte in 15 Minuten drei üble Fehlpässe. Dann besser im Spiel. Starker Pass auf Ribery (34.) und in der zweiten Hälfte mit gewohnter Passsicherheit (über 90 Prozent). Note: 3,5. © getty 14/29 Niklas Süle: Durfte in der 34. Minute für den verletzten Boateng rein. Wenig gefordert, aber solide, wenn er gebraucht wurde. Note: 3,5. © getty 15/29 Coretin Tolisso: Ersetzte ab der 75. Minute Martinez. Hatte keinen Einfluss auf die Schlussphase. Keine Bewertung. © getty 16/29 Keylor Navas: Erst nicht gefordert, fiel er zunächst nur durch einen starken Abschlag auf Isco auf. Patzte beim 0:1 aber schlimm, als er sein kurzes Eck offen ließ. Dann mit einigen Unsicherheiten, in der 2. Halbzeit aber mit starken Reflexen. Note: 4. © getty 17/29 Marcelo: Starker Auftritt des Linksverteidigers. Führte sich mit einem genauen Pass auf Kroos ein, blockte später Müllers Schuss und klärte nach Flanken von links immer wieder per Kopf zur Ecke. Dazu mit dem wichtigen Ausgleichstreffer. Note: 1,5. © getty 18/29 Sergio Ramos: Offensiv diesmal nicht so auffällig, aber defensiv mit einer Zweikampfquote von 72 Prozent, vielen Ballaktionen und einem sauberen Aufbauspiel. Note: 2,5. © getty 19/29 Raphael Varane: Fischte mit seinem guten Stellungsspiel viele Bälle ab, dazu im Zweikampf gegen Bayerns Stürmer bärenstark. Note: 2,5. © getty 20/29 Dani Carvajal: Sehr giftig, hätte für sein Einsteigen gegen Rafinha Gelb sehen müssen. Offensiv gefährlich und zum Zeitpunkt seiner Auswechslung mit den meisten Ballaktionen bei Real. Aber schwach im Zweikampf mit Ribery (12,5 Prozent). Note: 3,5. © getty 21/29 Toni Kroos: Im Mittelfeld meist am offensivsten positioniert. Presste besonders in der 1. Halbzeit aggressiv auf Bayerns Hintermannschaft. War aber weniger dominant als sonst und brachte weniger als 90 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 4. © getty 22/29 Casemiro: Fing viele Bälle ab und hatte eine starke Passquote. War aber im Zentrum nicht so dominant und aggressiv wie sonst und stand mehrfach nicht perfekt. Note: 3,5. © getty 23/29 Luka Modric: Legte in der 20. Minute stark auf Ronaldo ab. Verteilte die Bälle gut und hatte die beste Passquote bei Real. Spielte defensiver als Kroos und hatte weniger Einfluss nach vorne. Überragender Ball vor Ronaldos Handtor. Note: 2,5. © getty 24/29 Cristiano Ronaldo: Unauffällig, mit wenig Aktionen und Abschlüssen. Alleine seine Andeutung eines Fallrückziehers verwirrte Martinez vor dem 1:1 ausreichend. In der 2. Halbzeit präsenter, schoss jedoch nur zweimal aufs Tor und war wirkungslos. Note: 5. © getty 25/29 Lucas Vazquez: Gab nicht wirklich einen Rechtsaußen, sondern ließ sich weit nach hinten fallen. Deshalb auch lange nicht auffällig. Spielte beim Konter zum 2:1 jedoch einen starken Pass auf Asensio. Rechts in der Viererkette dann nicht sicher. Note: 3. © getty 26/29 Isco: Blasser Auftritt in der ersten Hälfte. Blieb nicht links an der Linie kleben, sondern spielte eher auf einer Art zweiter Halbposition. Von dort jedoch kaum mit Einfluss aufs Spiel. Zur Halbzeit für Asensio raus. Note: 4. © getty 27/29 Marco Asensio: Kam zur Pause für Isco und war ab seiner ersten Aktion besser im Spiel. Deutlich spritziger und gefährlicher nach vorne. Traf nach einem Konter eiskalt zur 2:1-Führung für die Gäste. Note: 2. © getty 28/29 Karim Benzema: Ersetzte ab der 67. Minute Carvajal. Nahm nicht mehr viel am Spiel teil. Note: 3,5. © getty 29/29 Mateo Kovacic: Kam in der Schlussphase für Casemiro und half dabei mit, die Führung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

Joshua Kimmich (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Wir waren vor dem Tor viel zu naiv, sind viel zu leichtsinnig mit unseren Chancen umgegangen. Real hat zweimal aufs Tor geschossen und die Dinger gemacht. So viele Riesenchancen hatten wir nicht einmal gegen Hannover letzte Woche. Real hat auswärts 2:1 gewonnen. Sie sind leicht favorisiert, aber wir werden alles reinhauen."

... sein Tor: "Ich wusste, dass Navas in so einer Situation gerne spekuliert. Ich habe mir vor dem Spiel Gedanken darüber gemacht, was ich in so einer Situation mache."

... die Auswechslung von Arjen Robben: "Mit Arjen ist es für mich ein Stück weit einfacher. Er ist ein Eins-gegen-Eins-Spieler, der Räume für mich schafft."

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid): "Ich weiß nicht, ob wir verdient gewonnen haben, aber wir haben gut gespielt. Das war jedoch nur das Hinspiel. Für das Rückspiel bedeutet das Ergebnis erstmal noch gar nichts. In der Champions League zählt so etwas nicht viel.

Toni Kroos (Real Madrid): "Es war im Endeffekt eine durchschnittliche Leistung von uns. Wir mussten viel arbeiten, viel laufen. Sie haben uns vor eine große Aufgabe gestellt, die wir aber gut gemeistert haben. Das Ergebnis ist gut, mehr nicht. Es war absolut auf Augenhöhe, Bayern war vielleicht von den Chancen her sogar besser. Wir haben unsere Chancen aber gut genutzt."

Sergio Ramos (Kapitän Real Madrid): "Wir wussten schon, was uns erwartet. Wir haben das gut gemacht und ein tolles Spiel abgeliefert. Es fehlt noch das Rückspiel, da gehen wir leicht favorisiert rein. Aber wir werden sehr konzentriert sein, um auch dort zu gewinnen. Wir haben sehr gut verteidigt, das war die Hauptsache."